15 пар фото, на которых запечатлены настолько сильные перемены, что хочется взглянуть дважды

Ну уж так повелось: люди вечно кого-то сравнивают — себя с соседями, соседей с друзьями, друзей между собой. А мы что? Мы тоже не прочь посмотреть фото «до и после», посмотреть, как кто-нибудь преобразился — со временем или под давлением обстоятельств.

15. «Разница — 3 года. Чувствую себя великолепно!»

14. «Прошло 3 недели после того, как я сделала подтяжку нижней трети лица. Первые пару недель были тяжелыми, и я рада, что они позади»

Без шуток, выглядите как минимум на 20 лет моложе. © JuJuFoxy / Reddit

13. «Мои пирожные до и после того, как я прошла онлайн-обучение по их изготовлению. А ведь прошла всего неделя»

12. «Год назад избавилась от привычки кусать ногти»

Аж зависть берет! Вот бы мне такие! © girlwiredin / Reddit

11. «Взяла 16-летнего пса Эггса. Вот насколько здоровее он выглядит спустя 3 месяца»

10. «Два года назад (36 лет) и две недели назад (38 лет)»

У меня только один вопрос: «Как?» © Any_Animator_880 / Reddit

9. «Разница между фото — 3 года. Надеюсь, скоро стану моделью»

8. «Сбросил 50 кг. Жизнь кажется легкой сейчас»

7. «Появилось время почистить плафоны у светильников. Оказывается, они не были цветными»

6. «Прошла неделя, как мне сделали миниподтяжку шеи с липосакцией. Кожу не удаляли, так как мне всего 27 лет. Мне пока все очень нравится, а это ведь даже еще отек не сошел»

5. «Год полноценного ухода за собой. Начала заботиться о коже, исправила сломанный нос, сделала татуаж и похудела на 36 кг»

4. «Из 23 в 25. После рождения ребенка»

3. «У меня экзема вокруг губ. Слева — то, как они выглядят, если я мажу их вазелином, справа — если использую ночную маску для губ. Она мое спасение просто»

2. «Между этими фотографиями разница всего 5 месяцев»