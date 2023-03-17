17 звезд, чьи ноготочки привлекли даже больше внимания на светских выходах, чем наряды и украшения

Звездный образ для красной дорожки или другого мероприятия обычно продумывают до мелочей. Мы любим разглядывать платья и украшения знаменитостей, но вот мало кто обращает внимание на маникюр. А ведь он порой завораживает похлеще нарядов.

Селена Гомес

Гвен Стефани

Аня Тейлор-Джой

Дженнифер Лопес

Дав Камерон

Блейк Лайвли

Кристина Агилера

Скарлетт Йоханссон

Джулия Фокс

Дженна Ортега

Билли Айлиш

Рианна

Зендея

Леди Гага

Дуа Липа

Энн Хэтэуэй

Хлоя Грейс Морец

А вот еще статья с подборкой ногтей необычного дизайна у звезд — «14 звезд, которые сделали такой маникюр, что все только на их ногти и смотрели». В этой статье мы «заглянули» к одному из звездных мастеров — «Какой маникюр делает Лиза Кон — девушка, к которой на ноготочки ходят голливудские дивы».

А тут мы собрали подборки фото обычных девушек, которые себе такой маникюр делают, что и голливудские мастера позавидуют: