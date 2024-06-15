16 историй о родителях-одиночках, которые теперь могут и горы свернуть, если понадобится

Истории
1 час назад

Никто не хочет остаться один с ребенком на руках, но в жизни такое бывает нередко, и все справляются по-разному. Кто-то очень нуждается в поддержке и советах, а кто-то задорно и с легкостью покоряет новые вершины жизни вместе с маленьким человечком.

  • Я еще учусь жить после утраты мужа. Дочка вот 2 недели назад только вернулась в школу. Узнала, что будет танцевальный бал, но для девочек и их пап. Мы в слезы. В порыве грусти рассказала об этом своему брату, так через трое суток он появился на нашем пороге и заявил, что будет счастлив станцевать со своей любимой племянницей. Казалось бы, что такого? А то, что ему потребовалось преодолеть 12 тыс. км и взять отпуск на работе, чтобы прилететь к нам. Очень люблю своего брата. Его поддержка и забота бесценны. © Палата № 6 / VK
  • Моей сестры не стало, ее маленькая дочь осталась одна, ей тогда и годика еще не было. Из близких родственников остался только я, ибо наши родители покинули нас еще в детстве. Бабушек и дедушек нет, зато много дальних родственников, которые дружно стали совать свой нос в чужие дела и говорить, куда пристроить ребенка. Большинство хотели отдать девочку в приют, как котенка какого-то. Из-за этого я со многими поругался. И я, тогда еще 22-летний пацан, который о себе не может толком позаботиться, взял девчушку под свою опеку. Да, было сложно, приходилось пахать целыми днями на разных работах и не спать ночами, воспитывать ребенка и себя. Но это моя кровиночка. И я рад, что сейчас у меня есть дочь, которую я безумно люблю. © Палата № 6 / VK
  • Когда дочери было 7, она попросила отдать ее в художественную школу. Я воспитывала ее одна, денег тогда было немного, и я устроилась на вторую работу: по вечерам убирала в школе возле дома. Этих дополнительных денег как раз хватало на художественную школу, качественные материалы и проезд. И вот спустя 17 лет дочь подарила мне машину. Красную «ауди» моей мечты. И эти деньги она заработала, продав одну из своих картин. Моя девочка — талантливая и успешная художница. Безумно горжусь ею. А еще немножко восхищаюсь собой, ведь однажды я послушала свое сердце и помогла дочери воплотить ее мечту. © Палата № 6 / VK
  • Я отец-одиночка, жены не стало после родов. И каждый мой знакомый считает своим долгом сказать мне, что нужно срочно искать новую жену, ведь сыну нужна мать, а в доме нужна женщина. Прошло больше года уже, и я с уверенностью могу сказать, что мне никто, кроме человека, которого уже нет, не нужен! Я ее любил и люблю сейчас. А с сыном я и сам справляюсь успешно, как и с бытом. © Подслушано / Ideer
  • Моей дочери исполнилось 3 годика, жена ушла от нас больше года назад. Я очень стараюсь, чтобы моя дочка всегда выглядела красиво, но, честно сказать, мне очень сложно дается уход за ее волосами. Не так-то просто собрать их в аккуратный хвостик или косички. Думается мне, что было бы отлично пройти какое-то специальное обучение. © Unknown author / Reddit
  • Так уж получилось, что, став матерью-одиночкой, я была вынуждена вернуться к родителям по месту прописки. У нас общий большой дом. И тут они мне говорят, мол, купи себе отдельный холодильник, сделай ремонт в своих комнатах, питайся за свой счет и так далее. Потом стали требовать половину платы за коммунальные услуги. Хотя их доход в 10 раз больше, чем у нас с сыном. Я старалась, на всем экономила, холодильник купила, за коммуналку платила. Денег не хватает даже себе на белье и носки, если честно. © Подслушано / Ideer
  • Моей дочери 12, у меня не было свиданий уже 7 лет. Из-за работы, учебы, футбола, домашних дел и встреч с друзьями у меня не было ни времени, ни энергии на отношения. Я, конечно, понимаю, что отцовство усложняет жизнь в плане отношений, но оно того точно стоит. Я ни о чем не жалею. © sunghooter / Reddit
  • Мама растила меня одна, денег вечно не хватало. Так что все мои «новые» шмотки были перешитыми старыми (моими, мамиными или чьими-то еще). Сейчас мне 23, я могу себе позволить ходить по дорогим магазинам, но самой любимой вещью в моем шкафу является старая сбитая шапка, которую мама перевязала последней. С мамулей все отлично, я стараюсь ее баловать. А как только у нас появилась возможность покупать новые вещи, она перестала шить совсем. Говорит, что у нее неприятные ассоциации. © Карамель / VK
  • С 19 лет я счастливый отец тройни. Их мать отказалась от них, поэтому занимался малышами в одиночку. Большое спасибо ее и моим родителям. Они помогали мне морально и финансово, пока я не встал на ноги. В этому году мне будет 42 года, дети окончили институты и живут отдельно, дочка замужем. Думал, что наконец-то поживу для себя, купил мотоцикл, записался в зал, начал ходить на свидания. Надоело очень быстро. Хватило в прямом смысле на 2,5 месяца. В доме стало тихо и одиноко. Я слишком привык заботиться обо всех, как жить по-другому — не знаю. Видимо, буду одним из тех родителей, которые торопят и наседают с внуками. © Подслушано / Ideer
  • Меня воспитывал папа. Он всегда очень волновался за меня, старался, чтобы я не ощущала недостатка одного из родителей. В некоторых ситуациях он даже перестарался. Например, отец рассказал мне о месячных, когда мне исполнилось 7 лет. Я тогда ни о чем подобном даже не подозревала, очень испугалась. Папе пришлось меня успокаивать, но он с этим справился. Зато моя осведомленность потом помогла мне успокоить девушку из школы. Ей было лет 11, у нее начались первые месячные в школьном туалете, а она вообще ничего о них не знала, поэтому сразу бросилась в слезы. А я, 7-летняя девочка, все ей подробно объяснила. © Мамдаринка / VK
  • Я отец-одиночка, у меня растет маленькая принцесса. Она лучшее, что есть в моей жизни, но некоторые ее мысли и поступки мне, как мужику, вообще не понять. Однако моей малышке уже 14, и у нас полное взаимопонимание. Недавно она пришла ко мне грустная и явно озадаченная чем-то. Я забеспокоился и давай выяснять, в чем дело. Оказалось, у одной из ее подруг горе: ее бросил парень. Я быстро понял, в чем проблема, и предложил нашу квартиру в качестве места, где они смогут поплакать, посмотреть что-то и поговорить. Дочка от счастья просто запрыгнула на меня и чуть не задушила в объятьях. Она начала звонить всем, а меня отправила покупать вкусняшки и салфетки. © Не все поймут / VK
  • Я мать-одиночка. «Любимый» слился. Родных нет, живем с ребенком в квартире лучшей подруги. Мы обе мало зарабатываем, но подруга всегда помогает. Я очень ей благодарна, но недавно она прям отожгла. Просыпаемся мы с дочкой и видим в коридоре лиловую
    форму. И записку: «Сонечка, пусть этот день пройдет просто замечательно». Дочь запищала от восторга, а я заплакала. В этом году доченька пошла в школу, а денег на форму совсем не было, поэтому я одолжила у знакомых старую и откровенно поношенную. Ребенок расстраивался, а я еще больше. В новенькой форме я узнала любимое платье подруги, которое шила ей мама. Мамы нет уже больше 10 лет, подруга очень дорожила этой вещью. © Не все поймут / VK
  • Я воспитываю сына одна. Пару месяцев назад развелись с мужем, он уехал в другую страну. Приезжает редко, почти не помогает, так что тяну все самостоятельно. Неделю назад я сильно простудилась. Сына некому было отдать, поэтому просто изолировалась по максимуму и ношу дома маску. Переживала, что энергичный 4-летка не даст мне быстро выздороветь, ведь он постоянно нуждается во внимании. А сын словно почувствовал, как мне необходимы забота и спокойствие. Делает мне чай с малиной, трижды в день приходит с градусником и приказывает: «Мерь!» А вчера я долго не могла уснуть, так он пришел ко мне в комнату с книжкой. Сказал, что теперь его очередь убаюкивать меня перед сном. Вообще милота. © Не все поймут / VK
  • Развелись с женой по обоюдному желанию и решили, что дочь останется со мной. Все хорошо, кроме одного: мне надоела жалость окружающих и восхваление моего «героизма». Еще бы, отец-одиночка! Они никак не поймут, что это мой ребенок, он не из воздуха на свет появился. А бывшая жена — самая обычная мать, а не падшая женщина. Жаль, что я только недавно научился их посылать куда подальше. Не позволю вешать подобную лапшу на уши дочери. © Подслушано / Ideer
  • Моя мать овдовела в 30 лет и осталась с 3 детьми на руках. Помощи ни от кого не было, плюс ко всему мы постоянно сталкивались с осуждением. Мол, нормальная семья — это когда есть отец, а не как у нас. Но мамочка мужественно справилась с трудностями, хотя было очень сложно. Однажды ей даже пришлось в «день отца» пойти в школу брата и играть в футбол вместе с папами других парней, чтобы он не чувствовал себя белой вороной. Она была там единственной женщиной и гордо встала, когда диктор произнес ее имя. Я невероятно горжусь ею. © Janice Ernster / Quora
  • Я восхищаюсь своей мамой. Она сама воспитала нас с сестрой и братом. А мы, чтобы вы понимали, тройняшки. Папа через пару месяцев после нашего рождения просто сбежал: не справился с ответственностью. Маме пришлось несладко. Но она никогда нам ни в чем не отказывала, всегда отдавала последнее. Находила деньги на наши хотелки, хорошо одевала и сытно кормила. Я тут не представляю, как с одним справиться, а она в свое время троих вытянула. © Мамдаринка / VK

Родительство — это не какой-то веселый аттракцион, а в первую очередь ответственность. Благо оно не обязывает сразу становиться серьезным дядей или тетей, ведь можно от души веселиться и вместе с детьми.

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