16 историй о родителях-одиночках, которые теперь могут и горы свернуть, если понадобится

17 историй о непростых отношениях банков и клиентов, развязку которых никто не мог предугадать
Народное творчество
4 года назад
Никто не хочет остаться один с ребенком на руках, но в жизни такое бывает нередко, и все справляются по-разному. Кто-то очень нуждается в поддержке и советах, а кто-то задорно и с легкостью покоряет новые вершины жизни вместе с маленьким человечком.
Родительство — это не какой-то веселый аттракцион, а в первую очередь ответственность. Благо оно не обязывает сразу становиться серьезным дядей или тетей, ведь можно от души веселиться и вместе с детьми.