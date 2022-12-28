19 невест, которые на торжество преобразились так, что их мама родная не узнала

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Все женщины продумывают свой свадебный образ задолго до даты торжества, а многие еще до того, как найдут свою вторую половинку. Невесты стараются подобрать макияж, который подчеркнет индивидуальность и не даст потерять себя в новом образе.

«Уверена, что ваш муж влюбился в вас снова. Выглядите потрясающе!»

«Первая фотография — то, как меня накрасила визажистка подруги. Вторая — после того, как я пошла домой и исправила что могла»

«Делали пробный макияж на свадьбу. Что-то нужно поменять?»

Вот честно, плакать хочется от того, насколько этот макияж идеален! © Technical_Detail_266 / Reddit

«Вы будто только пришли со съемочной площадки фильма „Великий Гэтсби“!»

«Ты выглядишь буквально как лучик солнца с такой же лучезарной улыбкой!»

«Вот такой себе придумала образ на свадьбу»

Вау! Может, вы и меня на свадьбу накрасите? © bobobina / Reddit

Идеальный макияж!

«Вы будто сошли с картины эпохи Ренессанса!»

«Макияж не кажется слишком тяжелым?»

Если вы нечасто краситесь, то макияж всегда кажется тяжелым! На фотографиях он будет выглядеть отлично. © Wheresmahfoulref / Reddit

«Жених вас увидит и сделает предложение еще раз!»

Спасибо, но вообще это я сделала ему предложение! © interruptingcow_moo

«На свадьбу решила краситься сама»

«Вы просто великолепны!»

«Я знаю, объективно мои невыщипанные брови выглядят странновато, но мне так больше нравится»

«Придумали образ для невесты. Она раньше вообще никогда не пользовалась косметикой»

«Визажист отменила запись, так что я подумываю самой накраситься. Ну как? Мой макияж справа, а ее — слева»

Мне кажется, так даже лучше! © EmilySpin / Reddit

«Я смотрела ваши фотографии, и тут моя 3-летняя дочь увидела их и закричала: „Принцесса! Принцесса! Она принцесса!“»

«Вот тебе и пробный макияж... Я просто в ужасе! В итоге накрасилась сама»

Получилось в сто раз лучше! © thegurl / Reddit

«Очень хотела оставить очки. Без них я просто не чувствую себя собой. Для свадьбы выбрала более легкую оправу»