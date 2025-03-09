14 пар снимков, которые демонстрируют впечатляющие метаморфозы
Народное творчество
55 минут назад
Время показывает, как меняются не только люди, но и вещи. Нам нравится наблюдать за такими преображениями, ведь в этом есть что-то почти магическое. Скорее заглядывайте в подборку.
"Минус 59 килограммов"
"Сбросил 104 кг. Раньше не мог пробежать и метра, а теперь бегаю марафон на 10 км!"
- Отличная работа! Я сам пытаюсь начать бегать, и ты меня мотивируешь. © Chance-Elderberry-59 / Reddit
"Вот как выглядело это место сто лет назад — нашли фото в стене"
«Я в той же кофточке, но минус 18 кило»
- Что ты делала? © 145_writes / Reddit
"Мы с мужем нашли новый пол в нашем 100-летнем доме!"
«До и после того, как я скинула почти 60 кг»
«Прошло 6 месяцев»
"20 месяцев"
Чудеса ремонта
"Футболка на фото справа еще 3 года назад на меня не налезала. Сегодня надела ее впервые"
Новая стрижка
"За 2 года - минус 33 кг"
Симпатичный крокодильчик
"Прошло 20 месяцев"
Фото на превью Appropriate_Yak4688 / Reddit
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