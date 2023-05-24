17 человек, которые просто хотели насладиться долгожданным отпуском, но не тут-то было

Отпуск для работающего человека — это всегда долгожданный глоток свежего воздуха, который помогает перезагрузить мозги и как минимум выспаться. Однако часто так бывает, что планы на отдых могут оказаться под угрозой срыва. Так происходит по разным причинам: внезапные проблемы со здоровьем, категоричный отказ начальника или же надоедливые коллеги, которые не могут разобраться в своих обязанностях. Пользователи сети поведали, с какими вопиющими случаями им довелось столкнуться.