А эти все "вы супер пупер вип продавун", "вы изумрудный(золотой, платиновый, брилиантовый)", "приведи танюшку получишь печенюшку", ещё где- то живы? Они же история 90х - конца нулевых
15+ типов друзей, от которых порой хочется сбежать подальше и спрятаться поглубже
По идее, друг — это человек, который разделяет наши увлечения и в трудную минуту готов прийти на помощь. Но жизнь — штука многогранная, и наши приятели преспокойно могут и критиковать нас, и прилипать с навязчивыми советами, и даже время от времени исчезать без объяснения. Мы рискнули выделить основные типы друзей и готовы поспорить, что кое с какими из них вы сейчас как раз поддерживаете отношения.
Приятель с девизом «Могло быть и хуже»
Мисс Непосредственность
То ли не от мира сего, то ли банальный халявщик
Модник и немного зазнайка
Фанат конкурсов
Критик
Человек — коммерческое предложение
Генератор дурацких идей
Своя в доску
Любитель здорового образа жизни
Мисс Идеальность (да, она существует)
Реалист
Скептик с богатым опытом
Одиночка
Экспериментатор
Жертвы ипотеки
А зачем на новоселье звать? чтобы пришли пожрать выпить на халяву и потом ходили "дайте денях, пустити пажыть, ну выжбогатые".
Сказочник
Тот, кто знает, что наглость — второе счастье
даже с неотрывным присмотром чужое чадушко вполне может шлёпнуться и недай боже, повредить личико (вылить чай на себя, не поладить с собакой, забраться на подоконник и тд, возможны варианты)
а ты будешь ходить виноватая всю жизнь. Нет, с матерью тоже может так же, но "итажыдругое"
Бонус: друзья познаются не только в беде, но и радости
Любите комиксы? Тогда эти статьи точно для вас.