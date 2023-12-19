13 случаев, когда звезды заморочились и надели не обычную обувь, а настоящее произведение искусства

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Обычно для выходов в свет знаменитости выбирают классические лодочки или неброские босоножки. Оно и понятно: такая обувь подходит практически ко всему. Но иногда знаменитые женщины нет-нет да и удивляют поклонников своим выбором.

Лаконичный образ Джулии Робертс мог бы остаться незамеченным, если бы не фееричные лодочки, декорированные нитями из хрустальных слезинок

Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News , Scott Garfitt/Invision/East News

Кейт Бекинсейл произвела фурор, появившись на светском вечере в босоножках с прозрачными ремешками и огромной платформой, украшенной стразами

MICHAEL TRAN/AFP/East News , Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

В 2012 году Джанет Джексон появилась на благотворительном вечере amfAR Gala в эффектных туфлях на высокой изогнутой платформе

Роскошная Эмбер Валлетта разбавила скромный образ туфлями с замысловатым дизайном

AP/East News , ADMEDIA/SIPA/EAST NEWS

На Fashion Awards — 2022 FKA Twigs выгуляла необычный ансамбль: платье с длиннющим шлейфом и дутый пуховик. А вишенкой на торте стали сапожки с массивной платформой и прозрачным каблуком

Shootpix/ABACA/Abaca/East News

Несмотря на теплую погоду, Шарлотта Генсбур прошлась по красной дорожке Венецианского кинофестиваля — 2021 в искрящихся сапогах-чулках

Eric Catarina/Allpix Press/East News

В 2022 году Хайди Клум вышла в свет в сверкающем костюме от Dolce&Gabbana. Но самой яркой деталью образа стали акцентные босоножки с каблуками в форме фирменных букв бренда

Priscilla Grant/Everett Collection / East News , Priscilla Grant/Everett Collection / East News

Восхитительная Шарлотта Рэмплинг доказывает: возраст стилю не помеха. Недавно актриса прошлась по красной дорожке в лодочках с по-настоящему фантастическим каблуком

, © Live Media Publishing Group / Alamy Stock Photo Laurent Vu/SIPA/Sipa Press / East News

Приянка Чопра сразила всех наповал, появившись на вечеринке в Каннах в туфлях с необычным граненым каблуком

Мариса Томей показала, как нужно грамотно расставлять акценты в образе, сочетав скромный черно-белый наряд с яркими туфлями, украшенными сеткой из кристаллов

Несмотря на молодой возраст, Мэйси Уильямс уже может похвастаться ярким фирменным стилем. Одной из его отличительных черт, кстати, является нестандартная обувь

Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News

Комедиантка Сара Сильверман бросила вызов гравитации, появившись на публике в парящих в воздухе нюдовых лодочках

ADMEDIA/SIPA/EAST NEWS , Michael Germana/Everett Collection / East News

Кажется, в гардеробе Леди Гага попросту нет места для обычной обуви. Но эта пара черных ботильонов слишком экстремальна даже для нее

Gregorio T. Binuya/Everett Collection / East News , Gregorio T. Binuya/Everett Collection / East News

Красные дорожки — не так весело, как может показаться со стороны. За гламурными выходами звезд зачастую скрываются диковинные истории.