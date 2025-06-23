7 историй о самых неожиданных ситуациях в магазине
Маркетинг — это не просто рекламные баннеры и заманчивые слоганы. Это мощный инструмент, способный менять наши привычки, убеждения и даже судьбы. Некоторые люди столкнулись с ним настолько близко, что их жизнь разделилась на «до» и «после». Они купили то, о чем потом жалели, поверили в то, чего не существует, или, наоборот, открыли для себя нечто гениальное.
Сегодня — истории 7 человек, которые на собственной шкуре прочувствовали всю силу маркетинга. Возможно, вы узнаете в них себя.
Чтобы хурма не скучала
Как-то раз в магазине проводилась акция, типа «3 бутылки лимонада по цене 2». Я уже было повелся на это, но девушка меня остановила. Долго рассказывала про маркетинговые уловки, мол, не нужно мне столько, это лишняя трата денег, и вообще: «У нее высшее экономическое образование, слушай меня и делай как я!» Всю дорогу до дома болтала на эту тему. А потом в киоске у дома купила 4 хурмы вместо 3, потому что продавец сказал: «На прилавке останется одна, ей тут скучно будет». © elektrovich
Акция — акцией, главное, все счастливы
Из цветочного выходит пара, у М букет в руках, у Ж одна роза (акция в магазине). Им навстречу идет парочка, лет 17-18, и вот девушка незаметно отдает свою розу этому парнишке, и как раз поравнявшись со мной, он дарит ее своей девушке. Она пару секунд в растерянности, не понимая, откуда у него роза и что происходит. Но в итоге все счастливы, включая меня. Это так мило и трогательно. © anastassia_aleksandrovna
«Но тут важен принцип!»
Наш друг Вася — тот еще специалист по выгодным покупкам. На прошлой неделе он торжественно объявил, что нашел «священный грааль» — кофемашину за 90% скидки в крупном магазине электроники. С довольной улыбкой притащил демонстрационный экземпляр на кассу, уверенный, что обошел систему. Кассирша удивленно: "Это скидка для тех, кто вернет ту же самую кофемашину после покупки«.20 минут Вася доказывал, что на стикере нет таких условий (технически правда). Вызвали менеджера — наш герой уже гуглил «закон о правах потребителей». В итоге ему дали 30% скидки на новую машину, просто чтобы он ушел.
А что смешнее всего? Он вообще не пьет кофе. «Но тут важен принцип!» — кричал он, волоча коробку к автобусу.
Теперь кофемашина пылится у него в прихожей... Пока он ищет "кофе со скидкой 90%. © ForceSuper5719 / Reddit
Чтобы каждый клиент уходил довольным
Поехали с мужем подыскать мне пижаму на день рождения. Мне понравилась парочка фиолетовых комплектов, но верх никак на меня не садился, хотя штаны были огонь. Консультант предложила мне примерить шелковую рубашку для сна, та села идеально. И вдруг девушка выдает, что продаст ее со штанишками по той же цене, что и обычный пижамный комплект. Я аж замерла в нерешительности, но она заверила, что это политика их компании. Мол, они хотят, чтобы каждый клиент уходил от них довольным. Действительно, все пробила, как обещала. © Georgene Wickstrand / Quora
Ох уж эти дети!
Знаете, дети уже дважды меня разводили на покупки. Один раз это был малыш, рекламирующий красивые камушки на распродаже, которую устраивала его мама. Он так вежливо сказал: «Простите, не хотите посмотреть мои камни?» , что я не смогла устоять. Камни и правда были классные.
Второй раз я зашла в овощную лавку на рынке, и там мальчик, помогавший семье, вдруг заявил: «Вам надо попробовать этот арбуз, он очень вкусный. Купите один — мы себе тоже берeм». И знаете что? Он не врал. Арбуз и правда был отличный.
Дети знают, как продавать. © ohsnapbiscuits / Reddit
«Нет, мне надо по акции!»
Моя мама терпеть не может акции. Говорит: «Это чтобы людям ненужное впихнуть!» Но однажды позвонила взволнованно: «Дорогая, в магазине носки по смешной цене! Вторые за полцены, но только если разных цветов». Приезжаю — мама стоит у прилавка с двумя парами: одна серая, вторая в ромбик. Кассирша ей: «Вы же можете две одинаковые взять, просто скидки не будет». А мама уперлась: «Нет, мне надо по акции!» И начинает лихорадочно искать третью пару, чтобы «две со скидкой» собрать. В итоге набрала шесть штук — все разных расцветок. Вечером разбирала покупки и спросила: «Кому вообще носки в горошек нужны?» Папа молча взял свою серую пару и вышел. © ForceSuper5719 / Reddit
Загадочные скидки
Этой зимой мы с подругой зашли в магазин за теплыми вещами. У входа — заманчивый плакат: «Супер распродажа все по $5!» Первый стеллаж действительно был с дешевыми варежками и носками. Мы обрадовались — «Какая удача!» Дальше шли обычные товары по полной цене, но с желтыми ценниками — якобы «участвуют в акции». Когда мы набрали вещей на $50 и пришли на кассу, оказалось:"До $5″ — только один стеллаж у входа,
Желтые ценники — просто «популярные товары», вещи по акции помечены крошечной звездочкой*. Кассирша (с улыбкой): «Вы третьи сегодня, кто так попался».
В итоге купили те самые носки за $4.50 — единственное, что действительно было по скидке. © Veiviie / Quora
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