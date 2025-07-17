15 пар, которые встретились там, где и не думали искать любовь

Наверное, каждый из нас хоть раз думал, что все «достойные» кандидаты уже разобраны, а знакомиться и вовсе негде, кроме интернета. Но что если мы скажем, что любовь может поджидать нас не в «правильных» местах, а там, где искать ее и в голову не пришло бы? Кто-то встретил свою вторую половинку на собеседовании, а кто-то — в квест-комнате. Эти истории показывают: судьба любит сюрпризы и умеет соединять сердца вопреки всем сценариям.