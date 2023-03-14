10+ татуировок знаменитостей, которые вызвали такое цунами обсуждений, что никакого пиара не надо

Татуировки становятся все более популярны, и наши любимые звезды не упускают шанс украсить тело перманентным рисунком. Многие из них набивают изображения с тайным смыслом, а другие просто для красоты. Однако почти во всех случаях тату звезд вызывают бурю обсуждений среди поклонников и в СМИ.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Вскоре после своего воссоединения, которое обсуждали все на свете, Джей Ло и Бен Аффлек сделали парные татуировки.

Дженнифер набила на ребре символ бесконечности и их с Беном имена изящным шрифтом. У нее это первая татуировка, и сразу в честь мужа. А Бен Аффлек сделал тату с перекрещенными стрелами и также добавил буквы B и J (Бен и Дженнифер).

Скарлетт Йоханссон

VALERIE MACON / AFP / East News

В 2018 году Скарлетт вышла на красную дорожку с новой огромной татуировкой, на которой красовались розы и ягненок, чем вызвала бурю обсуждений. Звезда до сих пор не раскрыла значение рисунка, но многие считают, что тату сделано в честь ее дочери — Роуз Дороти. Очевидно, что Скарлетт сама без ума от шедевра на своей спине. Ведь, как и многие другие знаменитости, она старается наряжаться для выхода на красные дорожки так, чтобы все обратили внимание на ее татуировку.

Приянка Чопра

Invision / Invision / East News

У Приянки уже были 2 татуировки: надпись на руке в честь отца и маленькие следы на ноге в честь домашних животных. В 2021 году она похвасталась новым перманентным рисунком — картой мира на внутренней стороне предплечья. Возможно, это означает, что она стала мировой звездой, но также такие тату часто делают люди, которые любят путешествовать и открывать для себя новые места.

Оливия Уайлд

Chris Pizzello / Invision / East News , BG029 / Associated Press / East News

На обеих руках актрисы красуются 2 изящные татуировки, одну из которых она сделала не так давно. На правой — созвездие Тельца, отсылка к ее сыну Отису, а на левой — созвездие Весов, знака зодиака ее дочери.

Софи Тернер

Invision / Invision / East News

У Софи аж 11 татуировок, но все они очень аккуратные и незаметные. В марте 2018 года она сделала на внешней стороне плеча рисунок в виде кролика. Актриса не рассказала фанатам о его значении, но некоторые считают, что это отсылка к ее знакомству с Джо Джонасом. Они встретились на вечеринке в честь Хеллоуина, где Софи была одета в костюм кролика.

Джо Джонас

Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News

Джо поделился в социальной сети фотографией своей новой татуировки, на которой изображено лицо женщины, подглядывающей в замочную скважину. Фанаты начали говорить, что она очень похожа на его жену Софи Тернер. Однако певец так и не ответил, правы ли они.

Шарлиз Терон

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

На правой ступне возле пальцев у актрисы есть татуировка в виде маленького цветочка. Это японский стиль, подобные рисунки символизируют спокойное отношение к жизни. Это тату как бы означает высказывание о том, что ветер сдувает цветы с деревьев, и их красота быстро увядает.

Орландо Блум

Актер решил набить на руке имя сына азбукой Морзе. Но ошибся в написании, и вместо Флинн получилось Фринн. Однако Орландо быстро исправил это недоразумение. У знаменитостей нередко бывают конфузы с татуировками, и порой им проще удалить рисунок, чем пытаться исправить.

Хилари Дафф

В 2016 году Хилари поделилась с фанатами фотографией своей новой татуировки. На рисунке изображена очень реалистичная роза. Артистка не объяснила ее значение. Некоторые считают, что это одна из лучших татуировок знаменитостей.

Билли Айлиш

Раньше певица скрывала свои татуировки, но в декабре 2021 года рассказала обо всех, а некоторые даже показала. А также поделилась новым рисунком — аккуратным изображением феи на руке. Билли говорит, что татуировка напоминает ей о волшебных существах из книг ее детства.

Ева Мендес

В прошлом году актриса выставила фотографию с новой татуировкой в виде надписи de Gosling — так замужние испанки добавляют фамилию мужа к своей. Татуировка вызвала шумиху. Дело в том, что Ева Мендес и Райан Гослинг не объявляли о регистрации брака, хотя встречаются уже давно и имеют общих детей. Естественно, фанаты и СМИ начали обсуждать, а не поженились ли Райан и Ева.

Многие татуировки звезд стали буквально их визитной карточкой. Селебрити почти никогда их не скрывают, а мы с легкостью вспоминаем, на чьем теле красуются эти рисунки. Проверьте и вы себя: с помощью нашего теста попробуйте угадать, кому из знаменитостей принадлежит татуировка. А в этой статье много интересной информации про удаление татуировок.

Фото на превью Invision / Invision / East News