19 человек, которые теперь не понаслышке знают, что такое культурный шок

Кетчуп, который можно класть на хлеб, будто кусок колбасы, суп, который нужно высыпать, а не выливать из кастрюли, и задорные мусоровозы, которым не мусор возить, а декорации к празднику, — все эти необычные явления весьма впечатлили туристов. И они не удержались и решили поведать о своих наблюдениях в чужих странах всему миру.

«Друг из Германии прислал мне это фото. В упаковке 4 ломтика кетчупа. Вы не ослышались — там продают кетчуп ломтиками»

Это жилье 1920-х годов для бедных в Бельгии. Его и сейчас можно взять в аренду по вполне доступной цене в зависимости от своего дохода

«В Парагвае меня удивил сухой суп. Считается, что он появился случайно, когда служанка по ошибке добавила в суп слишком много муки. А суп понравился и стал традиционным»

Для его приготовления используется мука из маниоки, которую можно употреблять только после термической обработки. В сыром виде этот корнеплод, похожий по вкусу на картофель, ядовит.

Вот такими 16-литровыми упаковками продается в Канаде соус наподобие майонеза — миракл вип

«Из любопытства купил медвежий паштет в Финляндии. В нем 33 % медвежьего мяса и свиная печень»

В Германии есть автоматы по продаже местных продуктов

В Мексике пунктуальность необязательна. У них даже есть слово «ахорита», означающее обещание сделать что-то в ближайшую секунду, через час или вовсе никогда

Брат мужа женился на потрясающей женщине родом из Мексики. Я впервые встретила их пару на праздничном ужине у свекрови дома. Я в тот день готовила большую часть еды. А они опоздали на 3 часа и вдобавок привели с собой еще 6 незапланированных гостей. У свекрови чуть не случился приступ, а меня это даже развеселило: если бы они опоздали на час, то это было бы невежливо. А появиться спустя 3 часа, да и еще с 6 незнакомцами было настолько же забавно, как и возмутительно. © balmergrl / Reddit

Парагвайские автобусы — это боль. Если надо подобрать одного человека, водители ждут, что ты запрыгнешь на ходу. Будь ты хоть девушка на каблуках, хоть старушка с пакетами

«В Индии коровы гуляют где хотят. Понятно, что они священные животные, но первый раз увидеть корову на пляже было странно»

«В Новой Зеландии купил местные драники»

Вот каково суровому жителю Севера оказаться в Новой Зеландии

Я типичный норвежец-интроверт, и когда я уехал в Новую Зеландию на год, для меня открытое общение местных жителей оказалось настоящим культурным шоком. Стоило мне встретить незнакомца, тот сразу же разрушал все барьеры между нами и начинал рассказывать о сыпи кузена и обо всех планах на выходные. А год спустя оказалось еще большим шоком вернуться в молчаливую Норвегию. © kantartist / Reddit

В Хорватии современная баскетбольная площадка соседствует с крепостными стенами с 700-летней историей

Так заправочная станция на Тайване готовится к тайфуну

На пульте телевизора в Перу есть кнопка для футбола

Это здание в Токио немногим шире входной двери

Воспитание по-японски

Во время отпуска в Токио я заметил 5-летних детей, которые шли домой из школы и садились в общественный транспорт. Все они были сами по себе. © -pewpewpew- / Reddit

В испанских автоматах вместо жевательной резинки держат семечки в банках и фруктовые закуски

В Италии в общественных туалетах спокойно не будет

В Италии местные стучат в общественный туалет, если им надо. Ты делаешь свои дела, а они тебя торопят. Такое было, причем не раз. © Kshishtov / Pikabu

В Нью-Йорке местным художникам поручили раскрасить мусоровозы

Ситуация, которая может заставить француза нарушить ваше уединение