25 снимков, которые превратились в искусство с первого же щелчка камеры

Некоторые кадры продумываются до мелочей, другие же рождаются спонтанно и напоминают живопись эпохи Возрождения. Мы подготовили для вас фотографии, которые показывают, что настоящее фотоискусство может возникнуть совершенно случайно, достаточно просто нажать кнопку на телефоне.