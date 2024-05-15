15+ человек столкнулись с чем-то неожиданным и впали в легкий ступор

Мы так привыкли к повседневной суете, что совсем перестали замечать поразительные вещи вокруг нас. Например, простое дерево бонсай, у которого ветки растут в виде шестиугольников, обычная ржавчина, похожая на произведение искусства, или же странная этикетка на любимом бюстгальтере.

«Я летаю на самолетах 35 лет и сталкивался с миллионами причин отмены рейсов, но с такой — впервые. Вылет задержали из-за „чистки от пчел“»

© goblue2019 / Reddit Elena LV 6 часов назад Мы сидели с мужем на балконе. Вдруг мимо нас проносится жужжащее облако. На скорости! Это был рой пчел. Если бы они отклонились на 30см - влетели бы все к нам в квартиру. - - Ответить

«Мне выдали ножницы, чтобы я мог отрезать лапшу»

© ThePetiteBaker / Reddit Татьяна Лобанова 4 часа назад Я знаю двух людей, у которых проблема с проглатыванием пищи, что-то не так со строением гортани. Они очень легко давятся, поэтому всю еду измельчают и обязательно носят с собой воду. Как раз тот случай, спагетти не смогут проглотить. Даже салат режут почти в кашу. - - Ответить

«Не могу понять, что произошло с этим яйцом»

Скорее всего, вода попала под скорлупу и закипела внутри яйца. © guytime23 / Reddit

«С тех пор, как мне сделали операцию на позвоночнике, у меня мурашки по коже только на одной стороне тела»

Я доктор, поэтому считаю, что во время операции на позвоночнике были повреждены несколько второстепенных нервов, принадлежащих вашей вегетативной нервной системе. © intellipengy / Reddit

«Эта машина выглядит так, словно ее помыли только наполовину. То же самое и с другой стороны»

«Это дерево бонсай имеет шестиугольную структуру ветвей»

«Сфоткал золотую рыбку, которая выглядит слишком рассерженной»

«Я обладательница всех трех типов гетерохромии радужной оболочки»

Вы потрясающе уникальны и красивы, помните об этом! © LemonCollee / Reddit

«Случайно пролила на плиту подсоленную воду для макарон. Вот что получилось после высыхания»

Кстати, посмотрите еще одну подборку фото, которые точно дадут ответ на вопрос «Что будет, если?..»

«Так выглядит очищенная от кожуры голубика»

«Ржавчина создала вот такие узоры на металле»

«Откопал во дворе старую кирпичную дорожку»

«В нашем скалодроме есть писсуар, которым можно воспользоваться, только забравшись на стену»

«У моих собак вот такие отпечатки лап после дождя»

«Нашел паука, который живет внутри радиоактивного объектива моей камеры»

«Линзы в старых объективах изготавливались из тория, который радиоактивен и со временем желтеет. Один из способов удалить желтый оттенок — поставить его у окна, чтобы он поглощал ультрафиолетовые лучи, что я и сделал».

В фильме «Человек-паук» главный герой также является фотографом, которого укусил радиоактивный паук. Ты избранный! © Muscular-Banana0717 / Reddit

Впервые вижу, чтобы вот так одевали манекен. Даже бюстгальтер надели

Мне всегда хотелось, чтобы так делали на всех манекенах. Ведь сразу можно увидеть, как будет выглядеть верх вкупе с нижним бельем. © soulangelic / Reddit

«Кошка наблюдает за тем, как выгуливают собак»

«На моем бюстгальтере написано, что с ним нельзя использовать кардиостимуляторы»

Некоторые бюстгальтеры для кормления имеют магнитные застежки на чашках. Они намного удобнее пластиковых застежек. © hannameher / Reddit

«Подруга пекла блины на сковороде. Вот какой отпечаток на них остался»