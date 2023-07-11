10 вещей для беременных, которые стоят каждой потраченной на них копейки

Известие о грядущем пополнение в семье обычно связано не только с искренней радостью, но и с разнообразными переменами. Девять месяцев беременности влияют на женское тело, и ему приходится приспосабливаться к внушительным нагрузкам. В наши дни существует множество различных товаров, которые призваны помочь будущим мамам. Мы решили разобраться, какие вещи, по мнению беременных женщин, оказались действительно полезными для них в этот период.

Браслет от тошноты

Один из самых известных и неприятных признаков, сопровождающих беременность, это утренняя тошнота. Далеко не всем будущим мамам удается избежать подобного состояния. К счастью, помимо медикаментов, которые многие женщины в положении боятся использовать, есть и другие варианты. Кому-то отлично помогают специальные браслеты. Эти приспособления оказывают давление на определенные точки на запястье и таким образом уменьшают тошноту.

Другое средство — это специальные леденцы, в которые добавляют натуральные компоненты и витамины. Правда, некоторые беременные женщины не советуют использовать конфеты с имбирем. Если желудок все-таки не удастся успокоить, вкус от имбиря во рту может быть просто отвратительным.

Многоразовые стаканчики из-под кофе

Далеко не всем будущим мамам помогают средства от утренней тошноты. Если ни медикаменты, ни браслеты, ни леденцы не работают, то вместо привычных пакетов некоторые женщины держат при себе многоразовые стаканчики из-под кофе. Их удобнее использовать, чем пластиковые пакеты, в машине или в других видах транспорта.

Бутылка для воды

Одно из средств против утренней тошноты — это обычная вода. Беременным женщинам рекомендуют выпивать от 8 до 12 чашек жидкости в день. Лучше приобрести специальную бутылку для хранения воды, а не покупать каждый раз пластиковую тару с необходимой жидкостью. Это не только экономит средства. Бутылки из прозрачного пластика, маркированные цифрой «7», могут выделять опасные для человека вещества. Так что будущим мамам лучше всего подойдет многоразовое изделие из нержавеющей стали. Самая ценная вещь во время беременности — это большая бутылка для воды. Я даже не знаю, что бы делала без своей. © Mydearpoirot / Reddit

Специальные леггинсы

Одежда для беременных зачастую стоит дороже, чем обычная, поэтому обновление всего гардероба может влететь в копеечку. Тем более, что от большинства вещей после беременности, скорее всего, придется избавиться. Но вот специальные леггинсы действительно стоит купить. Они отлично растягиваются и их можно сочетать с различными топами. Эту одежду шьют из специальных дышащих материалов, и она не ограничивает движения. Я действительно жалею, что не купила больше пар леггинсов для беременных. Носила их буквально каждый день. © Less-Inevitable5099 / Reddit

Поддерживающий пояс

EAST NEWS

Специальный бандаж, обеспечивающий поддержку спине и животу, может упростить жизнь беременной женщины. Он помогает уменьшить боль в спине и отеки ног, сохранить равновесие при ходьбе и, к тому же, исправляет осанку. Однако врачи не рекомендуют носить пояс постоянно, предлагая ограничиться только несколькими часами в день. А некоторые специалисты советуют использовать обычные эластичные бинты вместо дорогого бандажа. Бандаж оказался отличной штукой, но мне пришлось перемерить несколько моделей, чтобы найти подходящую. © kay_kel_22 / Reddit

Теннисный мячик

Порой никакие бандажи и ленты не способны избавить от боли в нижней части спины. Некоторые акушерки советуют в этом случае использовать обычный теннисный мяч. Можно попросить кого-нибудь, чтобы он или она помассировали поясницу, перекатывая мячик. Или сделать это самостоятельно, зажав мяч между спиной и стеной и аккуратно двигаясь. Кстати перекатывание мяча стопой помогает некоторым уменьшить отек ног.

Подушка для беременных

Во время беременности увеличивается нагрузка на позвоночник, связки и суставы. После сна, когда человек проводит долгое время в одном положение, это непрерывное давление может вызвать боль. Специальные подушки оказывают поддержку в районе ног, живота и спины, что позволяет спокойно выспаться без всяких неприятных ощущений.

Покупать такое приспособление совсем не обязательно — можно сделать собственную конструкцию из обычных подушек. Правда, при перемене позы подушки придется перекладывать.

Один из самых больших недостатков подушек для беременных заключается в том, что они занимают слишком много места. Небольшие треугольные подушки-танкетки не загромождают кровать и при этом достаточно эффективно поддерживают спину или живот. В третьем триместре только с такой подушкой под животом и могла спокойно спать. Без нее мой живот начинал болеть, казалось, что его растягивают. © kay_kel_22 / Reddit

Компрессионные носки

Ношение компрессионных носков, чулок и колготок в период беременности улучшает циркуляцию крови в ногах, уменьшает отечность и смягчает боль. Специалисты рекомендуют использовать эти изделия на протяжении всей беременности и еще несколько недель после рождения ребенка.

Мягкая зубная щетка

Многие беременные женщины жалуются на повышенную кровоточивость десен. Изменения в гормональном балансе приводят к тому, что налет на зубах появляется быстрее, из-за чего десны отекают и становятся излишне нежными. Поэтому в этот период лучше пользоваться мягкими зубными щетками и очень аккуратно массировать как эмаль, так и десны. А чистку зубов стоит проводить не раньше, чем через полчаса после еды.

Крема с витамином Е или какао масла

К сожалению, нет никаких научных доказательств того, что специальные косметические средства для беременных могут каким-то образом предотвратить растяжки. При этом данные продукты стоят достаточно дорого и порой даже представляют опасность для будущих матерей. Врачи рекомендуют внимательно изучить состав крема или лосьона перед покупкой. Если средства содержит ретиноиды (синтетические или естественные вещества, обладающие сходными свойствами с витамином А), то от них лучше держаться подальше. Коже в период вынашивания ребенка требуется увлажнение, поэтому лучше всего подойдет обычная косметика, содержащая витамин Е, масла какао или алоэ вера. Эти элементы не только питают кожу, но и уменьшают зуд.

А вот некоторые товары, предназначенные для беременных женщин, могут оказаться пустой тратой денег.

Фото на превью EAST NEWS