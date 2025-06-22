15 пар фото, на которых запечатлены настолько сильные перемены, что хочется взглянуть дважды
Фотоподборки
1 час назад
Ну уж так повелось: люди вечно кого-то сравнивают — себя с соседями, соседей с друзьями, друзей между собой. А мы что? Мы тоже не прочь посмотреть фото «до и после», посмотреть, как кто-нибудь преобразился — со временем или под давлением обстоятельств.
15. «Разница — 3 года. Чувствую себя великолепно!»
14. «Прошло 3 недели после того, как я сделала подтяжку нижней трети лица. Первые пару недель были тяжелыми, и я рада, что они позади»
Да уж, именно линия челюсти важна для омоложения. Я вот тоже подумываю лет через 5....
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- Без шуток, выглядите как минимум на 20 лет моложе. © JuJuFoxy / Reddit
13. «Мои пирожные до и после того, как я прошла онлайн-обучение по их изготовлению. А ведь прошла всего неделя»
12. «Год назад избавилась от привычки кусать ногти»
- Аж зависть берет! Вот бы мне такие! © girlwiredin / Reddit
11. «Взяла 16-летнего пса Эггса. Вот насколько здоровее он выглядит спустя 3 месяца»
10. «Два года назад (36 лет) и две недели назад (38 лет)»
Тот редкий случай, когда лицо прекрасно даже при большом весе
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- У меня только один вопрос: «Как?» © Any_Animator_880 / Reddit
9. «Разница между фото — 3 года. Надеюсь, скоро стану моделью»
8. «Сбросил 50 кг. Жизнь кажется легкой сейчас»
7. «Появилось время почистить плафоны у светильников. Оказывается, они не были цветными»
6. «Прошла неделя, как мне сделали миниподтяжку шеи с липосакцией. Кожу не удаляли, так как мне всего 27 лет. Мне пока все очень нравится, а это ведь даже еще отек не сошел»
5. «Год полноценного ухода за собой. Начала заботиться о коже, исправила сломанный нос, сделала татуаж и похудела на 36 кг»
4. «Из 23 в 25. После рождения ребенка»
- Ты выглядишь превосходно! © attempted-gardening / Reddit
3. «У меня экзема вокруг губ. Слева — то, как они выглядят, если я мажу их вазелином, справа — если использую ночную маску для губ. Она мое спасение просто»
2. «Между этими фотографиями разница всего 5 месяцев»
1. «Сбросила за год 35 кг, обзавелась мужем и талией»
Вот что еще можно прочитать по теме:
Фото на превью KatanaFatale / Reddit
Комментарии
Уведомления
Пирожные, плафоны и собакен не в тему в этой подборке). Хотя собакен круче всех преобразился 👍
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