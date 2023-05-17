13 случаев, когда мы любовались звездными нарядами и даже не догадывались, какие секреты они скрывают

Рассматривая звездные наряды в светских хрониках, мы часто даже не догадываемся, сколько труда и усилий требует подготовка к выходу на красную дорожку. Например, пошив платья Блейк Лайвли для Met Gala в 2018 году занял не менее 600 часов работы. Но недостаточно просто соорудить наряд, нужно еще сохранить его в целости и сохранности к мероприятию. Мы решили выяснить, какие истории стоят за эффектнейшими образами знаменитостей.

Модельер отказался одевать Хейден Панеттьер, а она взяла и купила понравившееся платье

Richard Shotwell / Invision / AP / East News , Fernando Allende / Broadimage / EAST NEWS

Хотя в большинстве случаев модные бренды платят знаменитостям, чтобы они выгуливали их платья на светских мероприятиях, нередки ситуации, когда звезды сами покупают наряды. Это произошло, например, с Хейден Панеттьер. В 2014 году актриса выразила желание надеть творение Тома Форда для церемонии «Золотой глобус», но представители бренда отказали артистке, мол, для конкретного мероприятия дизайнер одевает лишь одну звезду, и в тот раз ею была Наоми Уоттс. Однако Хейден была намерена во что бы то ни стало надеть понравившийся наряд и просто купила его. В итоге знаменитость блистала на премии в черно-белом платье, а модельер в итоге отправил ей букет цветов, отметив, что девушка выглядела неотразимо.

Эль Фэннинг упала в обморок из-за тугого корсета

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Одна из самых красивых посетительниц мероприятия Trophée Chopard в Каннах в 2019 году Эль Фэннинг рассказала, что чуть не потеряла сознание из-за слишком тугого корсета винтажного платья Prada.

Блейк Лайвли наняла автобус для транспортировки своего платья

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В 2018 году Блейк Лайвли поразила публику, появившись на балу Института костюма Метрополитен-музея в украшенном ручной вышивкой и полудрагоценными камнями бордовом платье Versace. Только на вышивание лифа наряда ушло более 600 часов кропотливой работы. А чтобы попасть на мероприятие, актрисе пришлось нанять целый автобус.

Лямки платья Николь Кидман, очевидно, причинили ей массу неудобств

В 2017 году Николь Кидман явилась на премию «Оскар» в роскошном наряде от Armani Privé. Когда актриса позировала на красной дорожке, мы могли видеть на ее спине лежащие крест-накрест лямки. Однако некоторое время спустя их положение изменилось: лямки вдруг завязались узлом.

Сама актриса не дала никаких комментариев по этому поводу, но очевидцы сообщили, что на коже Николь были заметны красные пятна. Вероятнее всего, она испытывала дискомфорт из-за давящих лямок, потому решила внести коррективы в образ.

Из-за неудобного кроя наряда Селена Гомес не могла даже поесть

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В 2020 году Селена Гомес посетила мероприятие Hollywood Beauty Awards в пыльно-розовом платье от Patou. Образ казался достаточно расслабленным, но не тут-то было. Крой рукава не давал знаменитости пошевелить руками, а еще ей пришлось отказаться от праздничных угощений.

Платье Киры Найтли треснуло пополам прямо перед ее выходом на красную дорожку

Кира Найтли не любит попадать в щекотливые ситуации, потому готовит для мероприятий несколько платьев. И однажды эта привычка очень выручила актрису. В 2005 году аккурат перед самым выходом Киры на красную дорожку ее платье разошлось по швам. Звезда «Гордости и предубеждения» быстро переоделась в запасной наряд и вышла к фотографам как ни в чем не бывало.

Эмма Стоун оказалась в такой же ситуации

AP / East News

В 2012 году Эмма Стоун ехала в автомобиле на мероприятие Met Gala, и прямо в салоне ее платье порвалось на спине. Но, в отличие от Киры Найтли, эта актриса не располагала запасным нарядом. Потому большую часть вечера Эмма провела в пальто, с помощью которого и прятала дыру. Но, судя по всему, снимала его, когда фотографам требовалось сделать снимки. Неудивительно, что в светских хрониках этот наряд со спины мы так и не увидели.

Кайли Дженнер не смогла застегнуть молнию, и платье пришлось зашивать

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В 2021 году Кайли Дженнер сразила всех наповал на мероприятии Parsons Benefit в винтажном платье от Jean Paul Gaultier 1987 года. Наряд сидел на звезде в прямом смысле слова как влитой. Как выяснилось, для достижения такого эффекта ассистентке Кайли пришлось зашивать платье прямо на девушке.

Белла Хадид не могла снять комбинезон и сходить в туалет

Charles Sykes / Invision / AP / East News , AFP / EAST NEWS

В 2017 году Белла Хадид посетила Met Gala в полупрозрачном комбинезоне бренда Alexander Wang, который хотя и выглядел умопомрачительно, но доставил модели немало дискомфорта. Комбинезон был настолько тесным и неудобным, что девушка не могла посетить уборную на протяжении всего вечера. Потому Белле, как истинной звезде, пришлось терпеть неудобства во имя красоты.

Линдси Лохан переживала, что порвет платье, и весь вечер провела сидя

Для вечеринки Vanity Fair в 2006 году Линдси выбрала атласное платье от Versace. Спустя 16 лет после мероприятия актриса поделилась, что знаковый вечер не забудет никогда. Ткань наряда Линдси была настолько деликатной, что спинку платья зашивали прямо на девушке. В итоге значительную часть мероприятия Лохан провела сидя, чтобы ненароком не порвать одежду.

Энн Хэтэуэй чихнула и порвала платье в пути на мероприятие

В 2014 году Энн Хэтэуэй красовалась на Met Gala в облегающем платье от Calvin Klein. Несколько лет спустя звезда рассказала историю, скрывающуюся за ее выходом. В квартале от места назначения актриса чихнула и тем самым испортила наряд: платье порвалось. Чтобы его починить, Энн пришлось сделать остановку в гостинице и найти швею. Но все закончилось хорошо: актриса успела попасть на мероприятие до закрытия красной дорожки, а теперь вспоминает о случившемся с иронией.

Чтобы влезть в платье, Ким Кардашьян похудела на 7 кг

Invision / Invision / East News

Для посещения Met Gala в 2022 году Ким выбрала наряд самой Мэрилин Монро — то самое платье, в котором звезда старого Голливуда поздравляла с днем рождения президента. Однако культовая вещь хранилась в Музее Рипли, и получить ее было практически невозможно. Но Кардашьян удалось сделать это. Платье отправили звезде на частном самолете в сопровождении охраны, но оно оказалось ей мало. Оставался единственный выход — похудеть к балу. За 3 недели Ким сбросила 7 кг. И все для того, чтобы покрасоваться в наряде мечты несколько минут: сразу после выхода на красную дорожку звезде пришлось переодеться в копию и вернуть оригинальное платье в музей.

У Анджелины Джоли лопнули кожаные штаны

На премьеру фильма «Беовульф» Анджелина Джоли пришла в умопомрачительных кожаных брюках. Но, видимо, звезда ошиблась с их размером: штаны лопнули по швам в районе бедер. Однако на выручку актрисе пришел ее спутник, который старался прикрыть рукой эту неисправность гардероба.

Чего только не случается со знаменитостями на глазах у публики. У одной платье расходится по швам, к другой обращается репортер, назвав чужим именем. Однако многие звезды не из робкого десятка и с блеском выходят даже из самых неловких ситуаций. Мы бы на их месте под землю бы провалились от стыда.