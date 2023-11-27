15 самобытных фактов о Швеции, которых даже Карлсон не знает

В каждой избушке свои погремушки, а в каждой стране свои традиции и обычаи. Некоторые из них кажутся нам очаровательными — например, ритуал «фика», который соблюдают все поголовно в Швеции, а некоторые, такие как поедание колбасы с изюмом — странноватыми, но узнавать о них всегда любопытно. Почитайте, уверены, вам понравится.

Мужчины после рождения ребенка обязаны уйти в декрет

В рамках программы гендерного равенства в Швеции мужчины должны уходить в декретный отпуск минимум на 90 дней. Всего оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком длится 480 дней, а если родились близнецы, то родители получают еще 180 дней.

В Швеции говорят «да» весьма странным способом

Конечно, шведы могут просто сказать «да», но иногда, особенно на севере Швеции, они вместо этого вытягивают губы трубочкой и быстро втягивают в себя воздух, как в этом видео.

Шведы издеваются над пиццей

Никакого почтения к классическим рецептам итальянским пиццайоло в Швеции не испытывают. В шведской пицце может оказаться все что угодно — например, банан, арахис и кебаб, щедро залитые сверху майонезом. Звонит приятель из Швеции. Говорит, что заказал пиццу. Я прошу его описать, что это за пицца, и передаю трубку своему-другу итальянцу. И если бы итальянцы матерились, то стоял девятиэтажный мат с пентхаусом на крыше. В ярости бросив трубку, итальянец с болью и отчаянием в голосе заорал: «Как ты можешь с ним дружить?!». Что же было на этих двух пиццах? Пицца номер раз: куриное карри, бананы, арахис и листья салата. Пицца номер два: кебаб, кусочки стейка, майонез и, та-да-ам! — картошка фри. Бедный итальянец чуть не потерял веру в добро и красоту от таких надругательств. © AlphaCAMOBAP / Pikabu

Каждый день в 22.00 студенты высовываются из окон и громко кричат

По вечерам в студенческих кампусах можно услышать, как из окон доносятся громкие крики: это измученные стрессом и требованиями университетской жизни студенты снимают стресс и выпускают пар. Это явление даже получило особое название — «крик Флогста».

Любимое блюдо шведов — «Летающий Якоб»

Это популярная запеканка из курицы, сливок, соуса чили, бананов, жареного арахиса и бекона. Блюдо запекают в духовке и подают с рисом и салатом. А названо оно в честь своего изобретателя, Уве Якобссона, который работал в авиации. Говорят, очень вкусно!

Кровяная колбаса здесь — десерт

Шведы обожают кровяную колбасу, но в непривычном для нас варианте: они добавляют в нее сахар, изюм и даже корицу. Ее нарезают кусочками и слегка обжаривают, а потом подают к столу с чаем или компотом, а также с брусничным вареньем.

Шведы готовят картофель непривычным нам способом

В этой стране тоже любят картофель, и один из способов его приготовления выглядит довольно необычно. Картофель хассельбак нарезают тонкими ломтиками поперек, примерно до середины, поливают маслом и посыпают специями (тмином, перцем, панировочными сухарями) и помещают разные начинки: например, бекон, чеснок, сыр или соус. Такая вот «картошка-гармошка».

Шведы ориентируются во времени не по месяцам, а по неделям

Если мы говорим о времени какого-то события, например, «в январе» или «15 августа», то шведы скажут «на 14-й неделе» или «не раньше 45-й недели». В году примерно 52 недели, и с непривычки сориентироваться в шведской манере времяисчесления довольно сложно. Если вас пригласили на свадьбу на 27-й неделе — это вообще какое время года, м?

В Швеции есть такая профессия, как дегустатор чипсов

В одной из компаний по производству чипсов в Швеции есть должность для человека с хорошо развитым вкусом и обонянием. Именно этот специалист разрабатывает новые вкусовые сочетания и тестирует готовый продукт. Чем не работа мечты?

В шведском городе Лунд есть музей носов

В музее хранятся слепки носов людей, которые заслужили эту честь какими-либо выдающимися заслугами. Сейчас там 184 экспоната. При музее существует «носовой комитет», члены которого являются авторами различных эссе — например, «Нос в литературе», «Нос статуи Свободы» и т.д.

На выпускной шведские школьники арендуют самосвал

По традиции, в свой выпускной день школьники катаются по городу на самосвалах, празднуя окончание школьной жизни и вопя от радости.

«Это знак „Проезд на автомобиле запрещен“ в Швеции»

Конечно, большинство знаков выглядят традиционно, но встречаются и такие образцы уличного искусства, как танцующие люди или котики вместо обычного человечка на знаках пешеходного перехода, или такой, как на фото выше, означающий, что проезд на автомобиле запрещен.

У шведов есть особая традиция под названием «фика»

Это перерыв, во время все коллеги собираются вместе, чтобы выпить кофе с пирожным или булочкой, расслабиться и поболтать. В Швеции «фика» священна, и даже гигантские корпорации вроде Volvo неукоснительно следуют этому ритуалу. Не участвовать в «фике» — грубо, коллеги этого точно не поймут.

В Швеции провели конкурс на самое красивое слово

Одна из шведских газет устроила конкурс у спросила у читателей, какое слово, по их мнению, самое красивое. Победило слово «незабудка» — Förgätmigej, звучащее в транскрипции как «фёрйетмэйэй». На втором месте «снежинка» — Snöflinga («снёфлиньа»).

Доноры в Швеции получают сообщение каждый раз, когда их кровь спасает чью-то жизнь

Эта инициатива создана для того, чтобы подчеркнуть, насколько важное дело делают доноры и поощрить других людей поступать так же.

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