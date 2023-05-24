17 человек, которые просто хотели насладиться долгожданным отпуском, но не тут-то было
Отпуск для работающего человека — это всегда долгожданный глоток свежего воздуха, который помогает перезагрузить мозги и как минимум выспаться. Однако часто так бывает, что планы на отдых могут оказаться под угрозой срыва. Так происходит по разным причинам: внезапные проблемы со здоровьем, категоричный отказ начальника или же надоедливые коллеги, которые не могут разобраться в своих обязанностях. Пользователи сети поведали, с какими вопиющими случаями им довелось столкнуться.
- Я как-то взял отпуск и уехал на море. Звонит мне шеф и говорит, мол, срочно надо приехать на работу. Я отвечаю, что у меня тур: все оплачено, в том числе и обратные билеты через неделю. Говорит, что очень надо прямо завтра, а ехать часов 12. Я сказал, что никуда не поеду, у меня все запланировано и оплачено заранее, а бегать покупать билеты и срываться с отдыха не собираюсь. Отстал от меня, но долго дулся потом. © nummud / Pikabu
- У мужа синдром незаменимого работника: даже в отпуске телефон ни на минуту не выключается — вдруг с работы позвонят! Если зайдет на десять минут поплавать в море, то по возвращении сразу проверит телефон. Работает он не в службе спасения и не самым главным начальником, без которого небо на землю упадет. Но если ему об этом напомнить, то обижается. Коллеги привыкли к его безотказности, иногда даже звонят, когда самим думать лень. Однажды позвонили ему спросить какую-то фигню, а он за границей. Так в роуминге минут 5 что-то объяснял, но после этого начал задумываться. Уже делает успехи и может выключить телефон не только на ночь, но и днем, когда идет на экскурсию. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Начальство обнаглело настолько, что решило не пускать меня в отпуск, который был по правилам заранее согласован, подписан и внесен в график. У меня уже куплены билеты, уже все распланировано: я еду с семьей и друзьями. Но нет! Срочная работа, все сроки сорваны, но моей вины ведь нет. Я просто физически не могу работать за других, а задерживаться каждый день до самого вечера я не обязана даже за доплату. Уже понимаю, чем все кончится, но хочу довести дело до скандала и трудовой инспекции. © Подслушано / Ideer
- Мы с парнем решили на несколько дней уехать с палаткой. За пару месяцев сообщила об этом начальству, парень тоже. Нам дали добро. Договорились с человеком, который присмотрит за собакой во время нашего отсутствия. И вот перед самым отъездом начальник говорит: «Можешь выйти вместо коллеги?». Я объяснила, что меня уже не будет в городе, а сеть там не ловит. Разумеется, отказалась. Теперь начальник смотрит на меня косо, а коллега всячески подначивает. © Atomic_Ash182 / Reddit
- Около 3 лет назад осуществила свою мечту — открыла свое маленькое дело. Практически все это время прибыль была минимальная, хватало только на текущие расходы и зарплаты сотрудникам. Работала я днем и ночью, пытаясь поднять свое детище, а ведь у меня еще маленький ребенок. С начала года дела уверенно пошли в гору, начала расширяться, переехала в новый склад. Решила, что наконец-то смогу с ребенком на недельку уйти в отпуск. Уже даже присматривала билеты. Но потом раздался звонок от кладовщика: «Оль, склад горит. Пожарные уже здесь». У меня все рухнуло. Видимо, придется еще долго жить без отпуска.
- Когда училась в школе, то представляла себе будущую работу как пятидневку по восемь часов и ежегодный отпуск в 28 дней. Думала не ходить в отпуск и тем самым увеличить зарплату. К чему это я? Да мне тут начальство предложило первый отпуск за полтора года работы — две недели с урезанием зарплаты на 50%. Хочу обратно в школу. © Подслушано / Ideer
- Планировал уйти в поход во время отпуска, но меня ждал неожиданный и неприятный сюрприз. Теперь я хожу вот в такой обуви. © quokka****s / Reddit
- Последний день отпуска. Вечер. Звонит коллега, которого я обычно сменяю: «Ну где ты?». Объясняю, что мне на работу только в понедельник. Далее звонит начальник со словами: «Человек, который тебя подменял, все перепутал. Можешь выйти за него?» Я вежливо отказался, но тут он выдал: «Ты подводишь коллектив, нормальные люди так не делают». © BanPObespredelu / Pikabu
- Как-то раз генеральный директор нашей компании вызвал меня к себе и тонко намекнул, что мои планы на отпуск придется отложить. Он сказал, что это «очень неудачное время» для нас обоих, чтобы уехать на неделю, так как впереди большие планы у компании. Я слушал его 10 минут, а потом выдал: «На вашем месте я бы не переживал, будет ли у меня отпуск. Я бы лучше переживал о том, буду ли я у вас дальше работать после этого». © Jeff Mayernik / Quora
- Работал без выходных 2 года. Просто выгорел. Написал заявление на отпуск, начальник одобрил. Забронировал отель на море, сел в машину и уехал. Через 3 дня мою радость прервал звонок от начальника, мол надо в офис. Я сказал, что мне целые сутки добираться. На что он ответил: «Мог бы поближе где-нибудь отдохнуть. Зря я тебе отпуск подписал». Надо ли говорить, что я отказался, а когда вернулся, то с улыбкой положил еще одно заявление начальнику на подпись, только теперь «по собственному».
- Работаю в логистике. Приходит водитель радостный и говорит, что через неделю отпуск. А ему лет 50, женат и дети взрослые. Позавидовали ему все молча и забыли. На следующий день он с таким видом, словно леденец у ребенка отняли. Говорит: «Вчера жене сказал, а она как фурия напала! В общем, в деревню едем к теще огород копать». © 1xxxxx1 / Pikabu
- Меньше полугода на новой работе. Мотался по городу и встретил коллегу, которая в отпуске. Она спокойно прогуливалась по парку с детьми. Меня увидела и говорит: «Если вдруг спросят, то вы меня не видели». Для меня это прозвучало как-то странно. А когда я уже сам ушел в отпуск, то наивно ответил на звонок от начальства и сказал, что в городе нахожусь. В итоге вызвали на работу. Тогда-то я и понял, что коллега имела ввиду в тот раз. © Ferrum59 / Pikabu
- Каждый год муж настаивает ехать в отпуск на машине, но постоянно что-то происходит: машина в дороге ломается, теряются документы, заболевает в дороге. Каждый раз все заканчивается тем, что мы опаздываем почти на день и теряем деньги, а я потом еду ночью за рулем, пока муж спокойно спит. Приезжаю выжатая, но потом еще обратная поездка. В этот раз сказала, что лечу самолетом. Муж приехал через 4 дня: попал в аварию, а потом ремонтировал машину в дороге два раза. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Собрался с девушкой в отпуск осенью. Все билеты уже купил. Но так уж вышло, что она со мной рассталась. Но я все же решил не отменять поездку — не пропадать же билетам. Но неожиданно бывшая пишет: «Просто предупреждаю, что я со своим другом тоже планируем поехать в то же место на такие же даты». Теперь мне кажется, что она просто пытается испортить мне жизнь. © ThrowRA_Comparison / Reddit
- Коллега взялась подменить меня на время отпуска: в графике себя отметила на замену. Но за 3 дня до моего отпуска увидела, что работы много и передумала. Даже отправила истеричное сообщение руководству: «Кому теперь выходить на подмену?» График с ее отметками таинственно исчез. © Подслушано / Ideer
- Лежала в больнице. На второй день после операции мне приходит сообщение «Дико извиняемся, но вот тут документ, посмотри одним глазком. Напиши, что исправить, это срочно. Спасибо!» Я отправила голосовое, что у меня после наркоза еще буквы расплываются, и боюсь пропустить что-нибудь важное. © user4769425 / Pikabu
- Я проработала в клинике 4 года. За это время заранее уведомляла обо всех выходных и отгулах, иногда даже на год вперед. Проблем не возникало. В очередной раз я подала заявку на отпуск аж за 8 месяцев. Получила одобрение. За пару недель до отпуска решила проверить мое расписание. Оказалось, что никто моих клиентов не перенес. Тут же сообщила об этом начальнику, но он только пожал плечами и сказал, что другой врач тоже хочет отдохнуть. А он с этим врачом — давние друзья. В итоге пришлось отменить свои планы. А ведь планировалась поездка в медовый месяц, на которую мы потратили кучу денег. Когда мне предложили продлить свой контракт в клинике, я отказалась и ушла от них. © Laura Elliott / Quora
К сожалению, даже самый долгожданный отпуск может преподнести немало сюрпризов. Во время отдыха могут произойти ситуации, которые любой отдых превратят в каторгу.
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