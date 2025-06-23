7 историй о самых неожиданных ситуациях в магазине

Маркетинг — это не просто рекламные баннеры и заманчивые слоганы. Это мощный инструмент, способный менять наши привычки, убеждения и даже судьбы. Некоторые люди столкнулись с ним настолько близко, что их жизнь разделилась на «до» и «после». Они купили то, о чем потом жалели, поверили в то, чего не существует, или, наоборот, открыли для себя нечто гениальное.

Сегодня — истории 7 человек, которые на собственной шкуре прочувствовали всю силу маркетинга. Возможно, вы узнаете в них себя.