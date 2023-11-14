14 загадочных находок, которые ошарашили всех. Кроме всезнаек из интернета

Многие из нас, роясь на чердаке или в старом бабушкином серванте, хотя бы раз натыкались на любопытные вещицы, предназначение которых трудно понять. И если никто из домашних не может толком объяснить, что это за штуковина, на помощь приходит интернет. Этот путь прошли и герои нашей подборки.

1. Металлическая пружина с пластиковыми концами, длиной 20 см, без надписей и маркировки

Ответ: «Этот предмет служит для удаления волосков на лице».

2. У этого предмета есть присоска, которая, похоже, служит в качестве подставки. Одно отделение открытое, а другое закрытое, как на фотографии

Ответ: «Это приспособление для замены лампочек в труднодоступных местах».

3. «Силиконовая чашка? Моим родителям пришел этот предмет с неизвестного адреса. Он из мягкого материала»

Ответ: «Это устройство, помогающее избавиться от целлюлита. Здесь вы можете увидеть такое же приспособление».

4. «Помогите мне понять, что это такое»

Ответ: «Выглядит как вращающийся держатель для галстука, крепящийся к стене». Вот фотография почти такого же.

5. «Купил новую рубашку. В комплекте с упаковкой были эти пластмассовые полоски. Для чего они нужны?»

Ответ: «Это ребра жесткости для воротника. Вы можете вставить их в воротник, чтобы он сохранял форму».

6. «Нашел это под пассажирским сиденьем в моей машине. С обратной стороны есть магниты. Кто-то положил в мою машину GPS-трекер?»

Ответ: «Это определенно GPS-трекер. Мой начальник когда-то нашел такой же в своей машине».

7. «Что это за складное металлическое приспособление, прикрепленное к моему крыльцу?»

Ответ: «Это устройство для сминания банок».

8. «Нашел эту штуку у себя в офисе и не могу понять, для чего она нужна. Она металлическая, примерно 1 мм в толщину»

Ответ: «Это ключ, чтобы открывать держатели бумажных полотенец в уборных».

9. «Не могу вспомнить, для чего это нужно, если я вообще когда-то это знал. Что это такое?»

Ответ: «Эти щипцы нужны, чтобы поднимать горячие банки, не обжигая пальцы».

10. «Что это такое? Оно закрывается со щелчком, и это не ножницы»

Ответ: «Это пара подлинных старинных викторианских ножниц для обрезки фитиля для гашения свечей».

11. «В ванной отеля наткнулся на вот такой железный шип»

Ответ: «Возможно, это ваза для одного цветка».

12. «Для чего вообще нужна эта крохотная ложечка? Нашел ее и теряюсь в догадках»

Ответ: «Это приспособление для чистки ушей».

13. «Нашел вот такую деревянную палочку. Съемных частей нет»

Ответ: «Это рыбацкий поплавок».

14. «Нашел тяжелую яйцевидную штуковину. Весит под 27 кило, верхняя часть снимается. Что это?»

Ответ: «Это внутренняя деталь устройства для перевозки радиоактивных материалов. Используется фармацевтическими компаниями».