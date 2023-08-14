17 попутчиков, которые будто нарочно сели в транспорт, чтобы испортить кому-то дорогу

Даже 10-минутная поездка на общественном транспорте покажется вечностью, если не повезет с попутчиком. Что уж и говорить про многочасовые путешествия поездом или самолетом. Герои нашей статьи знают об этом не понаслышке. Им довелось взаимодействовать с настолько несносными пассажирами, что мы не знаем, плакать над их историями или смеяться.