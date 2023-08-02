30+ женщин рассказали, в какой бьюти-процедуре они горько и навсегда разочаровались

Салоны красоты с каждым годом предлагают все больше косметологических процедур по омоложению и уходу за собой. Многие из них становятся довольно востребованными, например, ламинирование ресниц. Вот только не все дамы, попробовавшие новые услуги, остаются ими довольны. Как раз о таких бьюти-процедурах рассказали наши читатели.

Кстати, в конце вы узнаете, какую процедуру хочешь не хочешь приходится выполнять большинству людей на земле.

Шугаринг — слишком больно, я лучше еще раз рожу.

Наращивание ресниц — слишком долго, я лучше еще раз в декрет схожу.

Ламинирование волос — голова будто грязная неделю, потом все тоже самое, выкинутые деньги, я лучше еще раз заплачу репетитору по алгебре. © Olga Amo

Помню выложила хорошую такую сумму за 10-дневный курс, который обещал омоложение лица, ну и все остальное. Результат был такой же, как и в начале. А с лицом потом помог только интенсивный спорт. Лимфа разогналась, ушли отеки, сошел лишний вес, вот тогда лицо действительно начало выглядеть лучше. © Aselle Fatikhova

Криолиполиз (заморозка жира типа на животе или бедрах). Чистая разводка. © Евгения Шарыпкина

Окрашивание бровей! Смываются через 3 дня! © Люда Пич

С наращенными ресницами я не то что спать не могу, я потом и видеть не могу и реву еще часа полтора. Один раз в жизни делала, еле домой доехала за рулем, все слезилось жутко. Это точно не мое. Как и шугаринг. © Алена Сенюшкина

Лазерная эпиляция. Аж ожоги оставили, я потерпела минуты 3, встала и пошла. Воск или мой любимый эпилятор «Браун» показались потом просто раем. © Никольская Снежана

Обертывание. Я чуть не задохнулась. © Кристина Удалова

Ламинирование ресниц. Это худшее, что я себе делала. © Kristina Korićanac

Ламинирование ресниц. Делала два раза. Но нет. Оба раза получились ужасны, причем у разных мастеров. © Hülya HB

Биоревитализация. После нее очень отекало лицо. Оно даже стало хуже, более одутловатое. Мне не подошла эта процедура. © Anna Anna

Шоколадный массаж. Звучит вкусно, а на деле скользко, и потом как шоколадная фабрика пахнешь. © Таисия Медне

Лазерная шлифовка глаз. Реабилитация — месяц. 2 месяца ждать минимум до филлеров. Короче, 4 месяца в году ты урод. Типа к лету подготовилась. © Марина Марина

Кератиновое выпрямление волос. Я специально еще уточняла, не уйдет ли объем, смогу ли накручиваться. Мне ответили «конечно». В итоге я была как прилизанная, голова стала сразу маленькая. Накрутиться не могла ни на что. Даже в бигудях ночь спала. Провожу рукой, и локон распрямляется. © Ольга Хельмольд



Выпрямление волос. Держалось долго, но после процедуры уже года два не могу волосы восстановить. © Alina Landerer

Массаж. Особенно с элементами мануальной терапии. Хотела расслабиться, да не тут-то было. Еще 2 дня болело все после него. Теперь ни ногой! © Оксана Татаренко

Когда кератин смывается, волосы становятся ломкими и запутанными. Очень вредная процедура. © Aneli Aneli

Увеличение губ. Больно, дорого, долго заживает герпес, короткий результат. © Bird Birdie

Ламинирование ресниц. Может не так сделали. Но после процедуры они мне щекотали веко так, что хотелось обрезать свои ресницы. © Юлия Песочинска

Ламинирование бровей. Также, как и их окрашивание. Результат на 3 дня, не больше. Пустая трата времени и денег. © Анна Филиппова

Микроблейдинг. На моей коже не прижился. Весь цвет сошел через 2 недели. Стоимость неимоверная! © Ольга Бориссова

Лазерное удаление усов. 10-й раз пришла, справа удалили, а слева так и остались. Приходиться выщипывать. © Olga Zabara Zabara

Ламинирование бровей. Чуть без них не осталась. © Зульфия Махмудова

Наращивание ресниц. Испортила луковицы ресниц, теперь они растут в разные стороны, закручиваются как попало. В общем, очень жалею. © Yevgenia Aytas

Ботокс. Лоб разгладился, зато глаза узкие стали. © Elena Orlenova Donelon

Филлеры губ. Трижды делала, а результат — только хуже стали и уж точно не увеличились. © Оксана Гончарова

Перманентный татуаж бровей и губ. Криво сделали. Ботокс: верхнее веко опустилось, больше года прошло, а до конца на место не встало. © Татьяна Ким

Увеличение губ. Господи, страх божий был (на мне). © Irada Rzayeva

Прилепила ресницы, через неделю сняла, так как аллергия страшная. Потом свои долго лечила и восстанавливала. Это действительно разочарование... © Таня Руппель

Наращивание ресниц. Вообще не держались. Потом долго свои отращивала. © Ирина Третьяк Жакова

Сегодня отбеливала свои практически белые зубы... Разницы особой не вижу... Но как же они сейчас ноют... Нижние... И это ж 2 недели не пить, не есть. Зато, может, похудею. © Ruslana Kandratenko

Мезотерапия волос. Просто пытка, а эффект незаметен! © Lyudmila Khan

Лазерное омоложение век. © Лариса Михеева

Чистка лица. Мать моя женщина! Легче родить! Я думала, у меня нос сломается. © Шахноза Абдуллаева

Бонус. Процедура на всю жизнь

Я разочаровался в умывании лица по утрам. Приходится повторять процедуру каждый день. © Andrey Semenov