17 человек, которые оказались в другой стране и отметили: «Ого, вот это фишка»

Как говорят, «в каждой избушке свои погремушки», и поэтому нас частенько поражают вещи, которых нет у нас в родной стране. И кое от чего — например, от кафе с минипигами или от светящихся тротуаров — мы бы точно не отказались. Взгляните на нашу свежую статью, чтобы сказать: «Да-а, неужели и так бывает?» А в конце статьи вас ждет бонус — истории о том, с какими необычными вещами столкнулись люди за границей.

В Токио есть кафе, где посетители могут поиграть с минипигами

Здание в Детройте (США) строится сверху вниз

В Burger King в Хельсинки есть сауна

В городе Сабах аль-Ахмад Си-Сити (Кувейт) короткая береговая линия, поэтому там построили каналы вглубь пустыни. Теперь у горожан собственные пляжи

«У нас в Словении тротуары покрывают светящейся крошкой, чтобы их было видно в темноте»

Стены кофейни в Бедфорде (Англия) сделаны из книг

В аэропорту города Тампа (США) есть гигантский фламинго

Комичный дорожный знак на Сиаргао (Филиппины) обозначающий, что дорогу могут переходить животные

Писсуары в Копенгагене снабжены изображениями головоломок, чтобы не скучно было писать

В китайских аэропортах в зоне досмотра появились стойки для вещей, запрещенных к перевозке. Их можно отправить к себе домой курьерской службой

В Нидерландах фермеры окаймляют свои поля полосой цветов для биоразнообразия. Если вы хотите нарвать букет, есть QR-код для оплаты

Скульптура в Антверпене составляет единое целое с тротуаром

В аэропорту Пекина можно арендовать капсулу для сна

«Я только что узнал, что в Финляндии моцареллу называют мясом муми-троллей, и не могу перестать думать об этом» © edgeblend / Twitter

«В моем отеле в Лондоне был утенок, а на карточке было написано: „Вы можете забрать его домой и брать с собой в будущих поездках“. Мне не нужен утенок, но я просто не в силах оставить Эдвина!» © eliza_audacis / Twitter

Бонус: истории от людей, которых удивила заграничная жизнь

Однажды довелось мне в качестве практиканта побывать в бельгийском детском саду. Дети там учатся различать шоколад: где молочный, белый, темный. Конечно, пробовать дают. И это учебная программа, как сложение и вычитание в первом классе. Я обалдела! Вот как, оказывается, юных бельгийцев воспитывают! © Подслушано / Ideer

Практически всю бытовую химию, от порошка до геля для душа, датчане предпочитают без запаха. Я однажды даже поссорилась с соседкой на этой почве: вот люблю я все эти наши средства а-ля «океанская свежесть». Применила немало усилий в их поиске в Дании, а закончив стирать белье, столкнулась с ужасом моей соседки-датчанки. Оказалось, теперь наша стиралка «пропахла» моими средствами, и — о ужас! — это может впитаться и в ее белье. В понимании местных, даже приятным запахом ты нарушаешь личное пространство других.



На дни рождения, годовщины, выпуск из универа в Дании часто дарят корзины с едой. Причем не со сладостями, а с обычными продуктами. Например, в одной моей корзине была томатная паста, артишоки, каперсы, яблочный сок и небольшой трюфель в баночке. Более привычные нам подарки тут дарят только на Рождество. © Unknown user / Pikabu