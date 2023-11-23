18 доказательств того, что людей с большим сердцем в этом мире — вагон и маленькая тележка
В нашей жизни хватает моментов, которые могут основательно подпортить день. И именно из-за этого добрые и светлые истории, свидетелями или участниками которых мы становимся, ценятся еще больше. И хорошо, что пользователи сети не упускают возможности похвастаться такими моментами из своих будней.
- История из студенческих времен. Из денег — мелочь в кармане. И, наверное, уже сутки не ел. Провожал девушку домой через весь город. Возвращаясь, я вслух рассуждал, что либо сейчас булочку куплю, но обратно пешком пойду, либо так голодным и останусь, но до дома доеду на автобусе. У девушки денег не просил принципиально. И тут какая-то женщина подошла и протянула мне купюру. Сказала, что услышала меня и хочет помочь. Меня аж на скупую, голодную слезу пробило. Поблагодарил, покушал, домой доехал. Лет 13 прошло. Долг этот возвращаю — помогаю людям. © Lt.ColumboBrat / Pikabu
- Я тогда работала официанткой. Как-то одна посетительница подошла и оплатила обед сидящей в зале пожилой пары. Я спросила, знает ли она их. Она ответила, что нет, и попросила подождать, пока она уйдет, а тогда уже говорить старичкам, что у них все уже оплачено. Те были настолько тронуты, что в свою очередь оплатили еду сидевших рядом мамочки и сына. А те заплатили за другой столик. Цепочка добра прервалась только под закрытие. © Unknown author / Reddit
- Лет десять назад у меня был коллега. Мы сразу подружились, а однажды он решил переехать в другой город. В свой последний день на работе он подарил мне дорогущий плеер, полностью наполненный музыкой, которую мы слушали вместе или просто обсуждали. Никто до этого не делал для меня ничего такого ценного. © BareBearFighter / Reddit
- Стоит у входа в магазин дедушка. Внимания не привлекает, просто пожилой человек. Когда я выходил из магазина, то начал потихоньку есть багет. Ну и так спонтанно, неожиданно для себя, я с улыбкой спросил у деда: «Будешь?» Но сразу исправился с поправкой на возраст и добавил: «Вы голодны?» Он незаметно кивнул и взял кусочек багета, который я отломил. Видели бы вы, как он засиял! Как ребенок. © Radar777 / Pikabu
- Работаю в свадебном агентстве 6 лет. А это значит, что я выслушиваю сварливых невест почти 5 дней в неделю. После одного особенно ужасного дня на работе я решила пойти в кафе. Была на пределе уже. Девушка, готовившая мне еду, участливо спросила, все ли у меня хорошо, и я чуть не разрыдалась. Она была единственным человеком, который был добр ко мне в тот день. © anythingforcelina / Reddit
- Сосед по лестничной клетке после инсульта перестал выходить на улицу, только сидел у окна и смотрел на жизнь по ту сторону стекла. Однажды моя мама, возвращаясь из магазина, просто помахала ему рукой и улыбнулась. Он улыбнулся в ответ и так же поприветствовал. Соседка, его жена, после этого встретила мою маму и сказала: «Ира, он весь день сиял и был такой счастливый, когда ты с ним поздоровалась!» Так мало иногда нужно людям, чтобы стать хоть ненадолго счастливыми. © SvetMiriam / Pikabu
- Мне было лет 7, мы с мамой ехали по каким-то делам в электричке. Жара, я очень-очень хотел пить и сказал об этом маме. Мужчина напротив налил мне тархун в железную кружку. Я пил жадными глотками, он налил еще. Прошло больше 25 лет. Я не помню, как выглядел тот мужчина, но навсегда запомнил этот жест доброты и вкус лучшего тархуна в жизни. © fp27vvx2 / Pikabu
- Через пару месяцев после того, как не стало моего папы, я шел по улице и просто разрыдался. Проходившая мимо женщина остановилась, достала из сумочки пачку салфеток, с доброй улыбкой дала их мне и сказала: «Все в порядке, у всех бывают такие дни» — и ушла. Крохотный жест, но он был мне очень нужен в тот день. © homerBM / Reddit
- Когда мне было 5 лет, я познакомился с ребенком в аэропорту: он возился с парой игрушечных машинок. Мы около часа играли, а когда пришло время идти на посадку, мальчик сказал, чтобы я оставил себе одну из машинок. И когда я начал отнекиваться, то он заявил, что машинка будет доказательством нашей дружбы. Прошло 20 лет, я все еще храню эту машинку в коробке, вместе с сувенирами из моего детства. Надеюсь, что у моего друга все хорошо. © givebooks / Reddit
- Помню, в детстве с родителями пошли магазин одежды, а там, как назло, игрушки. Долго со слезами на глазах уговаривал купить самую маленькую игрушку. Денег особо у родителей-студентов не было, но мимо проходил папин друг. Увидев нас, он спросил, чего я хочу. Я указал пальцем на самый большой трактор размером с меня. Заржали все, включая продавца. И следом офигели, когда папин друг его купил. До сих пор помню, что он стоил кучу денег. Никогда не забуду этот поступок. © M30Luftwaffe / Pikabu
- Я была беременна и потеряла кошелек. А мужчина, который его нашел, приехал ко мне домой и вернул его. Представить не можете, как я волновалась, потому что в том кошельке была вся моя жизнь. А сам кошелек был подарком от моего тестя. © Unknown author / Reddit
- Я был в ресторане с друзьями и увидел старичка, который ел в одиночестве. Через некоторое время к нему подошла девушка и спросила, может ли она присоединиться к нему. Они сидели и болтали. Когда пришел официант, девушка захотела оплатить оба чека. А тот улыбнулся и сказал, что его уже оплатил другой гость. Самый крутой момент в моей жизни. © bubbabalooandyou / Reddit
- Пошел на тренировку, ключи положил в карман куртки. Ближе к дому обнаружил, что карман пустой. Долго думал, где мог обронить. В голову пришло, что в одном из дворов я присел, чтобы поправить шнурок. Вернулся туда уже затемно. С фонарем искал, но безуспешно. Вдруг вспомнил, что сам иногда потерянные вещи клал на забор или куда повыше. Решил обследовать ближайшее дерево и на ветке увидел мои ключи. Спасибо вам, добрые люди! © code2003 / Pikabu
- Магазин. Маленькая девочка в очереди попросила шоколадку у мамы. После нескольких «нет» та сдалась и купила. Девочка взяла шоколадку, прошла в очередь за мной и протянула ее маленькому мальчику, который плакал. Мама спросила, почему она отдала ему шоколадку. Дочка ответила, что слышала, как мама мальчика сказала ему, что у них нет денег почти ни на что, пока она не может найти работу. Доброе сердце — оно с детства. © Подслушано / Ideer
- Стою зимой на остановке. Морозище, темно. Со мной еще человек 20. Выделяется одна мадам: на шпильках, в шубке, прическа модная, макияж, духи, все дела. И рядом с остановкой от мороза плачет дворовая кошка. Трется рядом с людьми, кричит. И тут эта мадам со словами «Ну иди, погрею» снимает перчатки, берет кошку на руки, греет кошкины уши, а потом вообще расстегивает шубку и прижимает кошку к себе. А мне, такой хорошей и правильной, это и в голову бы не пришло. © Подслушано / Ideer
- В классе сына была девочка из неблагополучной семьи. Умненькая, красивая, талантливая. Мы с другими родителями все удивлялись ее способностям. И вот настало время институтов. У девочки денег, конечно, нет. Мы посовещались и решили, что оплатим ее обучение. Она поступила, отучилась на красный диплом, поблагодарила всех нас и, записав сумму долга, уехала заграницу. Прошло 5 лет. Вчера мне на карту пришла приличная сумма денег. И подпись: «Спасибо!» © Подслушано / Ideer
- Мне уже год не дарили цветы. Ну на день рождения дарили или на праздник, и то родители. Сегодня ехала в автобусе с дачи и старый дедушка подарил мне одуванчики. Он очень добрым голосом сказал: «Не жди его, я бы тебя уже давно нашел». Пришла домой, всплакнула. Прекрасный старый принц. © Подслушано / Ideer
- Километровая очередь в магазине. Один пожилой мужчина попросил пропустить его — с одной коробкой шоколадных конфет — он очень спешил к своему внуку-первоклашке. Я пропустила, у кассы он стал брать еще «киндер-сюрпризы» и постоянно оглядывался. Так вот, расплатившись, он раздал «киндеры» мне и стоявшим в очереди девушкам, благодаря за доброту и понимание. © Подслушано / Ideer
Доброту порой можно увидеть даже там, где большинство людей не привыкли ее ждать. Вот, к примеру, статья о начальниках, за которыми можно пойти хоть в огонь, хоть в воду.
AdMe/Народное творчество/18 доказательств того, что людей с большим сердцем в этом мире — вагон и маленькая тележка
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