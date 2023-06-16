15 хитростей, благодаря которым квартира будет выглядеть чище, чем есть на самом деле

Знакомая до боли ситуация: вот вы отдыхаете дома, пьете чай или смотрите сериал, как вдруг звонят родственники или знакомые: «Мы тут неподалеку, решили заскочить к вам. Скоро будем!» В такие моменты знание того, как буквально за 30-40 минут создать видимость идеального порядка, может очень пригодиться. Мы собрали лайфхаки, которые помогут быстро справиться с этой задачей. А некоторые из них даже облегчат повседневный быт.

Откройте окна

Простой способ привнести свежесть в помещение — впустить немного прохладного воздуха, открыв окна. Такая манипуляция сотворит чудеса с запахом в доме, а также мгновенно придаст ему ощущение чистоты. Если на улице мороз, то достаточно будет проветрить всего несколько минут. Затраченное время: 1 минута (здесь и далее указано время, затраченное автором статьи в ходе этого эксперимента с экспресс-уборкой. — Прим. ADME).

Освежите коврики

Когда коврики у входной двери грязные, гости, которые будут входить в дом и обязательно пройдутся по ним, разнесут грязь и наследят еще больше. Хорошенько вытряхните коврики, можно даже быстренько их пропылесосить. Затраченное время: 3 минуты.

Залейте воду в раковину на кухне

Чтобы гости не смотрели на вас осуждающе, попав на кухню с кучей немытой посуды, есть быстрый лайфхак. Если у вас скопилась грязная посуда, а посудомоечная машина заполнена, просто наполните раковину мыльной водой. Приятно пахнущая пена от средства для мытья посуды скроет нечищеные тарелки и уберет визуальный шум. Затраченное время: 30 секунд.

Расставьте книги

Линейное расположение предметов создает ощущение симметрии. Аккуратно сложите журналы и ежедневники стопкой на столе и разместите книги на полках так, чтобы корешки располагались вровень. Так вы избавитесь от визуального беспорядка. Затраченное время: 3 минуты.

Вынесите мусор

Один из самых лучших способов навести порядок — быстренько пройтись по дому и собрать в мусорный мешок весь хлам, который может валяться в комнатах: обертки от конфет, салфетки, пустые упаковки. Это займет не более пары минут, зато жилище вмиг станет выглядеть намного опрятнее. К тому же пустое мусорное ведро не будет распространять неприятные запахи. Затраченное время: 5 минут на сборы мусора по дому + время на вынос.

Замените кухонные полотенца

Стоит всегда на кухне в каком-нибудь ящике держать про запас чистые кухонные полотенца. Как только на пороге появятся гости, просто замените те, что висят, на любые свежие. Даже если полотенца не слишком запачкались, новые будут смотреться аккуратно и создадут впечатление опрятного дома.



А чтобы кухня казалась еще чище, можно также заменить и губку для посуды. Убрать ту, что вы используете, и положить вместо нее новую. Ведь большинство из нас покупает сразу набор из 3–5 штук, поэтому в шкафу наверняка наготове запасные. Затраченное время: 1 минута.

Протрите столешницы

На журнальном столике всегда должно быть место, куда гости смогут поставить напиток. То же самое касается обеденного или кухонного стола. Если вы хотите создать видимость чистоты в доме, убедитесь, что на этих поверхностях нет беспорядка, пятен или разводов. Затраченное время: 3 минуты.

Закройте двери

Перед приходом гостей оставьте открытыми двери только в те комнаты, которые должны быть видны визитерам. Перво-наперво продумайте, в каких частях дома будут люди, — обычно это кухня или зал. И уделите внимание наведению порядка именно в этих зонах. Нет смысла тратить свое ограниченное время на те области, к которым никто не приблизится. Не забудьте закрыть дверь в спальню. Так беспорядок, царящий там, будет не видно. Ведь не многие гости откроют двери туда, куда им нет необходимости заходить. Затраченное время: 30 секунд.

Сполосните раковину в ванной

В этой зоне у всех обычно лежат разные тюбики и предметы гигиены. Уберите все ненужное для гостей в шкафчик, в том числе зубные щетки и пасту. Протрите влажной губкой раковину и кран. Все это займет не больше 5 минут. И повесьте свежее полотенце для рук. Затраченное время: 5 минут.

Сложите пледы и подушки

Просто взбейте диванные и декоративные подушки в гостиной, сложите аккуратно пледы. Красиво разложив их, вы придадите комнате более привлекательный вид. Затраченное время: 3 минуты.

Освежите паласы

В ковровых покрытиях грязь и пыль, как правило, скапливаются очень быстро. А еще те же паласы отлично впитывают любые запахи. Даже если у вас на полу лежат только небольшие коврики, они тоже могут успеть пропахнуть. Можно заранее приобрести специальный дезодорант для ковров и держать его наготове. Или просто посыпать паласы пищевой содой, оставить на несколько минут, а затем пропылесосить. Затраченное время: 5 минут на один не очень большой палас.

Уберите шерсть от питомцев с мебели

Шерсть домашних животных на диване наверняка попадет на одежду гостей, когда они сядут. Чтобы уберечь их наряд от прилипчивых волосинок, в отсутствие специального валика для ворса наденьте обычную резиновую перчатку, смочите кончики пальцев водой, а затем быстро проведите рукой по дивану. Влажная резина соберет все ворсинки. Так что гостям будет не к чему придраться. Затраченное время: 5 минут.

Используйте напольную сушилку для белья

Избежать частой домашней стирки практически невозможно, особенно если в доме есть дети. Поэтому внезапно появившиеся гости рискуют стать свидетелями развешенного по всей квартире мокрого белья. Но существуют решение этой проблемы — напольные сушилки. Их можно быстро переместить в другую комнату или на балкон. А когда белье высохло, просто спрячьте сушилку за шкаф. Затраченное время: 2 минуты.

Запеките что-нибудь

Запеките что-нибудь, что вкусно пахнет. Испечь что-нибудь, чтобы в доме стоял теплый аромат, — это трюк, которым риэлторы пользуются уже много лет. А запах выпечки — самый уютный. Например, банановый хлеб. Готовится он не более 30 минут, в течение которых вы успеете сделать все остальное. Что еще круче, потом он же станет и отличным угощением к чаю. А если нет времени на это, то можно просто положить на противень в горячую духовку палочки ванили или корицы, аромат будет потрясающий. Затраченное время: время на разогрев духовки + 30 минут на приготовление хлеба или 30 секунд, чтобы положить палочки специй в духовку.

Используйте складной силиконовый таз

У некоторых людей тазы с бельем хранятся прямо в комнатах. Члены семьи бросают в них вещи, нуждающиеся в стирке. Не слишком приятное зрелище для гостей. Благодаря силиконовому тазу этой неприятности можно избежать. Ведь он легко принимает форму плоского овала: когда придут гости, просто спрячьте складной таз под ванну. А грязное белье лучше сразу загрузить в стиральную машину и постирать после ухода гостей. Затраченное время: 1 минута.