15 человек, для которых огородная идиллия лучше любого курорта

18 крутых женщин, которым многое по плечу, а остальное — по барабану
Истории
7 месяцев назад
Пока одни мирно жарят шашлыки под шепот кустов смородины, у других дача превращается в арену событий похлеще сериалов. Пугающее чучело, закопанный клад и соседские разборки — все это в подборке странных и веселых дачных историй.
«Знаешь, что, заяц? Не сегодня».
«Первый урожай с маминого огорода».
«Пару дней не перемешивал компостную яму. В итоге там выросло вот это».
А вот статья с 11 историями, которые хорошо поймут люди, чье лето хотя бы раз прошло в деревне.