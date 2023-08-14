17 попутчиков, которые будто нарочно сели в транспорт, чтобы испортить кому-то дорогу
Даже 10-минутная поездка на общественном транспорте покажется вечностью, если не повезет с попутчиком. Что уж и говорить про многочасовые путешествия поездом или самолетом. Герои нашей статьи знают об этом не понаслышке. Им довелось взаимодействовать с настолько несносными пассажирами, что мы не знаем, плакать над их историями или смеяться.
- Летел домой с вечера встречи выпускников колледжа. Я был невероятно измотан и жутко хотел спать. А рядом сидела женщина и что-то печатала на планшете, то и дело посматривая на меня. «Следит, чтобы я не подглядывал», — заключил я и прикрыл глаза. Потом такой прошу напиток у стюардессы, а соседка вдруг выдает: «А вы не хотите почитать мои стихи?» Я не нашел в себе сил отказаться, и весь остаток этого ужасного полета мне пришлось читать и обсуждать поэзию. © Walway / Reddit
- Я сидела у иллюминатора и почувствовала, как меня что-то толкнуло. Я повернулась и увидела грязную ногу на моем подлокотнике. Парень на заднем сиденье удобства ради просунул ногу в щель. Я тут же встала и посмотрела на него. Он скорчил недовольную мину и слегка отодвинулся. Пришлось сказать: «Пожалуйста, уберите ногу с моего подлокотника». Он послушался, но с протяжными вздохами, будто это я неправа. © Michelle — MAD PIRATE QUEEN / Quora
- Мне пришлось 9 часов лететь рядом с пожилой женщиной, щедро политой духами. Это был самый ужасный запах в моей жизни. Вскоре меня начало подташнивать. © purplehotcheeto / Reddit
- Мы с мужем заняли 2 верхние полки в купе — люблю их, места много, никто не беспокоит. А одна девица прицепилась: давайте меняться, у меня муж в другом купе, хотим вместе ехать. Золотце мое, я тоже хочу ехать с мужем. Она говорит: «Нет, мне нужнее, переночуете в разных». Ага, бегу. Так они, лапушки, потом спали на полке подо мной вдвоем в обнимку. Что это было, не поняла. © JupiterianCat / Pikabu
- В самолете нас посадили с маленьким сыном у окна, сзади — муж и старший сын. Садится рядом со мной девушка лет 18, и я предлагаю ей сесть назад на место моего старшего сына. Тут подбегает ее мамаша и орет, что сидеть все будут согласно купленным билетам. Ну и ладно. И тут мой младший начал бегать в туалет, девушке раз 5 приходилось вставать и пропускать его туда-обратно. Подбегает мамаша опять, мол, давайте меняться местами. Ну тут у меня включился режим «стерва» — отвечаю, что будем сидеть согласно купленным билетам. Девушку, конечно, было жаль... © Ирина Пономарева / ADME
- Еду в поезде. Плацкартный вагон. Рядом со мной молчаливая девушка 20 лет и бабуля. Девушка на протяжении 2 суток ела исключительно «дошираки». У бабули же и огурчики, и помидорчики. Так она начала отчитывать молодую соседку: «Что, рук нет приготовить? Сложно из дома еду взять?» Девушка слезла с полки и говорит спокойно: «Я сирота, у меня нет дома и нет плиты». © Подслушано / Ideer
- Мне в попутчики в поезде веселый дедок попался. Всю дорогу анекдоты травил. А ночью, когда он выходил на своей станции, мой сахар стырил. Вроде не жалко, а запомнилось. © Seregafix / Pikabu
- Я летел ночным рейсом, а 2 дамы прямо передо мной громко болтали на протяжении всего полета. Даже когда свет был выключен, а другие пассажиры мирно спали или хотя бы пытались это делать, эти женщины трещали на весь салон. © Lurkolantern / Reddit
- У меня в попутчицах была женщина, которая, по ее словам, «забыла кроссворд взять». Так она всю дорогу смотрела даже не в окно, а почему-то на меня. Когда я собралась поесть, у меня от ее взгляда кусок поперек горла встал. Я жую, она смотрит. Я тоже на нее уставилась, думала, она смутится. Ничего подобного. Она с улыбкой спросила: «Вкусно, да?» © Вероника / ADME
- Едем в поезде с 4-летней дочерью. Я заранее взяла еду и игрушки, чтобы ей было чем заняться. У другой же матери 2 ребятишек бегали по вагону и кричали. Моя дочь села за раскраску, и они попытались отобрать у нее карандаши и книжечку. А их мать решила сделать выговор моей девочке: «Кое-кто здесь жадный!» Я повернулась, посмотрела на нее и сказала: «А кое-кто не умеет воспитывать своих детей!» © Lorrie Milton / Quora
- Впереди было 14 часов полета, и я, конечно же, должна была поспать. Я трижды просыпалась от того, что сосед то и дело сползал на мое плечо и пытался просунуть руку мне под мышку. Я пыталась вернуть его на место, но соседу было хоть бы хны. В конце полета он, судя по всему, даже не помнил ничего. © bakerzdosen / Reddit
- Моя жена ни разу не ездила на поезде и наивно сказала: «Возьмем купе, и все будет хорошо». В итоге туда ехали с грудничком, который начинал орать раз в 2 часа. А обратно возвращались с дядькой, который нереально храпел и ел сардины, перемешанные с гречкой и морской капустой. Из-за вони всю дорогу ехали с открытой дверью купе. Больше поезда как средство перемещения мы не рассматриваем. © PyMblH / Pikabu
- Парень, с которым мне «посчастливилось» сидеть рядом в самолете, достал упаковку фисташек. И на протяжении 14 часов полета он их грыз. А мне оставалось наблюдать, как он обсасывает скорлупу и облизывает пальцы. © wayfaringlens / Reddit
- Я была беременна, когда довелось лететь вместе с юными футболистами. Самолет пропах грязными спортивными сумками, а я провела весь полет с натянутой на нос кофтой, чтобы меня не вырвало. © honeyandwh**key / Reddit
- Во время полета ребенок сзади пинал мое кресло. Когда нервы сдали, я встал и попросил его отца угомонить свое чадо. Он посмотрел на ребенка и сказал: «Прекращай, там сидит злой дядька». Знаешь ли, у меня у самого 2 детей, но я никогда не давал им тревожить посторонних людей. © Leonard Wolff / Quora
- Ехала как-то моя мама в поезде. И на очередной станции заходит беременная дамочка с мужем. И сразу начинает ныть: «Уступите мне нижнюю полку, вы обязаны». А моя маман ей говорит: «Как только вы положите мне на стол доплату за это место, я тотчас его вам уступлю». Женщина сразу как-то поскучнела и принялась стелить себе и мужу постель наверху. © Мятный**** / ADME
- В самолете недалеко от меня сидела женщина с сыном. Малыш то и дело пинал кресло впереди сидящей пожилой дамы, а на все замечания его мать отвечала: «Это же ребенок!» Стюардесса не стала молча наблюдать за ситуацией. Она подошла, перегнулась через мать и, пристально глядя мальчику в глаза, серьезным тоном сказала: «Я поговорила с капитаном. Если ты еще раз тронешь это кресло, он высадит тебя». Мать тут же вмешалась: «Как вы смеете? Немедленно назовите вашу фамилию!» А затем обратилась к сыну: «Не слушай ее, милый». Стюардесса же, ни капли не стушевавшись, продолжала поддерживать зрительный контакт с мальчиком, будто говоря: «Только посмей — и убедишься во всем сам». Ребенок перестал пинать кресло. «Как хорошо, что мы поняли друг друга», — заключила бортпроводница и удалилась. © Robb Jake / Quora
Стюардесса из последней истории вызывает желание поаплодировать. Вот уж точно профессионал своего дела. Кстати, а вы знали, что авиакомпании выдвигают кучу требований к внешнему виду бортпроводниц? Оказывается, они все обязаны красить губы и носить часы на руках. И у этого есть очень веские основания.
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