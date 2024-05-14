11 деталей образа, которые могут незаметно вас состарить

Обидно, когда образ продуман до мелочей, но выглядит все равно не так, как на красивых картинках в Интернете. Дело в том, что в жизни многое выглядит не так, как в сети. Некоторые детали накидывают лет. К счастью, мы знаем, как это исправить.

1. Слишком темные волосы либо желтый блонд

Бетельгейзе 11 минут назад В тёмный цвет проще краситься и за ним проще ухаживать. С самодельным блондом этот финт не проходит. Это выглядит, как мёртвая, грустная пакля. - - Ответить

Темные пряди подчеркивают возрастные изменения на лице. Но и не каждый светлый цвет хорош. Например, обесцвеченные волосы с желтым оттенком, выглядит неухоженными. Лучше отдать предпочтение благородному холодному блонду.

2. Нарочитый образ, в котором все вещи идеально подобраны

Стремясь выглядеть стильно и актуально, мы часто бываем излишне кропотливыми, но подобное внимание к деталям может привести к обратному результату. Образ, в котором вся одежда и аксессуары идеально совпадают по оттенкам, принтам и общему стилю, напрочь лишается небрежности, без которой сегодня обходится мало какой модный комплект.

3. «Кричащая» одежда

Красный цвет с ног до головы, а также леопардовый принт — это чересчур ярко и вызывающе. К сожалению, после определенного возраста подобные предметы гардероба выглядят не очень хорошо, кажется, будто женщина «молодится». Лучше выбирать одежду более спокойных оттенков и принтов.

4. Слишком тщательно уложенные волосы

Идеальные гладкие пружинки, которые сверху до низу пропитаны лаком - это прошлый век, сейчас они смотрятся старомодно. Уже придуманы классные "умные" стрижки, которые придают объем волосам. Но если хочется именно кудри, то не стоит сильно усердствовать в нанесении стайлинговых средств. Немного небрежная прическа выглядит гораздо круче, чем идеальные локоны.

5. Недорогая бижутерия

Марта 1 час назад Для юной девушки на лето (а мы - девушки до 98 лет) красивый пластик - то, что надо. - - Ответить

Пластиковые яркие ожерелья и сережки смотрятся круто только на школьницах. А вот женщины постарше выглядят в них немного нелепо, кажется, что это молодящаяся дама в возрасте. Лучше выбирать элегантные металлические украшения, которые придадут образу шика.

6. Ярко-красный или темный лак для ногтей

Неопознанная выхухоль 27 минут назад А я-то, дура, считала красный лак нетленной классикой. Лет с 16 считала… *стыдливо прячу состарившиеся от цвета ногтей лапки* - - Ответить

Мы привыкли к тому, что классический цвет лака для ногтей - алый. Но, к сожалению, это не лучший выбор: он, как и все холодные оттенки красного, подчеркивает недостатки кожи рук. То же относится и к темным тонам. Если все же хочется использовать такую гамму цветов в маникюре, можно сделать на паре ногтей актуальный геометрический узор, а в качестве основного цвета - выбрать нейтральный бежевый или молочный.

7. Квадратный носок у обуви

Хоть периодически квадратный носок возвращается в моду, нужно помнить, что он прочно ассоциируется с пожилыми людьми. Возможно такая обувь удобная, однако это выглядит старомодно. А вот обычный круглый или заостренный носок смотрится свежо.

8. Чересчур консервативный стиль

Консервативность - отличное качество, когда речь идет о серьезном бизнес-мероприятии. Но в повседневной жизни не нужно бояться надеть классические брюки с кроссовками. Постоянно подчиняя образ общепринятым стандартам, есть риск потерять индивидуальность и превратиться в чопорную даму неопределенного возраста.

9. Тонкие трикотажные ткани

Морковкино заговенье 1 час назад То есть лён не мнется? Ну вот, значит у меня всю жизнь лён неправильный оказывается. - - Ответить

Далеко не любая ткань смотрится хорошо. Например, не стоит делать выбор в пользу вещей из тонкого трикотажа. Возможно они удобные, но легко мнутся и растягиваются. Поэтому такие вещи не идут практически никому. Лучше отдать предпочтение натуральным и более структурированным тканям, таким как хлопок и лен.

10. Колготки цвета загара

графиня Деревко-Тряпочкина 36 минут назад Не понимаю, почему так начали наезжать на колготки телесного цвета. Это почти единственные, которые хорошо выглядят. Вот эти прозрачные черные - ну это надо очень хорошо уметь комбинировать, чтобы в них хорошо выглядеть. Плюс они должны быть действительно качественные, и нужно иметь действительно красивые ноги. Они подчеркивают любой, даже мелкий, изъян и колготок, и ног. - - Ответить

Вопреки своему названию, такие колготы невозможно спутать с настоящим загаром: они смотрятся неестественно и способны испортить самые идеальные ноги. К тому же их «опасный» оттенок почти всегда контрастирует с натуральным цветом кожи, каким бы он ни был. А вот черные колготы, в том числе и со сдержанными ажурными деталями, еще долго будут актуальны.

11. Слишком короткая стрижка

Считается, что короткая стрижка омолаживает, но обратный эффект также возможен. В первую очередь это касается консервативных вариантов с прямыми линиями. Асимметричные же стрижки смотрятся в разы современнее, к тому же их форму легче поддерживать.

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.