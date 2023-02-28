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13 звезд, которые доказывают, что брови могут изменить все

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Не существует какой-то одной идеальной формы бровей, и некоторые специалисты считают, что следовать модным трендам неразумно. Звезды, конечно, об этом тоже знают, но очень уж любят экспериментировать со стилем.

Пэрис Хилтон

PHOTOSHOT / REPORTER / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Дженнифер Энистон

Гвен Стефани

Эмма Стоун

HNW / PictureLux / PictureLux / agefotostock / East News, Fred Duval / MEGA / Mega Agency/East News

Скарлетт Йоханссон

Джессика Альба

Хилари Дафф

Бейонсе

PHOTOlink / Courtesy Everett Collection / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Кристина Агилера

Николь Кидман

Ким Кардашьян

Дженнифер Лопес

Селена Гомес

Фото на превью PHOTOSHOT / REPORTER / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
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AdMe/Дизайн/13 звезд, которые доказывают, что брови могут изменить все
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