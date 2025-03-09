14 пар снимков, которые демонстрируют впечатляющие метаморфозы

Время показывает, как меняются не только люди, но и вещи. Нам нравится наблюдать за такими преображениями, ведь в этом есть что-то почти магическое. Скорее заглядывайте в подборку.

"Минус 59 килограммов"

"Сбросил 104 кг. Раньше не мог пробежать и метра, а теперь бегаю марафон на 10 км!"

Отличная работа! Я сам пытаюсь начать бегать, и ты меня мотивируешь. © Chance-Elderberry-59 / Reddit

"Вот как выглядело это место сто лет назад — нашли фото в стене"

«Я в той же кофточке, но минус 18 кило»

"Мы с мужем нашли новый пол в нашем 100-летнем доме!"

«До и после того, как я скинула почти 60 кг»

«Прошло 6 месяцев»

"Перешла на нежирное мясо и овощи. Много хожу".

"20 месяцев"

Чудеса ремонта

"Футболка на фото справа еще 3 года назад на меня не налезала. Сегодня надела ее впервые"

Новая стрижка

"За 2 года - минус 33 кг"

Симпатичный крокодильчик