16 историй о родителях-одиночках, которые теперь могут и горы свернуть, если понадобится

Никто не хочет остаться один с ребенком на руках, но в жизни такое бывает нередко, и все справляются по-разному. Кто-то очень нуждается в поддержке и советах, а кто-то задорно и с легкостью покоряет новые вершины жизни вместе с маленьким человечком.