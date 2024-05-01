13 раз, когда киноделы опростоволосились по полной и пригласили на роль не того актера

Вероятно, у каждого актера в карьере бывают не самые удачные роли. Причем не всегда они в этом виноваты напрямую. Иногда дело в плохом сценарии или просто в неподходящем амплуа. Однако, какой бы ни была причина, вагон критики от зрителей получают в итоге именно актеры.

Анастасия Красовская, «Слово пацана»

О крутости сериала «Слово пацана», кажется, не рассказал только ленивый. Однако, по мнению некоторых критиков, не все актеры первоклассно справились со своей работой. Самой слабой частью проекта назвали Анастасию Красовскую, которая исполнила роль милиционера Ирины Сергеевны. Ее назвали «ахиллесовой пятой» всего повествования, а также слишком «неправдивой» и «искусственной».

Тихон Жизневский, «Внутри убийцы»

Экранизация одной из главных книг 2018 года была всего лишь вопросом времени. И вот в 2024 году мир увидел сериальную версию знаменитого романа Майка Омера «Внутри убийцы». Однако результат получился неоднозначным. Несмотря на предыдущие успешные работы, многим не понравился Тихон Жизневский в роли помощника главной героини. Зрители раскритиковали все: от внешнего вида, "прямиком из 2003", до унылой, словно заученной, интонации его персонажа. «При том что Жизневский - довольно талантливый актер, в этот раз он получился хуже мертвой рыбы», - говорят некоторые критики.

Ксения Трейстер, «Летучий корабль»

В последнее время киноделы взялись «переосмысливать» старые мультфильмы. Одной из последних работ стала адаптация «Летучего корабля». Фильм не получил высоких оценок от зрителей. Досталось и исполнителям главных ролей. В том числе и молодой актрисе Ксении Трейсер, которая сыграла роль Забавы. По словам некоторых зрителей, она совершенно не раскрыла персонажа. Из нее получилась не дочка короля, а скандальная истеричка. Кроме того, отмечалось, что даже у ее подруги образ более яркий, живой и запоминающийся.

Александр Петров, «Декабрь»

Клим Шипенко хотел снять фильм о Есенине еще со студенческих лет. И вот мечта почти воплотилась в реальность. Об исполнителе главной роли стало известно еще в 2020 году. Им стал Александр Петров. Однако не все приняли это решение с восторгом. Его критикуют за то, что Петров абсолютно не похож на Есенина. Некоторые читатели сравнили его с Златопустом Локонсом, а не со знаменитым поэтом.

Лариса Гузеева, «Теща»

Гузеева давно перестала активно сниматься в кино. И сегодня мы чаще ее видим в ток-шоу, а не на больших экранах. Однако в 2023 она снялась в фильме «Теща». Картина в целом не получила высоких оценок, многим зрителям не понравилась и игра Гузеевой. «Гузеева, скорее, напоминает ведущую „Давай поженимся“, чем актрису из „Жестокого романса “», — писали они. Некоторые зрители посчитали, что своей игрой она буквально утащила фильм на дно.

Евгений Цыганов, «Мастер и Маргарита»

Новая экранизация бессмертного романа «Мастер и Маргарита» наделала немало шума. Но, несмотря на это, она получила в основном позитивные рецензии. Зрители хвалили и саму постановку, и главных актеров. Однако нашлись и те, кому Цыганов в роли Мастера не показался органичным. Зрители назвали его слишком безучастным. «Постное лицо и скрипучий голос», — писали некоторые в своих рецензиях. «Серый и безликий», — писали другие.

Паулина Андреева, «Конек-горбунок»

Несмотря на общие высокие оценки фильма «Конек-горбунок», не всем зрителям понравился выбор Паулины Андреевой на главную роль. По мнению некоторых из них, она была слишком деревянной и безэмоциональной, и совсем не убеждала своей игрой.

Константин Хабенский, «Бременские музыканты»

Вероятно, мало кто будет отрицать актерский талант Хабенского. Однако одна из его последних работ в фильме «Бременские музыканты» не пришлась по вкусу многим зрителям. По их мнению, он совершенно не попал в роль. А также утратил всякий шарм и изюминку оригинального персонажа.

Аглая Тарасова, «Холоп 2»

В фильме «Холоп 2» Аглая Тарасова играет избалованную мажорку. Однако по мнению некоторых зрителей, справляется она с этим весьма посредственно. Они писали, что Тарасова совершенно не годится на эту роль, потому что выглядит слишком взрослой. А ее персонаж вызывает только неприязнь и раздражение.

Андрей Бурковский, «Медиатор»

В сериале «Медиатор» создатели хотели показать нам сурового альфа-мужчину, но вместо этого у них получился циничный и раздражающий персонаж. Андрей Бурковский в этой роли не понравился многим зрителям. Они отмечали, что актер просто играет самого себя. Кроме того, по мнению некоторых из них, Бурковский совершенно не тянет на роль дерзкого обольстителя.

Елена Яковлева, «Чебурашка»

Не всем понравилась Елена Яковлева в роли Шапокляк. Зрители писали, что в этот раз она была неубедительной: «Нарядить нарядили, а быть королевой — не научили». Кроме того, многие посчитали, что у актрисы вместо лица маска и практически 0 эмоций. «Ее Шапокляк не веришь», — написала одна из зрительниц. Более того, даже сама актриса немного разочарована этой ролью, так как ее героиня получилась недостаточно злой.

Влад Коноплев, «Король и Шут»

Многие фанаты с нетерпением ждали байопик о легендарной группе «Король и Шут». Однако мнения об исполнителях главных ролей сильно разделились. Константина Плотникова хвалили за удачное попадание в образ. А вот Влад Коноплев получил немало критики в свой адрес. По мнению зрителей, на фоне более талантливого коллеги он выглядит блекло. Кроме того, его персонаж получился слишком идеальным.

А в этой статье мы пустились во все тяжкие и посмотрел, как выглядели бы основные персонажи этого сериала, если бы его снимали в Голливуде.

Виктор Добронравов, «Онегин»