он всю неделю один букет таскал? и под подъездом дежурил вместо работы?
15 пар, которые встретились там, где и не думали искать любовь
Истории
8 часов назад
Наверное, каждый из нас хоть раз думал, что все «достойные» кандидаты уже разобраны, а знакомиться и вовсе негде, кроме интернета. Но что если мы скажем, что любовь может поджидать нас не в «правильных» местах, а там, где искать ее и в голову не пришло бы? Кто-то встретил свою вторую половинку на собеседовании, а кто-то — в квест-комнате. Эти истории показывают: судьба любит сюрпризы и умеет соединять сердца вопреки всем сценариям.
- Еду в автобусе, рядом садится симпатичная девушка. Что-то там копается в кошельке, и я замечаю на банковской карте ее имя и фамилию. Тут же нахожу ее в соцсети и вдруг оказывается, у нее сегодня день рождения. Ну я ей и говорю: «С днем рождения, Света». Она, понятно, в шоке, откуда я знаю ее и когда у нее день рождения. Именно так я познакомился со своей любимой женой. Она до сих пор гадает, как так получилось. © Не все поймут / VK
- Папа был в командировке и случайно увидел маму в автобусе. Говорит, влюбился с первого взгляда. Мама вышла, он за ней, посмотрел, в какой дом пошла. Дежурил с цветами около этого дома неделю, но так и не встретил. Через неделю надо уезжать, командировка заканчивается. Он, расстроенный, едет обратно на свою съемную квартиру, цветы хотел уже бабульке отдать, и тут моя мама выходит из его подъезда. Радости у папы не было предела. А мама, оказывается, ездила тогда в гости к подруге, а жила сама в том же подъезде, где снимал жилье папа, на последнем этаже. Вот так и встретились они в последний день папиной командировки. © Wulffvic / Pikabu
- Был в гостях, куча народа. И вот бесконечная трапеза закончилась, я на автомате вызываюсь помыть посуду, потому что в детстве родители меня к этому приучили. А со мной — еще одна девушка. И вот мы 2 часа драим тарелки, кастрюли и сковородки. И тут вдруг понимаем, что влюбились друг в друга. Поженились год спустя. © phil8248 / Reddit
- С будущей женой я познакомился на собеседовании. Мне совсем не везло с трудоустройством. Перед этим я сказал себе, что ни за что не пойду в продажи. Что ж, выбирать не приходилось. В итоге я отправил резюме в компанию, занимающуюся маркетинговыми исследованиями. Пригласили на собеседование. Я вышел оттуда, твердо зная две вещи: у меня есть работа и, вероятно, девушка. Во время собеседования мы с ней больше говорили о писателе Стивене Кинге, чем о самой работе. Наше первое свидание продлилось восемнадцать часов, на втором мы купили домой кровать, а на третьем — обручились. © Unknown author / Reddit
- Я работал суши-поваром в ночном клубе, своей будущей жене приготовил заказ. Она, попробовав, сказала, что хочет поблагодарить повара лично. Я вышел после замешивания васаби, весь в слезах. А она такая, мол, не надо слез, ведь я хотела поблагодарить. А я ответил: «Это я от счастья». Ну а потом закрутилось-завертелось. 6 лет вместе. © PanYurjik / Pikabu
- А моя жена, когда в институте училась, сдавала кровь. После одного раза в жаркий день ехала на автобусе и упала в обморок. Какие-то женщины вынесли ее на остановке и начали в панике бегать. Я, как истинный джентльмен, позвонил в скорую, купил нашатырного спирта и минералки. По ее словам, первое, что она увидела, когда открыла глаза, это мое лицо. Правда, отношения у нас в то время не закрутились, так как у нее был другой. И только через пять лет как-то на дискотеке она меня вспомнила и мы начали общаться. © coolbac / Pikabu
- Были на сплаве. Мы с подругой грести не умели, плыли по синусоиде и тормозили весь поход. Нам мальчика в байдарку засунули для усиления. И вот он меня усиливает уже почти 20 лет. © ShadberryN / Pikabu
- Однажды мы были с друзьями на велопрогулке в парке, и с моего велика постоянно слетала цепь. Дошло до того, что я очень разозлился и, кажется, толкнул велосипед вперед. По воле судьбы, переднее колесо повернуло вправо и затормозило о девушку, сидящую на земле. Я думал, она никогда со мной не заговорит после этого, но вот мы уже помолвлены! © Rubitrons / Reddit
- Мои родители — нейробиологи. Они учились на разных курсах в университете, и каким-то образом мой отец умудрился выбросить в мусор свои очень важные записи. Он искал тетрадь в мусорном контейнере, когда мимо проходили моя мама с подругой. Они разговорились, и мой отец уговорил маму встретиться с ним в ресторане тем же вечером. Но в итоге моего отца задержала учеба и он понял, что не сможет прийти. Поэтому он заранее пошел в это заведение и сказал бармену, что придет милая рыжеволосая девушка, и попросил ее напитки оплатить за его счет. Но маму тоже задержала учеба и она не пришла. Так что какая-то рыжеволосая леди в тот вечер наверняка удивлялась щедрости таинственного незнакомца. Встретились повторно мои родители в университетском городке. Сейчас они женаты уже 26 лет, мой отец руководит собственной лабораторией, а мама все это время была его ведущим специалистом по электронной микроскопии. © smithclan / Reddit
- Мы познакомились в квест-комнате. Он был актером и в темноте я учуяла запах его парфюма. Сказала, что от него божественно пахнет. В тот же день он нашел меня в соцсетях и вот летом у нас свадьба. © vernastya / Pikabu
- Я посмотрела фильм «Всегда говори „Да“» и что-то меня кольнуло. Решила себе неделю «Да» устроить. И началось... побежала из керамики посуду лепить, с друзьями туда-сюда моталась, концерты, выставки, на волейбол пошла внезапно. А через 2 недели мой будущий муж пришел на волейбол, еще через 4 месяца перестал ходить, потому что к марафону готовился. А я в чате решила спросить, чего это он про нас забыл. Написал, что после марафона еле ходит, а дома скучно и в кино позвал. А я не знала, что это свидание, даже запретила за себя платить и покупать мне билет. И после кино мы как-то заболтались и все. Еще ни на денечек не расставались, к свадьбе готовимся. © SamPika / Pikabu
- Она была новенькой на работе, мне она показалась симпатичной, и я немного заинтересовался. Потом я узнал, что она замужем. Это было ужасно. Я узнал, что он археолог и каждый год путешествует по миру по нескольку месяцев. Я подумал, что он Индиана Джонс, раз смог завоевать такую красотку. Но прошло несколько месяцев, и оказалось, что она несчастлива в браке, а ее муж — не Индиана Джонс, а абьюзер. Она с ним в итоге развелась и сама поцеловала меня как-то на посиделках после работы. С тех пор мы вместе. Уже два с половиной года. Жизнь прекрасна. © Unknown author / Reddit
- Я пошла с подругой шутки ради на кастинг-шоу про поиски мужа. Никого не искала, хотела, чтобы мне макияж красивый сделали и прическу. Выбирала я из трех мужчин. Своего будущего мужа я не выбрала. Но после съемок всем скопом — и «женихи» с друзьями, и я с подругами — поехали отдыхать, потом опять встретились, чтобы передачу посмотреть. Ну и закрутилось. Его, кстати, на кастинг друг очень просил прийти, «чтоб хоть один нормальный мужик был». Друг — продюсер передачи. Сына в честь него назвали. Вместе 6 лет. © Natashik85 / Pikabu
- Я был в продуктовом магазине и увидел, как симпатичная девушка стоит в очереди. Я быстро встал за ней и спросил, что она собирается готовить из бобов эдамамэ и шоколадного мороженого (это было все, что было в ее корзине). Потом мы обменялись номерами и переписывались, но так и не встретились. Прошло два года, и я переехал в другой район города и вдруг снова вижу симпатичную девушку. Она подошла ко мне и сказала, что я кажусь ей знакомым. Позднее мы поняли, что встретились несколько лет назад в продуктовом. Теперь мы встречаемся уже два года и хотим пожениться. © ssoh85 / Reddit
Эти истории доказывают: не нужно специально искать любовь. Иногда достаточно просто жить свою лучшую жизнь, и она найдет вас сама — в очереди на кассу или на курсах кройки и шитья. А здесь вы можете прочитать еще больше теплых статей про любовь и дружбу:
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