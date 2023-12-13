11 стран, чьи новогодние традиции так оригинальны, что у неместных аж глаза на лоб лезут

Волшебная пора елок, мандаринов и оливье — вот Новый год, который мы так любим. Но у многих народов совсем иные, не менее интересные рождественские традиции. Правда, другим они могут показаться редкостной диковинкой. Рассказываем про страны, чьи новогодние обычаи оставляют привкус изумления.

А в конце рассказываем, каким нестандартным способом поздравляют с Рождеством детей в Исландии и Австрии.

Республика Корея

В Южной Корее Рождество и Новый год празднуются не так широко. Здесь даже не во всех семьях принято украшать елку и дарить подарки. Вместо этого люди просто приятно проводят время друг с другом. Здесь также не готовят традиционную для европейских стран новогоднюю еду. Корейцы отдают предпочтение национальным зимним блюдам. Например, мясу на гриле, приготовленному по местному рецепту, или Чольмену — лапше с овощами и пряным, острым соусом.

Вообще Рождество в Корее больше похоже на День святого Валентина. Большинство людей проводят это время со своими вторыми половинками, а не с родственниками: устраивают свидания в парках, кинотеатрах, ресторанах или на аттракционах. Одиночки могут праздновать с друзьями или дома за просмотром фильмов. Гораздо масштабнее местные жители празднуют Новый год по лунному календарю — период после дня зимнего солнцестояния. Он приходится на рубеж января и февраля. В это время корейцы отдают дань древним обычаям: поклоняются предкам, играют в национальные игры, едят блюда местной кухни и даже переодеваются в традиционные костюмы — ханбоки.

Турция

В канун Нового года турки разбивают на пороге дома гранат — местный символ изобилия. Также они дарят этот фрукт друг другу. Местные жители уверены: так удача будет сопутствовать им весь грядущий год. На улицах в пору праздников можно увидеть много женщин в красной одежде. Для турчанок этот старый обычай — способ привлечь романтику в свою жизнь с наступлением Нового года. А если девушки не рискуют появиться в красном на публике, то они наденут нижнее белье такого цвета.

Швеция

Один из главных рождественских символов здесь — соломенная фигурка козла. Его почитают с древних времен во всей Скандинавии. А в Швеции этому образу придают особый смысл: считается, что это дух, который проверяет, все ли готово у людей к праздникам.

Шведы украшают елки игрушками в виде этого животного. А еще с 1966 года здесь есть традиция ставить на площади города Евле огромную фигуру козла. Ее высота — почти 13 метров. За ней можно следить в прямом эфире на протяжении всех праздников.

Новая Зеландия

В Новой Зеландии в новогодние праздники всегда тепло. Поэтому здесь принято собираться с родными и близкими на барбекю. На праздничном столе обычно свежие морепродукты, мясо и сезонные овощи.

Украшают здесь не привычную нам елку, а дерево похутукава. Это вечнозеленое растение, и в декабре на нем распускаются красные цветы — как раз подходящий антураж для Рождества.

Бразилия

В Бразилии в это время тоже в разгаре лето. Поэтому Новый год здесь принято отмечать на пляже. А еще бразильцы особенным образом загадывают желания. Они облачаются в белую одежду, символ чистоты, сразу после полуночи заходят в море и перепрыгивают семь волн. При каждом прыжке люди загадывают желание.

Дания

Датчане украшают дом фигурками ниссе — существ, которые, по поверьям, защищают жилище. Обычно их изображали в виде мужчин невысокого роста с белой бородой и в красной шапке. Но сейчас изготавливают и женские фигурки. Еще в Дании принято разбивать посуду в Новый год. Считается, что это приносит фортуну. И чем больше утвари разобьется, тем удачнее будет год.

Япония

В Японии вместо привычной нам елки дома декорируют с помощью кадомацу. Местные жители собирают его сами, используя хвойные ветви, стебли бамбука, листья папоротника и ветки мандаринового дерева.

На входах в помещения вешают не рождественские венки, а симеказари (на фото выше). Это украшение из риса, соломенной веревки, сосновых веток и зигзагообразных бумажных полосок. Оно символизирует уход от прошлого и изгнание злых духов.

В новогоднюю ночь японцы обязательно выставляют на стол гречневую лапшу. Они убеждены, что это блюдо принесет им удачу и крепкое здоровье в грядущем году. Поверье связано со свойствами гречневой культуры. Она выдерживает даже суровые условия, поэтому изделия из нее считаются символом устойчивости.

Испания

С наступлением Нового года испанцы съедают ровно 12 виноградин. Они символизируют удары часов. Все виноградины нужно успеть проглотить до того, как прозвучит последний удар. При этом на человеке должно быть надето нижнее белье красного цвета. Эта традиция существует в стране с конца XIX века. Испанцы верят, что так они привлекают в свою жизнь удачу и процветание на весь грядущий год.

Чили

В Чили есть традиция, похожая на турецкую. Чтобы привлечь в свой дом любовь, люди надевают в праздник желтые трусы. Остальные местные обычаи связаны с богатством. На праздничном столе всегда есть чечевица. Это местный символ процветания. Также здесь, как и во многих других испаноязычных странах, принято съедать 12 виноградин ровно в полночь 31 декабря. А на столичных улицах в канун Нового года продают обернутые лентой колоски пшеницы — еще один символ изобилия.

Колумбия

В Колумбии существует традиция агуэро. В канун Нового года люди кладут под кровать 3 картофелины. Одна должна быть с кожурой, другая — без нее, третья — очищенной наполовину. В полночь нужно закрыть глаза и наугад вынуть картофелину. Если попадется плод со срезанной кожурой, в грядущем году человека, по поверьям, ждут финансовые трудности. Неочищенная картофелина якобы принесет достаток. Частично очищенный плод означает, что в материальном плане человек столкнется как с удачами, так и с провалами.

Германия

В Германии с XVI века существует уникальный обычай. Люди прячут среди ветвей елки маринованный огурец и вручают подарок тому ребенку, который найдет этот огурец. Сейчас традиция в первозданном виде уже немного устарела. Тем не менее немцы часто вешают на елку игрушку в форме огурца.

А еще у немцев есть своя «Ирония судьбы». Каждый Новый год они смотрят фильм «Девяностый день рождения, или Ужин на одного». Это черно-белая короткометражка, снятая в Германии в 1962 году. По сюжету, героиня приглашает друзей на свое 90-летие. Но оказывается, что все товарищи уже ушли из жизни. Тогда дворецкий женщины вынужден изображать ее приятелей. Эта лента, кстати, популярна и в некоторых других европейских странах.

Бонус: не все дети в Исландии и Австрии получают рождественские подарки

В этих странах детям принято дарить сладости. Но только тем, которые хорошо вели себя в течение года. В Исландии дети выставляют свою обувь у окна. Если они были послушными малышами, то в праздничное утро найдут внутри сладости, если нет — гнилую картошку.

Человек в костюме Крампуса.

В Австрии детей просят составить списки их хороших и плохих поступков. В зависимости от того, каким получится этот список, ребенок либо получит вкусный сюрприз, либо останется без подарка. Еще детям здесь рассказывают страшилки про Крампуса — существо в альпийском фольклоре, которое приходит к непослушным ребятам.