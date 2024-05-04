15 женских твитов, которые собрали всю боль и высмеяли ее как следует
Чего хотят женщины? У каждой свои «хотелки»: одна мечтает убежать в лес и там плясать вокруг костра (0% осуждения, 100% понимания), другая обожает складывать в корзину маркетплейса все, что хочется, и не покупать. В этой статье мы собрали твиты о том, что на душе у нас, девчонок, что нас радует или бесит.
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О,да!!почему,ну почему?!и если уж он не накапливает пересып,то на кой черрррт мы с ним спим по выходным по 12-13 часов?!смысл?
Аж заискрила,бесит
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Я складываю в любимое, а потом этот предмет распродают, и я такая вдыхаю, не судьба значит.
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ой, точно! мне как-то раз коллега сказал, что любит цветы и птичек (и еще что-то столь же девчачье). На что я ответила, что люблю камни, змей и машины ламборгини. он грустно вздохнул - ну, тогда у нас нет совсем ничего общего. я удивилась, почему у нас должно быть что-то общее, и ушла.
и только двадцать! лет спустя поняла, что это он флиртовать пытался! )))
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Я сдавала на механике, чтоб у меня в правах было разрешение ездить на механике. Чтоб если я вдруг когда-нибудь научусь водить автомобиль и ещё позже когда-нибудь мне вдруг придётся везти кого-то в больницу, то я могла бы взять любую машину и меня б не оштрафовали
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Реальность - ты теперь дружбан, по почему-то все ждут, что именно ты приберешься после посиделок в офисе
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Ещё одна. Тот-кого-нельзя-называть-в-малиннике тебя скорее всего задерёт
Вам не кажется, что вот эта коллега, считающая, что выходные только для детных, мягко говоря, странная? Хотя бывает, что и не таких встретишь, жизнь вообще многогранна и регулярно подкидывает что-нибудь эдакое.
Вот героини другой нашей статьи столкнулись с такими сюрпризами судьбы: одной свекровь свою ношеную кофточку подарила, к другой начальник подкатывает... Так и хочется сказать: «К такому меня жизнь не готовила!».
Комментарии
Мне кажется, девушку из первого твита пытались украсть цыгане, но батя от них отбился🤣