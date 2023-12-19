13 случаев, когда звезды заморочились и надели не обычную обувь, а настоящее произведение искусства
Обычно для выходов в свет знаменитости выбирают классические лодочки или неброские босоножки. Оно и понятно: такая обувь подходит практически ко всему. Но иногда знаменитые женщины нет-нет да и удивляют поклонников своим выбором.
Лаконичный образ Джулии Робертс мог бы остаться незамеченным, если бы не фееричные лодочки, декорированные нитями из хрустальных слезинок
Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, Scott Garfitt/Invision/East News
Кейт Бекинсейл произвела фурор, появившись на светском вечере в босоножках с прозрачными ремешками и огромной платформой, украшенной стразами
MICHAEL TRAN/AFP/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News
В 2012 году Джанет Джексон появилась на благотворительном вечере amfAR Gala в эффектных туфлях на высокой изогнутой платформе
Роскошная Эмбер Валлетта разбавила скромный образ туфлями с замысловатым дизайном
AP/East News, ADMEDIA/SIPA/EAST NEWS
На Fashion Awards — 2022 FKA Twigs выгуляла необычный ансамбль: платье с длиннющим шлейфом и дутый пуховик. А вишенкой на торте стали сапожки с массивной платформой и прозрачным каблуком
Shootpix/ABACA/Abaca/East News
Несмотря на теплую погоду, Шарлотта Генсбур прошлась по красной дорожке Венецианского кинофестиваля — 2021 в искрящихся сапогах-чулках
Eric Catarina/Allpix Press/East News
В 2022 году Хайди Клум вышла в свет в сверкающем костюме от Dolce&Gabbana. Но самой яркой деталью образа стали акцентные босоножки с каблуками в форме фирменных букв бренда
Priscilla Grant/Everett Collection / East News, Priscilla Grant/Everett Collection / East News
Восхитительная Шарлотта Рэмплинг доказывает: возраст стилю не помеха. Недавно актриса прошлась по красной дорожке в лодочках с по-настоящему фантастическим каблуком
Приянка Чопра сразила всех наповал, появившись на вечеринке в Каннах в туфлях с необычным граненым каблуком
Мариса Томей показала, как нужно грамотно расставлять акценты в образе, сочетав скромный черно-белый наряд с яркими туфлями, украшенными сеткой из кристаллов
Несмотря на молодой возраст, Мэйси Уильямс уже может похвастаться ярким фирменным стилем. Одной из его отличительных черт, кстати, является нестандартная обувь
Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News
Комедиантка Сара Сильверман бросила вызов гравитации, появившись на публике в парящих в воздухе нюдовых лодочках
ADMEDIA/SIPA/EAST NEWS, Michael Germana/Everett Collection / East News
Кажется, в гардеробе Леди Гага попросту нет места для обычной обуви. Но эта пара черных ботильонов слишком экстремальна даже для нее
Gregorio T. Binuya/Everett Collection / East News, Gregorio T. Binuya/Everett Collection / East News
Красные дорожки — не так весело, как может показаться со стороны. За гламурными выходами звезд зачастую скрываются диковинные истории.
Фото на превью Laurent Vu/SIPA/Sipa Press / East News, Live Media Publishing Group / Alamy Stock Photo
AdMe/Дизайн/13 случаев, когда звезды заморочились и надели не обычную обувь, а настоящее произведение искусства
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