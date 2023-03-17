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17 звезд, чьи ноготочки привлекли даже больше внимания на светских выходах, чем наряды и украшения

Дизайн
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Звездный образ для красной дорожки или другого мероприятия обычно продумывают до мелочей. Мы любим разглядывать платья и украшения знаменитостей, но вот мало кто обращает внимание на маникюр. А ведь он порой завораживает похлеще нарядов.

Селена Гомес

LISA O'CONNOR/AFP/East News, LISA O'CONNOR/AFP/East News

Гвен Стефани

NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Аня Тейлор-Джой

Vianney Le Caer/Invision/East News

Дженнифер Лопес

Chris Pizzello/Invision/East News

Дав Камерон

LISA O'CONNOR/AFP/East News

Блейк Лайвли

Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Кристина Агилера

John Locher/Invision/East News

Скарлетт Йоханссон

Invision/Invision/East News

Джулия Фокс

Vianney Le Caer/Invision/East News

Дженна Ортега

Invision/Invision/East News
Jordan Strauss/Invision/East News

Билли Айлиш

Invision/Invision/East News

Рианна

FREDERIC J. BROWN/AFP/East News

Зендея

Invision/Invision/East News

Леди Гага

Invision/Invision/East News

Дуа Липа

Hinton Jordan/Image Press Agency/ABACA/Abaca/East News

Энн Хэтэуэй

Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Хлоя Грейс Морец

Priscilla Grant/Everett Collection/East News

А вот еще статья с подборкой ногтей необычного дизайна у звезд — «14 звезд, которые сделали такой маникюр, что все только на их ногти и смотрели». В этой статье мы «заглянули» к одному из звездных мастеров — «Какой маникюр делает Лиза Кон — девушка, к которой на ноготочки ходят голливудские дивы».

А тут мы собрали подборки фото обычных девушек, которые себе такой маникюр делают, что и голливудские мастера позавидуют:

Фото на превью Chris Pizzello/Invision/East News
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AdMe/Дизайн/17 звезд, чьи ноготочки привлекли даже больше внимания на светских выходах, чем наряды и украшения
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