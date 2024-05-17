13 неочевидных вещей, которые влияют на то, примут вас на работу или нет

Собеседование — это стрессовое мероприятие. Как правило, к нему готовятся заранее. Обычно кандидаты хорошо знают, как отвечать на типичные вопросы об опыте работы и профессиональных навыках. Но часто из вида упускаются некоторые детали, которые могут сильно повлиять на решение рекрутера.

1. Погода в день собеседования

Проводились исследования о том, как погода влияет на важные решения. Она может подействовать как на кандидата, так и на рекрутера. Некоторые люди становятся раздражительными при определенных погодных условиях. Результат собеседования ухудшается примерно на 1%, если было пасмурно или дождливо. По возможности, лучше идти на собеседование в ясный день.

2. Время, к которому кандидат подошел на собеседование

Прийти немного заранее на собеседование — это хорошая идея. Так вы покажете себя пунктуальным, а еще вам будет проще привыкнуть к обстановке, останется время, чтобы осмотреться. Но вот слишком рано приходить не стоит. Для рекрутера это может означать, будто вы слишком волнуетесь или вообще пытаетесь оказать давление. Лучше всего прийти раньше на 5-10 минут до назначенного времени.

3. Другие кандидаты на вакантное место

Krusnik1991 7 часов назад Сильный кандидат может потребовать и оклад посильней. Или условия какие-то себе требовать дополнительные - - Ответить

Сложно предугадать, кто и в какое время будет вашим «соперником» на вакантное место. Однако если вдруг вам стало известно о более сильном кандидате в день вашего интервью, то лучше договориться о переносе встречи. Рекрутеры могут предвзято относится ко всем кандидатам, которые проходили собеседование в один день с более сильным претендентом. Но подобного сравнения не будет, если вы общаетесь с нанимателем в другой день.

4. Цвет одежды

© The Intern / Waverly Films and co-producers Артем 7 часов назад предприятиях с гос участием я не прошел собеседование потому что часы у меня были за 3500$ Vacheron Constantin, топ управленец регионального уровня, даже сделал на это акцент у нас ЗП хорошая для региона но скромная вам наверное не подойдёт. Далее пришел на это же предприятие на собеседование через 1.5 года на должность ещё выше чем было ранее, оделся по простому. Туфли из белвеста брючки вообще из магазина эконом с этого же магазина и рубашка. Взяли с руками постригся на лысо под бритву. - - Ответить

Вне зависимости от того, на какую должность вы претендуете, собеседование — это деловая встреча. Большинство рекрутеров считают, что и одеваться кандидат должен соответствующе. Подойдут такие цвета как синий, черный, серый. А вот красные, оранжевые и другие кричающие оттенки вещей — не лучший выбор.

5. Выбор места на собеседовании

Когда вам предлагают сесть, а стул стоит не так, как удобно вам, не стесняйтесь повернуть его или переставить. Так вы покажете рекрутеру, что он имеет дело с уверенным и инициативным кандидатом. Что, соответственно, повысит ваши шансы на успех.

6. Самооценка кандидата

Чрезмерно самовлюбленные или люди с завышенной самооценкой получают предложения о работе чаще, чем другие. Просто они умеют себя разрекламировать и убедить в своей необходимости. И эйчару ничего не остается, кроме как считать так же.

7. Предложение выпить чай / кофе

Antony Afonin 5 часов назад Снова ересь. рекрутер если не хочет тратить время - не предлагает. Была фишка про то, как кандидат грязную кружку уберёт/не уберёт. - - Ответить

Обычно рабочее время рекрутера расписано чуть ли не по минутам, также, как и все собеседования с кандидатами. Предложение о чашке кофе или чая, скорее всего, просто вежливость. На самом деле рекрутер не хочет тратить время на приготовление напитка для каждого кандидата, особенно, если впереди тяжелый рабочий день. Допустимо будет согласиться на стакан воды.

8. Положение рук при разговоре

Жестикуляция и положение рук — это то, на что рекрутеры обращают внимание. Лучше всего положить расслабленные руки на колени, стол или подлокотники. Избегайте «нервных» движений, таких как прикосновения к лицу и волосам. Лучше не скрещивать руки — будет выглядеть так, будто вы защищаетесь от чего-то. Если хочется жестикулировать, то делайте это умеренно и естественно.

9. Характеристики голоса

Удивительно, но в ближайшем будущем некоторые компании смогут по голосу соискателя определить, подходит он на их вакансию или нет. Оцениваться будет привлекательность голоса, заслуживает ли он доверия, командный или успокаивающий и прочие характеристики, необходимые для выбранной сферы деятельности.

10. Потоотделение

© The Office / NBC Universal Television and co-producers Александр 12 часов назад Пот? А если лето? Или зима и человек тепло одет, а в здании тепло? Да просто в приемной душно, так как рекрутеры решили устроить стресс-тест! Был на таком, 20 соискателей в комнатушке 4*3 метра, 4 стула и диванчик. Хотели так проверить стрессоустойчивость и потом вызывали по одному в рандомном порядке. Послал их, так как за работу копирайтером это бред какой-то - - Ответить

Кандидата, который нервничает, заметно сразу. Особенно ярко об этом говорит потоотделение. Да и сам кандидат, который весь взмок, скорее всего, уже не чувствует себя уверенно. Если вдруг появилась такая проблема, то можно попросить стакан холодной воды до начала интервью. Это поможет охладить температуру тела, и потоотделение прекратится.

11. Свободное время в ожидании собеседования

Иногда приходится немного подождать рекрутера. В это свободное время не стоит разговаривать по мобильному телефону или пить кофе. Эксперты советуют всегда быть наготове. Лучше заранее держать одну руку свободной от личных вещей, чтобы вы сразу смогли пожать рекрутеру руку, когда он появится. Так вы покажете себя внимательным и организованным человеком. Также в свободное время рекомендуется поговорить с администратором или посмотреть материалы компании.

12. Телефон и часы

© I Feel Pretty / Voltage Pictures and co-producers Артем 7 часов назад Я делаю проще, при общении с рекрутером на 1 туре собеседования, перед началом разговора когда предлагают мне присесть, я сажусь прошу пару секунд паузы достаю свое портфолио и ежедневник ,демонстративно перевожу телефон в режим полета чтоб видел это рекрутер и начинаем беседу, пытаясь пародировать его движения рук и манеру сидеть( с задержкой 10 секунд), давите рекрутера, говорите ровно ,уверено с небольшими паузами, смотрите не в глаза, а в лоб между глаз, особенно в тот момент когда тебя о чем то спрашивают. Правильней всего подготовить прям на бумаге пункты которые вас интересуют и что вы хотите спросить про работу, и положить этот лист перед носом не стесняйтесь записывать. Однажды мой бывший руководитель признался, что я на собеседовании вел себя так, что он почувствовал чувство страха и не хотел меня брать но все таки решил остановиться на мне т.к. Дир. По безопасности предложил все таки обратить внимание именно на меня. Меня взяли. - - Ответить

Иногда посмотреть на часы или глянуть, что там на экране телефона, кажется безобидным. Однако рекрутеры замечают все. Подобные действия могут быть восприняты так, будто вы не хотите участвовать в разговоре. Телефон лучше и вовсе не держать в поле зрения во время собеседования. Едва ли он так срочно понадобится.

13. Время после собеседования

Важная часть собеседования — следить за его результатами. Ознакомиться с ними можно по почте, отправив e-mail. Но и тут нужно помнить о времени. Лучше всего отправить письмо в течение суток после собеседования, но обязательно в рабочие часы. Если прождете слишком долго, работодатель может предположить, что вы не заинтересованы в работе, или попросту забудет о вас.

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.

Иллюстратор Inna Grevtseva специально для AdMe.Media