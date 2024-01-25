18 человек, которые спокойно зашли в общественный транспорт, но будто в цирке оказались
Поездки в общественном транспорте — это всегда непредсказуемое явление. Никогда не знаешь, кто достанется тебе в попутчики и что он отчебучит. И порой даже за пару остановок на автобусе можно стать свидетелем истории на миллион.
- Во время полета малыш сзади сильно пинал мое кресло. Наконец, я не выдержал, встал и попросил его отца прекратить это. Он посмотрел на ребенка и сказал: «Прекращай играть, там сидит злой дяденька». Ну, знаете ли, у меня самого 2 детей, но я никогда не позволял им беспокоить других людей. © Leonard Wolff / Quora
- Ехала как-то моя мама в поезде. И на очередной станции заходит беременная дамочка с мужем. И сразу начинает ныть: «Уступите мне нижнюю полку, вы обязаны». А моя мама ей говорит: «Как только вы положите мне на стол доплату за это место, я тотчас его вам уступлю». Женщина сразу как-то поскучнела и принялась стелить себе и мужу постель наверху. © МятныйЧифирь / ADME
- Летела на самолете с отдыха, в середине полета слышу голос пилота: «Уважаемые пассажиры, с вами говорит командир корабля, хочу сделать объявление». Ну все, у меня сердце в пятки, вцепилась в сиденье. Оказалось, какой-то парень решил с помощью пилота сделать своей даме сердца предложение! Она визжала, люди хлопали, а я теперь еще больше ненавижу летать. © Подслушано / VK
- У меня в попутчицах была женщина, которая, по ее словам, «забыла кроссворд взять». Так она всю дорогу смотрела даже не в окно, а почему-то на меня. Когда я собралась поесть, у меня от ее взгляда кусок поперек горла встал. Я жую, она смотрит. Я тоже на нее уставилась, думала, она смутится. Ничего подобного. Она с улыбкой спросила: «Вкусно, да?» © Вероника / ADME
- Было у меня верхнее боковое место в плацкарте. На нижнем мужчина сразу сложил столик, застелил постель и улегся. Отправление утром, если что. Не спит, просто лежит читает. Я полдня пролежала, проголодалась, максимально вежливо, чуть ли не с реверансами попросила собрать ненадолго столик, чтобы я могла чай попить. Он в ответ на мою просьбу улегся носом к стенке, накрылся с головой и так пролежал весь оставшийся путь буквально до прибытия. А я ела стоя. © Вероника / ADME
- Я сел в самолет рядом с семейной парой. Они просматривали подборку кино, и я сказал женщине, что один из фильмов прямо пробивает на слезу. Она ответила, что ее муж очень сентиментален, когда дело доходит до грустных фильмов. Муж разозлился, сказал ей, что это неправда и незачем делиться этим с незнакомцем. Через некоторое время она похлопала меня по руке и тайком попросила взглянуть на супруга, который смотрел рекомендованный мною фильм и рыдал, утирая слезы салфетками. © Chris Robinson / Quora
- Мне в попутчики в поезде веселый дедок попался. Всю дорогу анекдоты травил. А ночью, когда он выходил на своей станции, мой сахар стырил. Вроде не жалко, а запомнилось. © Seregafix / Pikabu
- Мне пришлось 9 часов лететь рядом с пожилой женщиной, облитой духами. Это был самый отвратительный запах в моей жизни. Вскоре меня стало подташнивать от головной боли. © purplehotcheeto / Reddit
- Однажды в метро я увидела мужчину, у него был складной столик. Смотрю, он раскрыл стол. Имейте в виду, что с обеих сторон были люди. Затем мужик полез в рюкзак и начал выуживать инструменты для металлообработки. Он высыпал кучу маленьких серебристых колечек по всему столу (в движущемся поезде!). А потом вытащил кольчугу и стал ее плести. © Jennifer Dziura / Quora
- Я был в Японии. Еду в метро. Вдруг в вагон заходит дама с детской коляской, но что-то с ней не так. Я приглядываюсь и понимаю, что в коляске крякает настоящая утка. Но самое странное, что окружающим было наплевать. Зато весь вагон стал смотреть на меня, когда я рассмеялся. Серьезно, они посмотрели на меня как на сумасшедшего. © Chris Schwab / Quora
- Едем в поезде с 4-летней дочерью. Я заранее запаслась едой и игрушками, чтобы занять ее. У другой же матери 2 детей бегали по проходу с криками. Моя дочь начала раскрашивать, и они попытались выхватить у нее карандаши и книжку. А их мать закричала: «Кое-кто не умеет делиться!» Я повернулась, посмотрела на мать и сказала: «Думаю, кое-кто не умеет контролировать своих детей!» © Lorrie Milton / Quora
- Я только было разворчалась, что тетенька, подсевшая ко мне в «Сапсане», достала бутерброды с колбаской, ароматизируя весь вагон. Так она возьми да предложи мне один. И вот мы на пару с ней — эти неприятные, но сытые люди. © uchilka_nastya / Twitter
- Моя жена ни разу не ездила на поезде и наивно сказала: «Возьмем купе, и все будет хорошо». В итоге туда ехали с грудничком, который начинал орать раз в 2 часа. А обратно возвращались с дядькой, который нереально храпел и ел сардины, перемешанные с гречкой и морской капустой. Из-за вони всю дорогу ехали с открытой дверью купе. Больше поезда как средство перемещения мы не рассматриваем. © PyMblH / Pikabu
- Однажды я сидел рядом с парнем в ковбойской шляпе, который говорил по-испански. Он разговаривал со мной весь полет, в какой-то момент расплакался, а я только и делал, что смотрел на него и время от времени кивал. В конце полета он пожал мне руку и подарил ковбойскую шляпу. © vSity / Reddit
- Ехала как-то поездом, вагон вообще пустой, и на каком-то полустанке ко мне в купе заходит соседка. Тетка ближе к 60, выглядит нормально, не прочь поболтать. В итоге договорилась до того, что мы с ней будем меховым бизнесом заниматься. Дала мне свои визитки, мол, звони, дорогой партнер, миллионы ждут нас. Еду потом в метро и думаю: «Это что было вообще?» © Лариса Ивановна / ADME
- Ехала в поезде в обычном спортивном костюме: шорты и футболка. На голове гулька. Взяла вещи, косметичку, пошла в туалет, быстренько намарафетилась, возвращаюсь. А попутчица мне говорит с наездом: «Ты кто, почему ты заняла чужое место? Здесь вообще другая девушка сидит». Начинаю доказывать, что это я, просто переоделась, но женщина не верит. На ее крики пришла проводница, проверила у меня билет — место мое. Женщина еще возмущалась, мол, развелось аферисток. © Палата № 6 / VK
- Мы летели в ужасный шторм, и тут я начинаю чувствовать этот запах горящей резины. Начинаю оглядываться и вижу, что другие люди выглядят обеспокоенными. Слезы вот-вот польются из моих глаз. Я сижу и слышу, как другой пассажир спрашивает бортпроводника: «Вы чувствуете запах гари?» Она спокойно ответила: «Да, я сожгла свой перец чили». © ****_soup / Reddit
- После посадки самолета люди повскакивали и начали суматошно собираться. Я заметила женщину, которая подхватила мою темно-синюю куртку и начала двигаться к выходу. Крикнула ей: «Вы мою куртку взял», а она сделала удивленные глаза и сказала: «Я думала, это моя». В итоге она достала свою куртку красного цвета и ушла. Видели бы вы мое выражение лица. © Подслушано / Ideer
Кстати, о цвете. Говорят, сейчас особой популярностью пользуется цвет «персиковый пух». Что ж, отличная новость, ведь он идет всем без исключения.
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