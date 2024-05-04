Как сложились судьбы актеров фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», с премьеры которого прошло 45 лет

Целых 45 лет назад на экраны вышел приключенческий музыкальный фильм «Д’Артаньян и три мушкетера». Лента могла выглядеть иначе: Михаил Боярский должен был играть Рошфора, а Д’Артаньяном мог быть Александр Абдулов. Кто знает, может, получилось бы совсем другое кино. Но мы любим его таким: поем песни, помним цитаты и переживаем за героев. Сегодня расскажем, как сложилась жизнь актеров, сыгравших в этой уникальной ленте.

Леонид Каневский — господин Бонасье

В начале карьеры Леонид Семенович играл не очень-то приятных персонажей. Но все изменил сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи» — один из самых популярных в 70-80-х годах. Роль следователя Томина накрепко прилипла к актеру: в начале 2000-х Каневский занял место ведущего документально-художественного сериала «Следствие вели», который любим миллионами зрителей. За всю карьеру Каневский снялся в семи десятках фильмов, сыграл множество ролей в театре, озвучивал кино и мультики. Но это уже совсем другая история.

Михаил Боярский — шевалье д’Артаньян

Михаил Сергеевич начал актерскую карьеру еще в 70-х: пел в музыкальных фильмах, выступал на эстраде, исполнил несколько ярких ролей в кино. Но звездным часом стала, конечно же, главная роль в ленте «Д’Артаньян и три мушкетера». С тех пор актер не сходил с радаров: сыграл в десятках хороших фильмов, пел в мюзиклах, принимал участие в театральных постановках. Боярский также известен как страстный футбольный болельщик. Чем актер занимается сейчас? Тем же, что и предыдущие 40 лет: радует поклонников игрой в театре.

Александр Трофимов — кардинал Ришелье

Александр Трофимов, на наш взгляд, является лучшим исполнителем роли кардинала Ришелье: тонкий, резкий и ироничный. Актер происходит из самой простой семьи — его папа был слесарем. С 1974 года Трофимов служит в Театре на Таганке, но в интервью признается, что посещает его нечасто. Вениамин Смехов, — коллега Трофимова по фильму, — описал его так: «Саша — человек закрытый и болезненно гордый, так мне казалось до этих съемок. Он открылся тонко чувствующим и поэтическим человеком, со множеством комплексов и сомнений».

Вениамин Смехов — Атос

Когда читаешь биографию Вениамина Смехова, создается впечатление, что этот человек — настоящий трудоголик. Еще до культовой роли Атоса Вениамин Борисович служил в театре, а потом снялся в десятках фильмов, ставил драматические и оперные спектакли, работал режиссером Главной редакции литературно-драматических программ, преподавал актерское мастерство и написал большое количество книг.

Маргарита Терехова — Миледи Винтер

Если у кино 70-80-х и была дива, то это несомненно Маргарита Борисовна. Популярность ее после фильмов «Д’Артаньян и три мушкетера», «Собака на сене» и «Благочестивая Марта» была воистину огромна. В 2005 актриса попробовала себя в роли кинорежиссера: сняла фильм «Чайка». В 2012 актриса отметила 70-летие и исчезла из поля зрения публики. Последние появления случались в интервью начала 2010-х.

Игорь Старыгин — Арамис

Игорь Владимирович поступил в театральный случайно, но на курсе в ГИТИСе учился лучше всех, будто бы играючи. Роль Арамиса окончательно закрепила за ним славу главного красавчика страны. Однако ни карьера ни личная жизнь у актера не сложились: в значимых ролях он не снимался с 90-х, женился пять раз (и всякий раз не очень удачно). Также он испытывал серьезные проблемы со здоровьем и ушел из жизни в возрасте 63 лет.

Борис Клюев — граф Шарль-Сезар де Рошфор

Борис Владимирович не должен был играть Рошфора: режиссеру картины он не очень понравился. Но на наше счастье роль досталась Клюеву и принесла ему любовь зрителей и немалую популярность. Актер сыграл бессчетное количество ролей в родном Малом театре, снялся в более чем сотне фильмов и сериалов («Графиня де Монсоро», «Королева Марго», Сваты«). А еще озвучивал крутейшие фильмы: например Саруман из «Властелина колец» говорит голосом Бориса Владимировича.

Алиса Фрейндлих — Анна Австрийская

Алиса Бруновна — настоящая звезда отечественной театральной сцены. Несмотря на яркие роли в фильмах «Служебный роман», «Соломенная шляпка» и др., Фрейндлих больше театральная актриса. Она играет на сцене с 1957 года по сей день. Интересно, что путь к признанию был непростым: Алиса Бруновна начинала с эпизодических ролей в театре. Сегодня дело Алисы Фрейндлих продолжает ее внук — продюсер и сценарист Никита Владимиров. Он даже снял бабушку в своем фильме.

Олег Табаков — Людовик XIII

© Д'Артаньян и три мушкетера / Гостелерадио СССР , Tsvetkova Ekaterina / East News Tsvetkova Ekaterina / East News

Рассказ о жизни и творчестве Олега Павловича уместить в один абзац невозможно. Конечно, роль Людовика в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» была великолепна, ну а как же Обломов или кот Матроскин из Простоквашино? Помимо актерской работы стоит отметить руководство театром МХТ им. Чехова и учреждение собственного театра. После ухода Олега Павловича, его дело продолжает семья: жена, дети и внуки.

Лев Дуров — Жан-Арман дю Пейре, граф де Тревиль

Лев Константинович — выходец из знаменитой цирковой династии Дуровых. В кино он начал сниматься задолго до «Мушкетеров», а после выхода знаменитой трилогии продолжил заниматься любимым делом — актерствовать. По некоторым данным Дуров сыграл более 290 ролей в кино и на телевидении. Кроме того актер преподавал, ставил спектакли и писал книги.

Елена Цыплакова — Кэтти

Елена Октябревна Цыплакова — спортсменка и красавица. Ее карьера началась с ярких фильмов «Мы из джаза», «Школьный вальс», «Гардемарины вперед», но затем случился трагический перелом. Во время творческой поездки в Африку актриса заразилась малярией в тяжелой форме. С 80-х годов Елена занималась режиссурой — снимала фильмы и сериалы.

Ирина Алферова — Констанция Бонасье

Красивую и талантливую Иру Алферову театральные режиссеры заметили уже на четвертом курсе ГИТИСа: девушка получила сразу несколько предложений от крупных театров. Благодаря выдающемуся таланту актриса была обеспечена работой — она сыграла в десятках фильмов и до сих пор служит в театре. Алферова была одной из первых актрис, снявшихся в клипе музыкального исполнителя. Правда, сама актриса говорит, что участие в съемках романтического клипа было местью бывшему мужу — Александру Абдулову. Дочь Ирины Альферовой — Ксения — пошла по стопам матери.

Юрий Шерстнев — палач из Лилля

Юрий Борисович на протяжении всей карьеры в кино играл сплошь злодеев — и все из-за брутальной внешности. Зато в театре он реализовался наиболее полно — играл разноплановые роли. На его счету более 50 ролей в классических и современных спектаклях. В более поздний период из-за тяжелой болезни был вынужден обратиться за помощью к поклонникам: актеру требовался дорогостоящий кислородный аппарат.

Валентин Смирнитский — Портос

Валентин Георгиевич стал знаменит задолго до фильма о мушкетерах. Даже любимого всеми Андрея Миронова поначалу сравнивали с красавчиком Смирнитским. В 80-х актер снимался очень много, но судьба не баловала его главными ролями. Сам он говорил, что в его кинокарьере было мало интересных работ. Смирнитский также играет в театре и занимается озвучиванием легендарных фильмов: вы можете услышать голос Смирнитского в фильмах «Большой Лебовски», «Троя» и «Дневник Бриджит Джонс».