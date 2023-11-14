14 загадочных находок, которые ошарашили всех. Кроме всезнаек из интернета
Многие из нас, роясь на чердаке или в старом бабушкином серванте, хотя бы раз натыкались на любопытные вещицы, предназначение которых трудно понять. И если никто из домашних не может толком объяснить, что это за штуковина, на помощь приходит интернет. Этот путь прошли и герои нашей подборки.
1. Металлическая пружина с пластиковыми концами, длиной 20 см, без надписей и маркировки
Ответ: «Этот предмет служит для удаления волосков на лице».
2. У этого предмета есть присоска, которая, похоже, служит в качестве подставки. Одно отделение открытое, а другое закрытое, как на фотографии
Ответ: «Это приспособление для замены лампочек в труднодоступных местах».
3. «Силиконовая чашка? Моим родителям пришел этот предмет с неизвестного адреса. Он из мягкого материала»
Ответ: «Это устройство, помогающее избавиться от целлюлита. Здесь вы можете увидеть такое же приспособление».
4. «Помогите мне понять, что это такое»
Ответ: «Выглядит как вращающийся держатель для галстука, крепящийся к стене». Вот фотография почти такого же.
5. «Купил новую рубашку. В комплекте с упаковкой были эти пластмассовые полоски. Для чего они нужны?»
Ответ: «Это ребра жесткости для воротника. Вы можете вставить их в воротник, чтобы он сохранял форму».
6. «Нашел это под пассажирским сиденьем в моей машине. С обратной стороны есть магниты. Кто-то положил в мою машину GPS-трекер?»
Ответ: «Это определенно GPS-трекер. Мой начальник когда-то нашел такой же в своей машине».
7. «Что это за складное металлическое приспособление, прикрепленное к моему крыльцу?»
Ответ: «Это устройство для сминания банок».
8. «Нашел эту штуку у себя в офисе и не могу понять, для чего она нужна. Она металлическая, примерно 1 мм в толщину»
Ответ: «Это ключ, чтобы открывать держатели бумажных полотенец в уборных».
9. «Не могу вспомнить, для чего это нужно, если я вообще когда-то это знал. Что это такое?»
Ответ: «Эти щипцы нужны, чтобы поднимать горячие банки, не обжигая пальцы».
10. «Что это такое? Оно закрывается со щелчком, и это не ножницы»
11. «В ванной отеля наткнулся на вот такой железный шип»
Ответ: «Возможно, это ваза для одного цветка».
12. «Для чего вообще нужна эта крохотная ложечка? Нашел ее и теряюсь в догадках»
Ответ: «Это приспособление для чистки ушей».
13. «Нашел вот такую деревянную палочку. Съемных частей нет»
Ответ: «Это рыбацкий поплавок».
14. «Нашел тяжелую яйцевидную штуковину. Весит под 27 кило, верхняя часть снимается. Что это?»
Ответ: «Это внутренняя деталь устройства для перевозки радиоактивных материалов. Используется фармацевтическими компаниями».
Люди сталкиваются с неизвестным и загадочным едва ли ежедневно. К счастью, сегодня вопрос «Что это за штука?» может решиться за пару минут. Для этого стоит лишь показать свою находку другим пользователям сети — наверняка найдется тот, кто знает правильный ответ.