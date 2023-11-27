15 самобытных фактов о Швеции, которых даже Карлсон не знает
В каждой избушке свои погремушки, а в каждой стране свои традиции и обычаи. Некоторые из них кажутся нам очаровательными — например, ритуал «фика», который соблюдают все поголовно в Швеции, а некоторые, такие как поедание колбасы с изюмом — странноватыми, но узнавать о них всегда любопытно. Почитайте, уверены, вам понравится.
Мужчины после рождения ребенка обязаны уйти в декрет
В рамках программы гендерного равенства в Швеции мужчины должны уходить в декретный отпуск минимум на 90 дней. Всего оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком длится 480 дней, а если родились близнецы, то родители получают еще 180 дней.
В Швеции говорят «да» весьма странным способом
Конечно, шведы могут просто сказать «да», но иногда, особенно на севере Швеции, они вместо этого вытягивают губы трубочкой и быстро втягивают в себя воздух, как в этом видео.
Шведы издеваются над пиццей
Никакого почтения к классическим рецептам итальянским пиццайоло в Швеции не испытывают. В шведской пицце может оказаться все что угодно — например, банан, арахис и кебаб, щедро залитые сверху майонезом.
- Звонит приятель из Швеции. Говорит, что заказал пиццу. Я прошу его описать, что это за пицца, и передаю трубку своему-другу итальянцу. И если бы итальянцы матерились, то стоял девятиэтажный мат с пентхаусом на крыше. В ярости бросив трубку, итальянец с болью и отчаянием в голосе заорал: «Как ты можешь с ним дружить?!». Что же было на этих двух пиццах? Пицца номер раз: куриное карри, бананы, арахис и листья салата. Пицца номер два: кебаб, кусочки стейка, майонез и, та-да-ам! — картошка фри. Бедный итальянец чуть не потерял веру в добро и красоту от таких надругательств. © AlphaCAMOBAP / Pikabu
Каждый день в 22.00 студенты высовываются из окон и громко кричат
По вечерам в студенческих кампусах можно услышать, как из окон доносятся громкие крики: это измученные стрессом и требованиями университетской жизни студенты снимают стресс и выпускают пар. Это явление даже получило особое название — «крик Флогста».
Любимое блюдо шведов — «Летающий Якоб»
Это популярная запеканка из курицы, сливок, соуса чили, бананов, жареного арахиса и бекона. Блюдо запекают в духовке и подают с рисом и салатом. А названо оно в честь своего изобретателя, Уве Якобссона, который работал в авиации. Говорят, очень вкусно!
Кровяная колбаса здесь — десерт
Шведы обожают кровяную колбасу, но в непривычном для нас варианте: они добавляют в нее сахар, изюм и даже корицу. Ее нарезают кусочками и слегка обжаривают, а потом подают к столу с чаем или компотом, а также с брусничным вареньем.
Шведы готовят картофель непривычным нам способом
В этой стране тоже любят картофель, и один из способов его приготовления выглядит довольно необычно. Картофель хассельбак нарезают тонкими ломтиками поперек, примерно до середины, поливают маслом и посыпают специями (тмином, перцем, панировочными сухарями) и помещают разные начинки: например, бекон, чеснок, сыр или соус. Такая вот «картошка-гармошка».
Шведы ориентируются во времени не по месяцам, а по неделям
Если мы говорим о времени какого-то события, например, «в январе» или «15 августа», то шведы скажут «на 14-й неделе» или «не раньше 45-й недели». В году примерно 52 недели, и с непривычки сориентироваться в шведской манере времяисчесления довольно сложно. Если вас пригласили на свадьбу на 27-й неделе — это вообще какое время года, м?
В Швеции есть такая профессия, как дегустатор чипсов
В одной из компаний по производству чипсов в Швеции есть должность для человека с хорошо развитым вкусом и обонянием. Именно этот специалист разрабатывает новые вкусовые сочетания и тестирует готовый продукт. Чем не работа мечты?
В шведском городе Лунд есть музей носов
В музее хранятся слепки носов людей, которые заслужили эту честь какими-либо выдающимися заслугами. Сейчас там 184 экспоната. При музее существует «носовой комитет», члены которого являются авторами различных эссе — например, «Нос в литературе», «Нос статуи Свободы» и т.д.
На выпускной шведские школьники арендуют самосвал
По традиции, в свой выпускной день школьники катаются по городу на самосвалах, празднуя окончание школьной жизни и вопя от радости.
«Это знак „Проезд на автомобиле запрещен“ в Швеции»
Конечно, большинство знаков выглядят традиционно, но встречаются и такие образцы уличного искусства, как танцующие люди или котики вместо обычного человечка на знаках пешеходного перехода, или такой, как на фото выше, означающий, что проезд на автомобиле запрещен.
У шведов есть особая традиция под названием «фика»
Это перерыв, во время все коллеги собираются вместе, чтобы выпить кофе с пирожным или булочкой, расслабиться и поболтать. В Швеции «фика» священна, и даже гигантские корпорации вроде Volvo неукоснительно следуют этому ритуалу. Не участвовать в «фике» — грубо, коллеги этого точно не поймут.
В Швеции провели конкурс на самое красивое слово
Одна из шведских газет устроила конкурс у спросила у читателей, какое слово, по их мнению, самое красивое. Победило слово «незабудка» — Förgätmigej, звучащее в транскрипции как «фёрйетмэйэй». На втором месте «снежинка» — Snöflinga («снёфлиньа»).
Доноры в Швеции получают сообщение каждый раз, когда их кровь спасает чью-то жизнь
Эта инициатива создана для того, чтобы подчеркнуть, насколько важное дело делают доноры и поощрить других людей поступать так же.
Бонус
Однажды сотрудница городской библиотеки в городе Гетеборг забыла запереть двери. Когда ей сообщили об этом, она приехала туда и обнаружила, что в библиотеке куча людей, которые читают газеты или ищут книги, а семьи с детьми находятся в детской зоне. Ничего не было сломано или украдено, все посетители вели себя как обычно, разве что были удивлены тем, что никого из сотрудников нет на рабочем месте. За это время библиотеку успели посетить около 400 человек.
Если вы интересуетесь другими странами, вот вам еще несколько статей о нетипичных традициях: