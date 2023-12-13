Выкладывая в сеть такие фото, вы буквально говорите мошенникам: «Заходите, дорогие»

Публикация селфи в социальных сетях кажется обычным делом, но, как оказалось, та информация о вас, которая содержится на фотографиях, может быть использована мошенниками.

Фотографии наших пальцев могут быть использованы против нас

Японский Национальный институт информатики (NII) провел исследование, протестировав фотографии, сделанные цифровой камерой с расстояния около 3 метров от объекта. Они обнаружили, что с них можно скопировать рисунок сосудов на пальцах человека. Благодаря современным технологиям распознавания отпечатков пальцев, их можно отсканировать, скопировать и затем использовать.

Чем выше качество изображения, тем опаснее

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Наши смартфоны становятся все более совершенными и оснащаются современными камерами, которые позволяют делать снимки высокого разрешения. Опасность возникает, когда сделанные с их помощью фотографии размещаются в Интернете. Это повышает риск утечки личной информации. По мнению исследователей, для воссоздания данных по отпечаткам пальцев достаточно хорошей фокусировки и освещения на фотографии.

Похищенные данные могут быть использованы против нас

Если ваши данные будут украдены, они могут быть проданы в Интернете, например, на сайтах «черного рынка». С помощью отпечатков пальцев мы открываем различные приложения и устройства. Благодаря им мы следим за своими финансами. Получив доступ к вашей персональной информации, мошенники могут использовать ее для доступа к вашему банковскому счету и другим личным счетам.

Имитировать отпечатки пальцев несложно

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Еще одна угроза, которую может представлять раскрытие отпечатков пальцев, — создание печатной копии, способной обмануть биометрические сканеры за счет использования токопроводящих чернил. Например, исследователи из Мичиганского государственного университета доказали, что для создания такой копии не требуется никакого специального оборудования. Струйного принтера, токопроводящих чернил и обычной бумаги оказалось достаточно, чтобы обмануть сканер отпечатков пальцев.

Существует несколько способов защитить себя

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Исследователи из Японского Национального института информатики разработали прозрачную пленку с фальшивым рисунком сосудов. Предполагается, что это поможет предотвратить получение хакерами настоящих данных с ваших пальцев, когда вы показываете их на фотографиях или используете на различных устройствах.

Для подстраховки можно попытаться обезопасить себя, просто изменив положение пальцев при съемке. Кроме того, можно отказаться от использования аутентификации по отпечатку пальца в телефоне для его разблокировки или получения доступа к важным приложениям.