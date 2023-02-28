13 звезд, которые доказывают, что брови могут изменить все
Не существует какой-то одной идеальной формы бровей, и некоторые специалисты считают, что следовать модным трендам неразумно. Звезды, конечно, об этом тоже знают, но очень уж любят экспериментировать со стилем.
Пэрис Хилтон
Дженнифер Энистон
Гвен Стефани
Эмма Стоун
Скарлетт Йоханссон
Джессика Альба
Хилари Дафф
Бейонсе
Кристина Агилера
Николь Кидман
Ким Кардашьян
Дженнифер Лопес
Селена Гомес
Фото на превью PHOTOSHOT / REPORTER / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
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