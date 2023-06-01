15+ звездных красоток, которые с челками и без — словно два разных человека

Звездным дивам не чужда частая смена имиджа. Особенно девушки любят экспериментировать со своими волосами, а именно — с челками. В свое время с ними были замечены Дженнифер Лопес, Рианна, Ким Кардашьян и многие другие наши любимицы. Пока мы собирали этот материал поняли одно — все эти селебритиз одинаково неотразимы, что с челками, что без них.