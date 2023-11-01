10+ бомбезных вещей, которые хочется купить и себе тоже, хотя непонятно зачем

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Все мы иногда поддаемся нашему детскому «хочу» и покупаем что-нибудь, возможно, не особо нужное, но такое важное для восторга внутреннего ребенка. Будь то классный ночник, долгожданный набор лего, милая чашечка, или можем приобрести что-то совершенно спонтанно. И пусть другие могут и не понять нашего порыва, главное, что мы будем счастливы от покупки.

Мы в ADME знаем, как важно периодически радовать себя любимого с помощью маленьких подарков. И герои нашей подборки наверняка считают так же.

«Прикупил тут себе новую штору для ванной»

«Я просто хочу похвастаться тем, что купила вчера. Это контейнер для скрепок в форме НЛО. А скрепки в форме коров!»

«Я не смог удержаться»

«Вот какой крутой у меня ночник»

«Купила себе чайник с подсветкой. Выключила везде свет — сижу любуюсь»

«Вот наконец доставили штуку, которую мы с другом сдуру заказали»

«Я ни о чем не жалею»

«Гляньте, что я нашла в антикварном магазине»

«Я обожаю мою новую сумочку»

«Взял себе крутое маленькое привидение»

«Часы в стиле Дали, которые я сегодня принес домой»

«Моя мама заказала в интернете Щелкунчика, не осознавая, насколько он большой. Я смеялась над этим весь день»

«Привезли наконец-то лампу, которую я заказывала. И она прямо-таки излучает атмосферу волшебства»

«На выходных в магазине увидел этот торшер»

«У нас в доме есть такой же торшер. Все всегда в шоке, когда видят его. Конечно, он же выглядит абсурдно». © IthacanPenny / Reddit

А каким крутым приобретением вы баловали себя в последнее время?

Внимание: в сентябре 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.