12 вещей, которые лишь на манекенах выглядят классно, а в жизни могут испортить даже идеальную фигуру

Необдуманный выбор одежды способен сыграть против нас. Мы можем захотеть внезапно подчиниться мимолетному желанию и поддаться какому-то новому тренду, забыв, что не все модные вещи сидят хорошо на любых фигурах. Поэтому все-таки следует помнить, что лучшая одежда — это не та, что сейчас на пике популярности, а та, в которой мы чувствуем себя уверенно и комфортно.

Высокий ворот

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News , Zhong fubao - Imaginechina/EAST NEWS

Когда мы прячем под одеждой самые тонкие участки тела, возникает большой риск визуально стать тяжелее. Например, такие сложности возникают с платьями-водолазками. Поэтому, выбирая между подобной вещью и той, у которой небольшой, но открытый вырез, стоит остановиться на второй — она будет смотреться лучше.

Эластичная одежда

К такой одежде относятся топы и платья без лямок, которые держатся за счет того, что плотно прилегают к телу. Подобные вещи ни в коем случае не должны пережимать какую-либо часть тела или врезаться в нее. Лучше взять размер побольше или же вообще не выбирать такую модель, чтобы искусственно не добавить себе недостатков.

Бюстгальтер, выглядывающий из-под одежды

Courtesy Versace / SIPA / Sipa Press / East News

Вопреки всеобщему негативному отношению, бра, выглядывающие из-под одежды, вновь вернулись на модные подиумы и в нашу жизнь прямиком из 2000-х годов. Но, несмотря на то что многие смелые девушки уже успели освоить эту модную тенденцию, некоторые эксперты твердо стоят на своем: выглядывающее из-под одежды нижнее белье неуместно.

Тонкие трикотажные кофточки

Удобство легкого эластичного трикотажа очевидно. Но его достоинство одновременно является и недостатком. Ведь вещи из него могут как подчеркнуть изгибы тела, так и добавить несуществующий изъян. Хорошей альтернативой одежде из тонкого трикотажа могут стать изделия из плотной или легкой хлопчатобумажной ткани. Они не будут выделять «неподходящие» места, а сделают линии тела более плавными.

Одежда из блестящего атласа

J.M. HAEDRICH / SIPA / Sipa Press / East News , Gerald Matzka / DPA / East News

Ткани с блеском и переливами, безусловно, выглядят привлекательно. Однако у них есть один существенный минус: даже девушки с осиной талией, надев блестящую одежду, могут на глазах «потяжелеть» на пару килограммов. Поэтому при большом желании одеться во что-то блестящее лучше отдать предпочтение более сдержанным вещам, без привлекающих внимание деталей.

Платье-тренч

Gil-Gonzalez Alain/ABACA/EAST NEWS , IMAGO / RW / Imago Stock and People / East News

Неотъемлемая часть моды в последние несколько лет — оверсайз-вещи, в том числе и платья-тренчи. И их плюс не только в удобстве, но и в способности скрывать недостатки. Но не всегда. Чтобы такой наряд не сделал тело визуально тяжелее, нужно потуже затянуть пояс, чтобы фигура выглядела пропорционально. Также хорошо будет смотреться плащ с V-образным вырезом.

Наряды с подплечниками

Ik Aldama / DPA/ East News , Invision / Invision / East News

Подплечники хороши, когда нужно сбалансировать фигуру с узкими плечами. Но есть и существенный минус у этого неоднозначного тренда: он «крадет» несколько сантиметров шеи, особенно в сочетании с высоким воротом. Поэтому, пытаясь придать объем плечам, стоит как минимум оставить открытой шею, особенно если она в принципе не очень длинная.

Платья с оборками

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News , mcla@broadimage / Broad Image / East News

Рюши и воланы держатся на подиумах уже много лет подряд. И, надо сказать, одежда, украшенная такими декоративными элементами, почти всегда смотрится эффектно. Однако может добавить женщине объема, иногда совсем ненужного. При выборе одежды с большим количеством оборок стоит обращать внимание на пропорции: создавать объем либо вверху, либо внизу. Иначе можно и «затеряться» в этом множестве слоев.

Платья беби-долл

East News , EVERETT COLLECTION / East News

Одна из самых милых моделей платьев — беби-долл. И это отличный выбор на лето. В сочетании с обувью на каблуке такие платья смотрятся красиво. Но стоит помнить, что обилие аксессуаров — не для этого наряда. Еще при выборе платья в стиле беби-долл стоит обходить стороной кружева, ведь с ними оно будет напоминать ночную рубашку.

Обувь с массивной платформой

Pixelformula / SIPA / SIPA / East News , KVS, PacificCoastNews.com/EAST NEWS

Обувь на огромной платформе опять в моде, но вот адаптировать такие туфли под повседневный гардероб сложно. И тут вопрос не в удобстве. Массивная обувь утяжеляет ноги, придавая женщине в целом несколько неуклюжий вид. Лучше вместо похожей модели туфель или босоножек выбрать более изящную платформу. Пусть она не на пике моды, зато фигура будет выглядеть пропорционально.

Сандалии с носками

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News , MCLA / Broadimage / Broad Image / East News

Такой комплект, несомненно, удобен, еще и ноги не будут мерзнуть. Но вот визуальная сторона всегда вызывает бурные обсуждения и споры, хотя тренду уже не один год.

Облегающие платья из эластичных тканей

Обтягивающие платья хороши на модных показах и тогда, когда не планируешь идти на мероприятие, предполагающее богатый стол. А вот для повседневной носки они не очень комфортны. Сядешь неудачно или плотно пообедаешь, и тут же прилегающая ткань предательски подчеркнет все, что не надо, еще и лишнего добавит. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, можно взять наряд на размер больше привычного или такой, чтобы обтягивающим он был только до области талии.

Необдуманные покупки, конечно, случаются с каждой женщиной. Но все-таки лучше, чтобы в шкафу было больше той одежды, которую приобретают, взвесив все за и против. А еще хорошо, когда перед покупкой девушка сразу прикидывает, как новая вещь будет сочетаться с уже имеющимся гардеробом.