15+ типов друзей, от которых порой хочется сбежать подальше и спрятаться поглубже

По идее, друг — это человек, который разделяет наши увлечения и в трудную минуту готов прийти на помощь. Но жизнь — штука многогранная, и наши приятели преспокойно могут и критиковать нас, и прилипать с навязчивыми советами, и даже время от времени исчезать без объяснения. Мы рискнули выделить основные типы друзей и готовы поспорить, что кое с какими из них вы сейчас как раз поддерживаете отношения.

Приятель с девизом «Могло быть и хуже»

Мисс Непосредственность

То ли не от мира сего, то ли банальный халявщик

Модник и немного зазнайка

Фанат конкурсов

Критик

Человек — коммерческое предложение

Snow Black 13 часов назад А эти все "вы супер пупер вип продавун", "вы изумрудный(золотой, платиновый, брилиантовый)", "приведи танюшку получишь печенюшку", ещё где- то живы? Они же история 90х - конца нулевых - - Ответить

Генератор дурацких идей

Своя в доску

Любитель здорового образа жизни

Мисс Идеальность (да, она существует)

Реалист

Скептик с богатым опытом

Одиночка

Экспериментатор

Жертвы ипотеки

Snow Black 13 часов назад А зачем на новоселье звать? чтобы пришли пожрать выпить на халяву и потом ходили "дайте денях, пустити пажыть, ну выжбогатые". - - Ответить

Сказочник

Тот, кто знает, что наглость — второе счастье

Snow Black 13 часов назад даже с неотрывным присмотром чужое чадушко вполне может шлёпнуться и недай боже, повредить личико (вылить чай на себя, не поладить с собакой, забраться на подоконник и тд, возможны варианты)

а ты будешь ходить виноватая всю жизнь. Нет, с матерью тоже может так же, но "итажыдругое" - - Ответить