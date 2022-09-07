15+ человек, которые просто хотели доехать до нужного места. Но приключение свалилось на голову еще по дороге

Всем нам в рутине дней порой не хватает эмоций. В поисках новых ощущений мы путешествуем. Но, как оказалось, иногда можно получить вагон и маленькую тележку неожиданностей, даже не добравшись до пункта назначения. Попасть в занятную ситуацию можно где угодно: в самолете, аэропорту или просто по дороге на работу.

Люди выложили в сеть снимки, на которых запечатлели то, что развеселило или потрясло их в поездке. А мы в ADME сделали из этих фото статью, чтобы и вы смогли разделить с нами впечатления.

«В моем самолете какой-то туман»

Такое могло произойти, если, например, в салоне было очень жарко и влажно, а потом заработал кондиционер. Температура воздуха упала, и влага начала испаряться, превращаясь в туман. © moeburn / Reddit

«Еду в электричке, а на меня всю дорогу пялится этот парень. Эй, чувак, я просто еду на работу и не хочу никаких проблем»

Рабочие пражского аэропорта развлекаются

Уборщица в аэропорту украсила свою тележку цветами, которые выбросили путешественники

«Довелось проехать мимо вертолета, целиком обернутого в пластик»

Ставлю на то, что это на самом деле динозавр. © BillyRipkensXFace / Reddit

«Я просто вел машину, а за мной погналась стая енотов»

Человечек на знаке в метро Кельна выглядит как волшебник с посохом и пламенем в руке

«Держитесь крепче, пожалуйста».

«Мой герой. Ходит по аэропорту с пиццей в боксе для документов»

«Заглянул я, значит, под кровать в отеле и вот что обнаружил»

«Да, здесь мы тоже убираем».

Это что, воссоединение группы The Beatles?

Нет, вы гляньте на этого наглеца! Развалился на 2 сиденья, будто поезд его собственный

«Во время полета случайно посмотрела одновременно 2 фильма с Кристен Стюарт»

Птицы свили гнездо за монитором в автобусе. Теперь они здесь живут

«Я всего лишь хотел посмотреть кино во время долгого перелета»

«Обнаружил в поезде „человека“ из газет, который читал газету»

«Во время полета над Атлантическим океаном увидела загадочное красное свечение»

Такое свечение исходит от рыбацких лодок, оборудованных большими красными светодиодными панелями. © Theanxiousninja / Reddit