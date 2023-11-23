18 доказательств того, что людей с большим сердцем в этом мире — вагон и маленькая тележка

В нашей жизни хватает моментов, которые могут основательно подпортить день. И именно из-за этого добрые и светлые истории, свидетелями или участниками которых мы становимся, ценятся еще больше. И хорошо, что пользователи сети не упускают возможности похвастаться такими моментами из своих будней.