20 историй о папиной логике, которая работает вопреки всем законам физики и здравого смысла

3 часа назад

Папина логика — это отдельная наука, которая не подчиняется здравому смыслу, но неизменно приводит к результату, а порой и к веселому курьезу. Мы собрали 20 историй, которые заставят вас смеяться и восклицать: «Да ну, быть того не может!»

  • Дружу с коллегой по бывшей работе. У нее семья: муж и дочь-третьеклассница. Поднакопили они деньжат, решили свою однушку продать, добавить накопленное и купить трешку. Забегаю к ним в гости, чтобы узнать, как все прошло.
    — А никак! Этот ненормальный испортил свой паспорт, нас в банке завернули.
    Муж ржет:
    — Да ладно, дело поправимое.
    Два года назад дочка-первоклассница на уроке труда сделала папе подарок своими руками — обложку для паспорта. Только вот незадача — обложка оказалась маловата. Любящий папочка, дабы не расстраивать свое чадо, недолго думая, взял ножницы и обрезал паспорт снизу, аккурат посреди цифирек серии и номера.
    — А куда же отдел кадров смотрел при приеме на работу? А билеты ты как покупал?
    — Так обложка-то все и скрывала. У меня даже дпсники как-то документы проверяли — ничего не сказали, отпустили. А в банке, дабы проверить подлинность паспорта, его из обложки достали. Отправили менять. © val2590my / Pikabu
  • У дочери в четвертом классе был выпускной. Решили с родителями отметить в красивом месте, заказали большой шатер. Вместе с нами его арендовал и параллельный класс. Официальная часть прошла, время за стол садиться. Мамочки все друг друга знают, все в порядке. Тут я понимаю, что мужа моего вообще нигде нет. Хожу, ищу его. Потом смотрю, а он сидит за столом. Но только за столом другого класса.
  • Зашел к приятелю, а у него двое близнецов. Поздравил с пополнением, а сам смотрю и не могу отличить одного от другого, они как две капли воды. Спросил, как он их различает. А тот: «Да очень просто, вот Вика, у нее родинка над губой и ямочки на щеках. А вот Сережа — это мальчик». Я покраснел от неожиданности и чуть со стыда не провалился сквозь землю. © СИТУАЦИЯ / VK
  • Вчера муж спрашивает ходит ли наш сын в садик. Сказала, что нет, выпускной был из садика. А он спросил: «И что, куда он теперь?»
  • Дочь спрашивает: «Мама, что такое мумия?» Объясняю: «Был Египет, были фараоны, когда они уходили из жизни, их особым способом сохраняли». Вижу — не втыкает. Говорю, мол, иди спроси у папы, а про себя ржу. Спрашивает у отца, а он, долго не думая, выдает: «Мужик сушеный!» © umorist / Pikabu
  • Папа после возвращения домой всегда вешает уличную одежду на сушилку и ставит ее перед открытым окном. Раньше, когда у нас была бельевая веревка за окном, он вывешивал туда. Аргументирует тем, что надо проветривать одежду после носки, чтобы избавиться от запаха улицы и пота. © Подслушано / Ideer
Сумська Д.
6 часов назад

Почему люди предпочитают сушилки? За 3 часа высыхает белье на верёвке на ветерке . И запах свежести и нет лишней влажности в квартире

-
-
Ответить
  • Я в детстве писал фантастические рассказы и, конечно, таскал родителям оценить. Мама сразу сказала, что не разбирается в этом, «не ее жанр», но похвалила за усердие и сказала, что надо обязательно писать еще, если пишется. Папа долго и речисто хвалил, мол, и слог есть, и форма, ну прям Азимов в молодости! Я, конечно, писал еще и таскал ему снова и снова. Пока не заметил, что все похвалы какие-то однообразные. Слог, форма, а что насчет сюжета? А какие сцены понравились? А герои? Начал расспрашивать, так оказалось, что ни один из моих рассказов он вообще не читал. © Подслушано / Ideer
  • Встречалась с парнем 3 месяца, родители про него все прекрасно знали. Приехали к ним в гости знакомиться. Папа с ним часа 3-4 общался на кухне и на улице. Потом подходит ко мне, улыбается и спрашивает: «А как его зовут-то хоть?»
  • Лет с 16 хотела сделать тату, но папа всегда был резко против. У нас хорошие отношения, которые не хотелось портить из-за рисунка, да и что конкретно я хочу — пока не знаю. Вот и отложила эту идею в долгий ящик. Сейчас мне 19, сдаю на права. Сидим с папой, решаем вместе билеты. Я в очередной раз отвечаю неправильно, и ошибки в одном и том же! Папа, подумав, выдает: «Я думаю, тебе нужно сделать тату. На правой руке, блин, напиши: «Помеха справа!» © Подслушано / Ideer
  • Когда я был еще совсем маленький, заметил странный ритуал у собак — при встрече нюхать друг друга. Смысл этого был мне непонятен, за разъяснениями обратился к отцу. Тот сходу выдал: «Давным-давно собаки хотели попасть на Луну. Они решили запрыгивать друг дружке на спины и таким образом выстроиться башней до самой Луны. Но когда они почти до нее добрались, какая-то собака внизу напакостила в воздух, и все рассыпались. Теперь они ходят и ищут, кто это был». Звучало правдоподобно. Не знаю, придумал отец это сам или где-то услышал, но мне история запомнилась. © Podorozhnik88 / Pikabu
  • Была в гостях у родителей. Вечером начались схватки, ночью понимаю, что уже невозможно терпеть. Иду к папе, говорю, что надо ехать в роддом. А он мне: «А ты до утра подождать не можешь?» Ну, как сказать, папа...
  • Я уехала в другой город на семинар, а у сына концерт, он танцует в ансамбле. Пошел на концерт супруг. Говорю: «Пришлите видео». Прислал. На нем все время танцует чужой ребенок.

Когда у папы отменное чувство юмора

Lali
6 часов назад

Нет там папы! Там-прибитый к постаменту конь в пальто.

-
-
Ответить
  • Захожу в детский садик забрать дочку. В группе стоит мужик, что-то яростно жестикулирует и чего-то яростно требует от воспитателя. Я не стал вдаваться в нюансы, что они там делят, жду дочку. Прибегает веселый, радостный ребенок. В руках — грамота. Начинает делиться своей радостью — с ее слов, оказывается, в садике решили провести импровизированные соревнования по шахматам. Со всего садика собрали десяток детишек, кто умеет играть, а моя дочка всех обыграла. Похвалил, порадовался за ребенка и идем к выходу. Тут нас догоняет мужичок, который только что утомлял воспитателя своими эмоциональными потугами, и требует от меня минутку на разговор. С его слов, я такой-сякой, порчу детям жизнь и т. д. — и все в этом духе. На мое полное недоумение и просьбу объяснить, в чем ситуация, мужчина выдал: «Твоя дочка обыграла моего сына в шахматы, а это невозможно! Он должен был выиграть и занять первое место!!!» На мой вопрос, почему он считает, что его сын должен был выиграть, ответ меня «немного» рассмешил: «Потому что мы играем дома, и мальчик даже меня обыгрывает». © naiveVanya2001 / Pikabu
  • На свадьбе сестры отца три женщины приглашали танцевать. Он с ними потанцевал, и наша мама спрашивает: «Ну что, с кем больше всего понравилось?» А он на голубом глазу: «А это что, были разные женщины? Я думал, одна и та же».
  • Когда я была маленькой, отец забирал меня из школы. Вечером на деревьях во дворах всегда сидели вороны и громко каркали. На мой вопрос, почему вороны так громко каркают, папа выдал: «Они от безысходности: у них попа чешется, а клювом почесать не могут!» © Подслушано / Ideer
  • Вчера родители получили приглашение на свадьбу. Папа в ярости позвонил жениху, мол он офигел, какая свадьба, не залетела ли я, и вообще я только школу закончила, что творим. Через минуту мама напомнила, что мне 26, а мы с молодым человеком встречаемся 4 года. Папа был удивлен. А я думала так только в анекдотах бывает. © Unknown author / Pikabu
  • Однажды мы со старшим братом помогали отцу рубить деревья на заднем дворе. Пила застряла в дереве, и батя ее дергал, чтобы освободить. И вот она вылетает и летит в брата, попадет ему в ногу. Мы в шоке смотрим на штаны — крови нет. Задираем брюки, а там ни царапинки. Оказалось, повезло — задели только брюки. Знаете, что отец на это все сказал? «Не говорите вашей маме». © runnerdan / Reddit
  • Однажды, пока родителей дома не было, я закатил тусу. Девочки забрались танцевать на бильярдный стол и случайно раздавили ногами чипсы. От них осталась мелкая пыль, которую я, сколько ни тер, не мог убрать. Батя по возвращению домой спросил, что это. Я не мог придумать никакую отмазку, потому просто рассказал все как есть. Отец подумал пару секунд и выдал: «Ну и ладно». © Rainman003 / Reddit
Рио
6 часов назад

Какого хрена девки полезли на бильярдный стол?! Кино насмотрелись? Перебухали?

-
-
Ответить
  • Я, когда родила, переехала с мужем к родителям. Встала ночью ребенка покормить. Все спят, сижу тихонько на кухне чай пью. Папа проснулся воды попить, застал меня на кухне и строгим голосом выдал: «Быстро спать, полпервого уже, завтра в институт». Я носом в чай, икаю, чихаю и ни одного слова не могу сказать — смех душит. А он надо мной стоит, ждет, когда отдышусь. Я ему: «Папа, я встала дочь грудью покормить». Он как ни в чем не бывало: «Покормишь и быстро спать».
  • Сижу на кухне, ем помидоры. Один лопается, и все внутренности растекаются у меня по лицу и падают на футболку и кошку, которая сидит на мне. Я беру кошку, поднимаюсь и вместе с ней, ищу полотенце. Заходит папа. Картина маслом: у кошки вся голова в помидоре, у меня — рот в помидоре и футболка... Но фраза, совершенно безразличным голосом: «Зачем ты ешь кошку?» — меня просто порвала. © LOL.Story / VK

