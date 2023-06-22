9 неочевидных вещей в доме, которые с головой выдают скрягу

В каждом доме можно проследить натуру его хозяина. От порядка и чистоты до стиля и уютной атмосферы — все это говорит о характере и вкусах владельца. Однако есть некоторые неочевидные признаки, которые могут намекнуть на то, что хозяин дома на самом деле тот еще скряга.

Мало посуды, да и та одинаковая

Хозяева, которые стремятся на всем экономить, нередко имеют ограниченную коллекцию посуды. Например, всего лишь несколько столовых приборов, тарелок и стаканов, да и те довольно однообразные. Это может свидетельствовать о том, что они не готовы потратиться на что-то качественное и интересное.

Кучи вещей, которые явно не используются

В домах прижимистых людей часто встречаются заполненные всякой ерундой ящики, кладовки или балкон, где хранится куча старых вещей. И они предпочитают все это хранить, вместо того чтобы просто избавиться от ненужного хлама.

Постельное белье из синтетики

Экономить скупцы могут и на качестве постельного белья. Некоторые предпочитают не тратиться на долговечные изделия из качественных материалов, выбирая из всех вариантов самый дешевый.

Чайные пакетики вместо листового чая

Те, кто стремятся сэкономить, могут предпочесть дешевизну качеству даже при покупке чая и поэтому выбирают чай в пакетиках. Однако, как ни крути, листовой круче пакетированного по многим пунктам. Последний же чаще всего используют в офисах из-за нехватки времени и нежелания отвлекаться на приготовление хорошего, качественного чая.

Видавшая виды кухонная утварь

Если владельцы дома используют низкокачественную кухонную утварь, это тоже указывает на их стремление сэкономить. Ручки скрипят, сковородки быстро изнашиваются, ножи тупятся — все это говорит о том, что хозяева дома не готовы инвестировать в качественные кухонные принадлежности.

Никаких цветов, котиков и собачек

В доме прижимистого человека вы вряд ли увидите цветы, зелень или же питомцев. Причины могут быть разными, но одна из них очевидна: без растений и животных расходы ниже.

И накрытых столов для гостей тоже

Некоторые могут проявлять скупость и при приеме гостей, предлагая минимум угощений или даже ограничиваясь бесплатными вариантами. Чересчур экономные хозяева стараются избегать любых трат на посиделки с гостями.

Запасы соусов и сахара в одноразовых пакетиках

Прижимистые хозяева могут иметь дома кучу маленьких упаковок соусов и сахара, набранных во всевозможных кафе. И у кого-то такие пакетики скапливаются в довольно больших количествах, хотя это может быть излишним.

Минимализм в интерьере

Скупые хозяева, вероятно, не будут тратиться на декоративное украшение жилища, например на подушки и пледы для мебели. Они придерживаются минималистичного подхода к оформлению интерьера и не тратятся на покупку предметов, которые выполняют исключительно эстетическую функцию.