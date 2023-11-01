10+ бомбезных вещей, которые хочется купить и себе тоже, хотя непонятно зачем
Все мы иногда поддаемся нашему детскому «хочу» и покупаем что-нибудь, возможно, не особо нужное, но такое важное для восторга внутреннего ребенка. Будь то классный ночник, долгожданный набор лего, милая чашечка, или можем приобрести что-то совершенно спонтанно. И пусть другие могут и не понять нашего порыва, главное, что мы будем счастливы от покупки.
Мы в ADME знаем, как важно периодически радовать себя любимого с помощью маленьких подарков. И герои нашей подборки наверняка считают так же.
«Прикупил тут себе новую штору для ванной»
«Я просто хочу похвастаться тем, что купила вчера. Это контейнер для скрепок в форме НЛО. А скрепки в форме коров!»
«Я не смог удержаться»
«Вот какой крутой у меня ночник»
«Купила себе чайник с подсветкой. Выключила везде свет — сижу любуюсь»
«Вот наконец доставили штуку, которую мы с другом сдуру заказали»
«Я ни о чем не жалею»
«Гляньте, что я нашла в антикварном магазине»
«Я обожаю мою новую сумочку»
«Взял себе крутое маленькое привидение»
«Часы в стиле Дали, которые я сегодня принес домой»
«Моя мама заказала в интернете Щелкунчика, не осознавая, насколько он большой. Я смеялась над этим весь день»
«Привезли наконец-то лампу, которую я заказывала. И она прямо-таки излучает атмосферу волшебства»
«На выходных в магазине увидел этот торшер»
«У нас в доме есть такой же торшер. Все всегда в шоке, когда видят его. Конечно, он же выглядит абсурдно». © IthacanPenny / Reddit
А каким крутым приобретением вы баловали себя в последнее время?
Внимание: в сентябре 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью realfurphy / Reddit
AdMe/Народное творчество/10+ бомбезных вещей, которые хочется купить и себе тоже, хотя непонятно зачем
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