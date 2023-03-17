17 звезд, чьи ноготочки привлекли даже больше внимания на светских выходах, чем наряды и украшения
Звездный образ для красной дорожки или другого мероприятия обычно продумывают до мелочей. Мы любим разглядывать платья и украшения знаменитостей, но вот мало кто обращает внимание на маникюр. А ведь он порой завораживает похлеще нарядов.
Селена Гомес
Гвен Стефани
Аня Тейлор-Джой
Дженнифер Лопес
Дав Камерон
Блейк Лайвли
Кристина Агилера
Скарлетт Йоханссон
Джулия Фокс
Дженна Ортега
Билли Айлиш
Рианна
Зендея
Леди Гага
Дуа Липа
Энн Хэтэуэй
Хлоя Грейс Морец
А вот еще статья с подборкой ногтей необычного дизайна у звезд — «14 звезд, которые сделали такой маникюр, что все только на их ногти и смотрели». В этой статье мы «заглянули» к одному из звездных мастеров — «Какой маникюр делает Лиза Кон — девушка, к которой на ноготочки ходят голливудские дивы».
А тут мы собрали подборки фото обычных девушек, которые себе такой маникюр делают, что и голливудские мастера позавидуют:
Фото на превью Chris Pizzello/Invision/East News
AdMe/Дизайн/17 звезд, чьи ноготочки привлекли даже больше внимания на светских выходах, чем наряды и украшения
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