13 нюансов в прихожей, которые с порога портят все впечатление о хозяевах

При обустройстве квартиры мы обычно меньше всего внимания уделяем прихожей, ведь в этом помещении никто надолго не задерживается. Однако именно это пространство становится визитной карточкой нашего дома — его в первую очередь видят все, кто приходят в гости. И захламленная темная прихожая может испортить впечатление даже от самого аккуратного жилища.

Используем только верхний свет

К сожалению, в прихожей зачастую отсутствуют источники естественного освещения, а потому это помещение выглядит мрачновато. Встроенные потолочные светильники не спасут положение — с ними пространство все равно будет выглядеть темным и тесным, как каморка. Лучше выбрать многоуровневую систему освещения, добавив настенные светильники, подвесные лампы или даже торшеры.

Выбираем простые скамейки

Конечно, большинству людей удобнее обуваться сидя, но обычная скамейка в прихожей будет только занимать необходимое пространство. А ботинки, стоящие под ней, быстро превратятся в пылесборники и только создадут общее ощущение беспорядка. Лучше подобрать функциональный вариант, где под сиденьем будут расположены ящики. В них можно хранить не только домашнюю и уличную обувь, но и небольшие аксессуары: шарфы, перчатки и шапки.

Превращаем прихожую в кладовку

Не стоит хранить всю одежду и обувь в прихожей: пространство будет забито под завязку и здесь невозможно будет хоть что-нибудь найти. Если парадно-выходные туфли выгуливаются пару раз в год, то стоит их сложить в другом месте. Лучше не держать домашние тапочки вместе с другой обувью, иначе гости замучатся искать подходящую пару. Зимние вещи с наступлением теплых деньков стоит отправить на антресоли, ведь в прихожей просто не хватит места для летних нарядов.

Отдаем предпочтение открытым полкам

Считается, что такая система хранения занимает меньше места и создает иллюзию свободного пространства. Однако в этом случае придется тратить слишком много энергии, чтобы поддерживать порядок в открытых шкафчиках. А разномастная верхняя одежда, развешенная на крючках, превращает даже аккуратную прихожую в захламленный закуток. Лучше выбрать мебель с раздвижными дверцами. Она отлично скроет весь беспорядок, даже если аккуратность не ваш конек. Если шкаф в прихожей просто не помещается, можно разложить все необходимые вещи по корзинам и коробкам, предварительно надписав каждую.

Размещаем шкафы слишком близко от входной двери

Кажется, что все необходимые вещи — обувь, ключи, сумки, верхнюю одежду — стоит хранить поближе к входной двери, чтобы иметь всегда под рукой. Однако из-за подобного подхода даже большая прихожая превращается в забитое пространство, и первое впечатление у гостей будет неоднозначным. К тому же каждый раз перед дверью будет происходить сущее столпотворение. Лучше распределить места для хранения гармонично по всей прихожей, а рядом со входом оставить только шкафчик для обуви.

Не обращаем внимания на входную дверь

Можно тщательно обставить всю прихожую, но если входная дверь останется обшарпанной — это испортит первое впечатление. Не обязательно менять дверь, можно просто перекрасить ее в более яркий цвет, добавить пару декоративных элементов или поставить несколько цветочных горшков у входа. А некоторые дизайнеры по интерьеру советуют оклеить внутреннюю сторону двери обоями. Это сразу придаст прихожей изюминку.

Выбираем первую попавшуюся дверную ручку

Большинство входных дверей в магазинах идут в комплекте с самыми дешевыми ручками, которые в идеале лучше бы заменить. Мы редко обращаем внимание на эту деталь, но именно к ручке мы в первую очередь прикасаемся, когда заходим в дом. Если она неприятна на ощупь, слишком тугая или из нее выпирают винтики — впечатление у гостей сразу испортится.

Прячем рожок для обуви

В стремлении поддерживать в прихожей порядок мы порой убираем с глаз долой полезные вещи и прячем в шкаф или корзинку рожок для обуви. Такие необходимые мелочи лучше развесить на крючках, чтобы гостям не приходилось рыться в прихожей в поисках рожка. Ключи тоже стоит хранить на специальных крючках, чтобы их можно было быстро найти.

Оставляем щетки для обуви и одежды на виду

А вот другую мелочевку, которой в основном пользуются только хозяева дома, — щетки и крем для обуви, ролик для одежды, — лучше держать в отдельном контейнере, подальше от посторонних взглядов. Помятый тюбик или покрытый собачьей шерстью ролик для одежды навряд ли вызовут у гостей приятные эмоции.

Развешиваем крючки на одной линии

В некоторых прихожих просто недостаточно пространства, чтобы втиснуть туда шкаф для одежды. Но если повесить на стену только одну вешалку, груда одежды и сумок на ней будет захламлять помещение. Можно разместить крючки на разных уровнях по всей стене и вешать на них только по одному предмету. Так и одеваться будет проще, и прихожая будет выглядеть аккуратнее.

Не обращаем внимания на то, что отражается в зеркале

Зеркало может сделать прихожую светлее и больше, правда, только в том случае, если оно будет подходящего размера. Слишком маленькое зеркало будет смотреться нелепо, слишком большое, наоборот, перегрузит пространство. В идеале ширина зеркала должна составлять 2/3 от ширины окружающей его мебели. Очень важно проследить, чтобы в зеркале не отражались куртки, сумки и шарфики, развешенные на стенах, иначе пространство будет казаться захламленным. Стоит также разместить зеркало на правильной высоте — его середина должна находиться на уровне глаз взрослого. Если расположить зеркало прямо напротив входной двери, то прихожая будет казаться меньше, так что лучше повесить его рядом с дверью.

Покупаем слишком пушистый коврик

Основная задача придверного коврика — поддерживать чистоту в доме. Поэтому не стоит выбирать слишком маленький или узкий вариант, иначе человек будет просто переступать через него и никакого толку от этого предмета не будет. Пушистые коврики со слишком длинным ворсом тоже не слишком подходят, так как не позволяют полностью очистить подошвы, да и мыть их достаточно проблематично. В идеале стоит выбрать максимально большой коврик с коротким и жестким ворсом.

Отдаем предпочтение белому цвету

Светлые тона действительно делают пространство больше, но не стоит зацикливаться на белом цвете. Он может сделать прихожую слишком холодной и стерильной, а желательно, чтобы вход в жилище выглядел иначе. Если помещение слишком темное, то для стен можно выбрать ярко-желтый цвет — он придаст необходимое тепло помещению. Для тех, кто опасается сочных красок, подойдут бежевые или кремовые тона. Главное, выбрать устойчивую краску с хорошими моющими свойствами. Пусть она и стоит дороже, зато все брызги и грязные отпечатки можно будет легко оттереть.