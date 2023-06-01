15+ звездных красоток, которые с челками и без — словно два разных человека
Звездным дивам не чужда частая смена имиджа. Особенно девушки любят экспериментировать со своими волосами, а именно — с челками. В свое время с ними были замечены Дженнифер Лопес, Рианна, Ким Кардашьян и многие другие наши любимицы. Пока мы собирали этот материал поняли одно — все эти селебритиз одинаково неотразимы, что с челками, что без них.
1. Дженнифер Лопес
2. Блейк Лайвли
3. Рианна
4. Приянка Чопра
5. Риз Уизерспун
6. Ким Кардашьян
7. Дакота Джонсон
8. Бейонсе
9. Сирша Ронан
10. Сальма Хайек
11. Ума Турман
12. Дженнифер Энистон
13. Софи Тернер
14. Ирина Шейк
15. Пенелопа Крус
16. Джулия Робертс
Однако звезды любят экспериментировать не только с челками. Как, например, совсем недавно Джессика Честейн решила перекраситься в блонд, а Скарлетт Йоханссон некоторое время и вовсе ходила с бритыми висками.
Фото на превью Chassery+Pecquenard / KCS / East News, Jonas Gustavsson / NameFace / Sipa U / East News, Andy Kropa / Invision / East News, FABRICE COFFRINI / AFP / East News
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