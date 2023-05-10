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12 моментов, на которые гости точно обратят внимание, даже если мужественно промолчат

Сделай сам
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Очередной визит гостей для многих людей ассоциируется с генеральной уборкой. Мы моем полы, протираем окна и зеркала, избавляемся от пыли и придаем жилью идеальный вид. Но некоторые мелочи в нашем доме производят на гостей более сильное впечатление, чем беспорядок и следы паутины на потолке.

Работающий телевизор

Многие из нас настолько привыкли к постоянно работающему телевизору, что не выключают его даже после прихода гостей. Но то, что мы воспринимаем как «белый шум», может расстроить других людей.

У некоторых чувствительных гостей постоянное мерцание и монотонное бормотание вызывает настоящую головную боль. Кроме того, включенный телевизор аккуратно намекает на то, что визитеры просто не в состоянии заинтересовать и развлечь нас.

Запахи в помещении

У каждого дома есть свой неповторимый аромат, и большинство гостей сразу обращает внимание именно на этот момент. Чтобы приглушить неприятные запахи, которые возникают в любом помещении, хозяева используют разные средства.

Если приходится выбирать между свечами и палочками, лучше отдать предпочтение первому варианту. Жидкость для ароматических палочек изготавливается на основе эфирных и растительных масел, а эти компоненты могут вызвать у некоторых людей аллергическую реакцию.

  • Я в первую очередь обращаю внимание на запах в доме, причем не обязательно неприятный. Но если вы никогда не уезжали из своего жилища на пару дней, то не сможете узнать, как там на самом деле пахнет. © Splattabox / Reddit

Маленькие недочеты и небольшие поломки

Мы часто находимся дома и быстро перестаем обращать внимание на вроде бы незначительные мелочи. Разводы на выключателях, отошедшие плинтусы или отвалившиеся панели сначала вызывают раздражение, но если эти недочеты не исправить сразу, то мы быстро о них забываем. А вот любой пришедший человек тут же обратит на них внимание, особенно если все остальное выглядит аккуратно.

  • В первую очередь вижу любые недоделки в ремонте и что хозяева не слишком рукастые. © AwfulSinclair / Reddit

Недостаточное количество туалетной бумаги

Хозяева отлично понимают, что туалетная бумага обязательно должна быть в ванной комнате во время визита гостей. Но не стоит ограничиваться всего лишь одним рулоном. В идеале в ванной комнате на видном месте стоит разместить сразу несколько запасных штук.

  • Была на вечеринке у знакомых, когда желудок решил сыграть со мной злую шутку. Пришлось наведаться в уборную не раз и не два. И к собственному ужасу, в одно из посещений я поняла, что на ролике остался лишь жалкий огрызок туалетной бумаги, а других рулонов нигде не видно. Самое кошмарное воспоминание о походе к кому-то в гости.

Фотографии, картины и прочий декор

Некоторые дизайнеры отмечают: ярче всего о владельце жилья говорят небольшие декоративные элементы. Кто-то предпочитает голые стены, и тогда помещения выглядят несколько стерильно. Другие же с любовью выбирают картины, фотографии и другие детали интерьера, и дом приобретает неповторимый облик.

  • Подружка пригласила на новоселье. Только зашла в квартиру и аж опешила: со всех сторон на меня таращились улыбающиеся лица хозяйки. Ее цветные и черно-белые снимки в разнообразных нарядах — от вечерних платьев до пеньюаров — висели повсюду. Все фотографии были профессиональными, но общее впечатление они создавали весьма неоднозначное.

Увядающие цветы

Немного зелени добавит красок и оживит даже самый скучный интерьер. Это достаточно экономный способ украсить жилье, если не хочется вкладывать средства в косметический ремонт или покупку дорогих деталей интерьера. Но если растения начинают хворать и вянуть, их лучше ненадолго убрать с глаз гостей.

Заедающие замки и неработающие кнопки

В любой, даже самой ухоженной квартире в какой-то момент может что-то сломаться. Краны подтекают, раковина засоряется, а замок заедает. Если рассказать об этих небольших огрехах гостям заранее, то можно избежать массы неловких ситуаций

  • В нашей съемной квартире хозяин зачем-то поставил в туалете замок, у которого с одной стороны была защелка, а с другой — скважина для ключа. Вот только ключа как раз и не было, о чем мы быстро позабыли. В гости к нам пришла пара с 5-летним сорванцом. Молодой человек умудрился запереться в туалете, и извлекать его оттуда нам пришлось с помощью подручных инструментов. В итоге сломанная дверь, разгневанные родители и масса ярких воспоминаний у ребенка.

Некоторые подробности о вашем жилище

А вот о некоторых проблемах, особенно если хозяева их уже успешно разрешили, гостям знать совершенно необязательно. Редко кто захочет услышать о том, что в доме еще недавно водились насекомые и вредители, а уютный диван, на котором сидит визитер, приехал прямо с помойки.

  • Пришла в гости к знакомой. Только уютно устроилась в кресле с чашечкой чая, как она поделилась со мной радостной вестью о том, что недавно они наконец-то избавились от клопов. Я за них искренне порадовалась, но как мнительное создание исправно почесывалась еще пару дней.

Невоспитанные домашние животные

Многие люди с искренней нежностью относятся к четвероногим созданиям, но только если они ведут себя прилично. Не норовят взгромоздиться на коленки, не клянчат еду, не вылизывают лицо и не бросаются с рычанием.

  • У знакомых была собака, которая приводила в трепет всех гостей мужского пола. Как только приглашенные и хозяева устраивались за столом, она тихо проскальзывала под скатерть и начинала обходить людей по кругу. Устраивала морду на коленях или между ног у товарища, а затем начинала тихо и утробно рычать, выпрашивая еду. Никто ни разу не рискнул отказать.

Идеальный порядок

Каждое жилье несет на себе отпечаток личности хозяев. Но в некоторых домах гости чувствуют себя уютно, даже несмотря на беспорядок, а другие помещения выглядят настолько идеально, что визитер внутренне собирается и напрягается.

  • Один мой приятель жил в доме, который напоминал экспонат с выставки. Даже всякие маленькие безделушки выглядели так, словно они выставлены на продажу в дорогущем интерьерном магазине. Я буквально боялся там лишнее движение сделать или дотронуться до чего-нибудь. Слишком чисто, чересчур идеально. © Maxassin / Reddit

Аптечка в ванной

Часть гостей с большим удовольствием выясняет небольшие секреты хозяев дома, особенно если есть шанс сделать это незаметно. Один из самых простых способов — заглянуть в аптечку, которую многие хранят в шкафчике в ванной. Один из опросов показал, что 40 % визитеров регулярно изучают содержимое тумбочек в ванных хозяев. Так что если у вас нет желания делиться такой личной информацией, то лучше убрать аптечку из комнаты перед вечеринкой.

Спортивное оборудование

Мы окружаем себя вещами, которые призваны рассказывать другим о том, какие мы есть на самом деле. Если люди считывают эти сигналы неправильно, мы чувствуем себя не в своей тарелке. При этом общество зачастую требует, чтобы человек демонстрировал себя исключительно в позитивном ключе, что приводит к неприятным ситуациям.

Мы ставим велосипед или тренажер на видном месте в комнате, чтобы показать свое увлечение спортом. Но если другие детали в доме опровергают этот сигнал, то и хозяин, и гости чувствуют себя неловко.

На самом деле жилище должно быть комфортным и уютным именно для самих хозяев. Но если на гостей хочется произвести приятное впечатление, то стоит обратить внимание на некоторые детали, тем более что исправить ситуацию совсем не сложно.

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AdMe/Сделай сам/12 моментов, на которые гости точно обратят внимание, даже если мужественно промолчат
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