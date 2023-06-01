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15+ звездных красоток, которые с челками и без — словно два разных человека

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Звездным дивам не чужда частая смена имиджа. Особенно девушки любят экспериментировать со своими волосами, а именно — с челками. В свое время с ними были замечены Дженнифер Лопес, Рианна, Ким Кардашьян и многие другие наши любимицы. Пока мы собирали этот материал поняли одно — все эти селебритиз одинаково неотразимы, что с челками, что без них.

1. Дженнифер Лопес

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News, AFP / EAST NEWS

2. Блейк Лайвли

Evan Agostini / Invision / East News, Steve Sands / Bauergriffin.com / East News

3. Рианна

ANGELA WEISS / AFP / East News, Invision / Invision / East News

4. Приянка Чопра

Can Nguyen / Capital Pictures / East News

5. Риз Уизерспун

6. Ким Кардашьян

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Jordan Strauss / Invision / AP / East News

7. Дакота Джонсон

Jordan Strauss / Invision / AP / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

8. Бейонсе

Palace Lee, PacificCoastNews / EAST NEWS

9. Сирша Ронан

Admedia, Inc / Sipa USA / East News, Invision / Invision / East News

10. Сальма Хайек

11. Ума Турман

ANGELA WEISS / AFP / East News, Arthur Mola / Invision / AP / East News

12. Дженнифер Энистон

Jordan Strauss / Invision / East News, © Horrible Bosses / New Line Cinema and co-producers

13. Софи Тернер

14. Ирина Шейк

Chassery+Pecquenard / KCS / East News, Jonas Gustavsson / NameFace / Sipa U / East News

15. Пенелопа Крус

DNPhotography / ABACA / Abaca / East News, ABACA / Abaca / East News

16. Джулия Робертс

Andy Kropa / Invision / East News, FABRICE COFFRINI / AFP / East News

Однако звезды любят экспериментировать не только с челками. Как, например, совсем недавно Джессика Честейн решила перекраситься в блонд, а Скарлетт Йоханссон некоторое время и вовсе ходила с бритыми висками.

Фото на превью Chassery+Pecquenard / KCS / East News, Jonas Gustavsson / NameFace / Sipa U / East News, Andy Kropa / Invision / East News, FABRICE COFFRINI / AFP / East News
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41911
AdMe/Дизайн/15+ звездных красоток, которые с челками и без — словно два разных человека
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