В тёмный цвет проще краситься и за ним проще ухаживать. С самодельным блондом этот финт не проходит. Это выглядит, как мёртвая, грустная пакля.
11 деталей образа, которые могут незаметно вас состарить
Обидно, когда образ продуман до мелочей, но выглядит все равно не так, как на красивых картинках в Интернете. Дело в том, что в жизни многое выглядит не так, как в сети. Некоторые детали накидывают лет. К счастью, мы знаем, как это исправить.
1. Слишком темные волосы либо желтый блонд
Темные пряди подчеркивают возрастные изменения на лице. Но и не каждый светлый цвет хорош. Например, обесцвеченные волосы с желтым оттенком, выглядит неухоженными. Лучше отдать предпочтение благородному холодному блонду.
2. Нарочитый образ, в котором все вещи идеально подобраны
Здесь бы подошёл образ победителя Евровидения. Этого чуда в перьях.
Стремясь выглядеть стильно и актуально, мы часто бываем излишне кропотливыми, но подобное внимание к деталям может привести к обратному результату. Образ, в котором вся одежда и аксессуары идеально совпадают по оттенкам, принтам и общему стилю, напрочь лишается небрежности, без которой сегодня обходится мало какой модный комплект.
3. «Кричащая» одежда
А это платье кричащее? О чём? Каким голосом? На какую тему? Может вместе покричим?
Красный цвет с ног до головы, а также леопардовый принт — это чересчур ярко и вызывающе. К сожалению, после определенного возраста подобные предметы гардероба выглядят не очень хорошо, кажется, будто женщина «молодится». Лучше выбирать одежду более спокойных оттенков и принтов.
4. Слишком тщательно уложенные волосы
Идеальные гладкие пружинки, которые сверху до низу пропитаны лаком - это прошлый век, сейчас они смотрятся старомодно. Уже придуманы классные "умные" стрижки, которые придают объем волосам. Но если хочется именно кудри, то не стоит сильно усердствовать в нанесении стайлинговых средств. Немного небрежная прическа выглядит гораздо круче, чем идеальные локоны.
5. Недорогая бижутерия
Для юной девушки на лето (а мы - девушки до 98 лет) красивый пластик - то, что надо.
Пластиковые яркие ожерелья и сережки смотрятся круто только на школьницах. А вот женщины постарше выглядят в них немного нелепо, кажется, что это молодящаяся дама в возрасте. Лучше выбирать элегантные металлические украшения, которые придадут образу шика.
6. Ярко-красный или темный лак для ногтей
А я-то, дура, считала красный лак нетленной классикой. Лет с 16 считала… *стыдливо прячу состарившиеся от цвета ногтей лапки*
Мы привыкли к тому, что классический цвет лака для ногтей - алый. Но, к сожалению, это не лучший выбор: он, как и все холодные оттенки красного, подчеркивает недостатки кожи рук. То же относится и к темным тонам. Если все же хочется использовать такую гамму цветов в маникюре, можно сделать на паре ногтей актуальный геометрический узор, а в качестве основного цвета - выбрать нейтральный бежевый или молочный.
7. Квадратный носок у обуви
Хоть периодически квадратный носок возвращается в моду, нужно помнить, что он прочно ассоциируется с пожилыми людьми. Возможно такая обувь удобная, однако это выглядит старомодно. А вот обычный круглый или заостренный носок смотрится свежо.
8. Чересчур консервативный стиль
Консервативность - отличное качество, когда речь идет о серьезном бизнес-мероприятии. Но в повседневной жизни не нужно бояться надеть классические брюки с кроссовками. Постоянно подчиняя образ общепринятым стандартам, есть риск потерять индивидуальность и превратиться в чопорную даму неопределенного возраста.
9. Тонкие трикотажные ткани
То есть лён не мнется? Ну вот, значит у меня всю жизнь лён неправильный оказывается.
Далеко не любая ткань смотрится хорошо. Например, не стоит делать выбор в пользу вещей из тонкого трикотажа. Возможно они удобные, но легко мнутся и растягиваются. Поэтому такие вещи не идут практически никому. Лучше отдать предпочтение натуральным и более структурированным тканям, таким как хлопок и лен.
10. Колготки цвета загара
Не понимаю, почему так начали наезжать на колготки телесного цвета. Это почти единственные, которые хорошо выглядят. Вот эти прозрачные черные - ну это надо очень хорошо уметь комбинировать, чтобы в них хорошо выглядеть. Плюс они должны быть действительно качественные, и нужно иметь действительно красивые ноги. Они подчеркивают любой, даже мелкий, изъян и колготок, и ног.
Вопреки своему названию, такие колготы невозможно спутать с настоящим загаром: они смотрятся неестественно и способны испортить самые идеальные ноги. К тому же их «опасный» оттенок почти всегда контрастирует с натуральным цветом кожи, каким бы он ни был. А вот черные колготы, в том числе и со сдержанными ажурными деталями, еще долго будут актуальны.
11. Слишком короткая стрижка
Считается, что короткая стрижка омолаживает, но обратный эффект также возможен. В первую очередь это касается консервативных вариантов с прямыми линиями. Асимметричные же стрижки смотрятся в разы современнее, к тому же их форму легче поддерживать.
Посмотрите и другие наши статьи про вещи и детали образа, которые не стоит покупать, ведь они портят весь вид:
Комментарии
Молодость-это молодость. А современную бухгалтерию автор когда в последний раз видел?
И вовсе черный лак не "портит" руки, если этими самыми руками не мыть посуду, а доверить все шайтан -машине. Тогда и недостатков для подчеркивания не будет.
(Боже, откуда я это знаю?)
Старит: драматичний макияж, неакуратная (не путать с асиметрической!) стрижка, светлые штаны на толстушках и неестественной цвет волос и БЛЁСТКИ.
Зачем столько сложных правил, когда есть одно простое средство омоложения - улыбка )))