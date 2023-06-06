9 жемчужин гардероба наших мам и бабушек, которые вновь на пике моды

Мода отражает состояние общества на текущий момент, но ее тенденции могут вернуться к нам спустя многие годы. Конечно, новый дизайн — это не чистая копия, почти всегда добавляется что-то новое, актуальное. Однако вещь из маминого шкафа может стать самым модным предметом нашего гардероба сегодня.

Косынки

Сегодня продолжается мода на винтажные вещи, такие как косынки и платки. Легкий и элегантный аксессуар украшал головы как голливудских кинодив и гламурных аристократок, так и скромных работниц. Косынки и платки не только дополняли образ, но и выполняли функцию защиты волос от солнца и пыли. При этом не обязательно повязывать косынку только так, как делали это во времена наших мам и бабушек. Существует множество способов их ношения.

Клеши

© Служебный роман / Мосфильм , Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Брюки-клеш были на пике моды в 70х годах. Сразу на ум приходят певцы диско и кинозвезды, но наверняка в каждой семье найдется тот, кто в те времена тоже носил эти штаны, причем как мужчины, так и женщины. Сегодня клеш выбирают такие звезды, как Дженнифер Лопес, Эмили Ратаковски и Кендалл Дженнер. И неспроста, ведь считается, что расклешенные брюки визуально удлиняют ноги.

Цветные колготки

Не так давно модель Кендалл Дженнер ввела в моду колготки, которые носят без юбок. Но еще за несколько десятилетий до этого героиня комедии «Кавказская пленница» Нина появилась перед телезрителями в весьма похожем образе. Только колготки были ярко-фиолетового цвета. Сегодня цветные колготки снова на пике моды. Глядя на мировых знаменитостей, можно быть уверенным, что не существует запрета на выбор цветовой гаммы: красные, розовые, сиреневые и даже в цветочек.

Джинсы с высокой талией

В начале 2000-х джинсы с высокой посадкой посчитали пережитком прошлого. Молодежь стала называть их мамсами или мамиными джинсами, а предпочтение отдали брюкам с заниженной талией. Сегодня, когда ностальгия по 80-м особенна сильна, джинсы с высокой талией особенно популярны у звезд. Кстати, такой фасон наиболее эффектно подчеркивает талию.

Тельняшки

Полосатая рубашка была частью повседневного гардероба в 1920-х годах. Многие дизайнеры того времени включали полоски в свои коллекции, в том числе и знаменитая Коко Шанель. А в середине прошлого века этот фасон сделался культовым благодаря таким кинодивам, как Одри Хепберн и Брижит Бардо. Даже элегантная Элизабет Тейлор не раз появлялась на экране в тельняшке. Сегодня популярные бренды вновь обратились к морским мотивам, вернув полосатые рубашки, футболки и свитера в повседневную жизнь.

Худи

© Курьер / Мосфильм , Cyril Pecquenard / KCS / East News Cyril Pecquenard / KCS / East News

И хотя термин «худи» появился в конце прошлого века, сам полувер с капюшоном возник в 1930-х годах. Их носили работники складов. В 1970-х худи стал популярным благодаря поп-культуре, особенно после того, как в ней появился Рокки — герой Сильвестра Сталлоне в одноименном фильме. А в кинокартине «Курьер» 1986 года в худи появляется персонаж по имени Катя Кузнецова — представительница золотой молодежи тех лет. В наши дни худи носят не только подростки, но и зрелые женщины, например, красавица-певица Селин Дион.

Водолазки

© Карнавал / Киностудия им. М. Горького , GEORGE ROGERS / SIPA / SIPA / East News GEORGE ROGERS / SIPA / SIPA / East News

Водолазки придумали еще в XV веке, и, кажется, с тех пор они не выходили из моды. По крайней мере, самые известные знаменитости прошлого века периодически появлялись в этом обтягивающем свитере с воротом. Наверняка в фотоархивах каждой семьи можно увидеть элегантных родственников в водолазках. А еще их носили такие популярные музыканты 60-х годов, как солисты группы The Beatles. Сегодня водолазки выбирают как популярные звезды, так и члены королевских семей. Поистине удобная и универсальная вещь.

Платья с цветочным принтом

Первые изображения цветов на платья использовали еще в Древнем Египте. Но по-настоящему цветочный орнамент появился на тканях в XII веке в Китае. Позже эти ткани итальянские купцы перевезли в Европу. Было время, когда платья с изображением цветов ассоциировались исключительно с весной и летом. Достаточно вспомнить старые фильмы, в которых девушки в ярких нарядах с пышными юбками прогуливались по благоухающему парку. Сегодня платья с цветочным принтом могут стать идеальным выбором для любого времени года. Причем они могут быть любого кроя: как строгие из плотной ткани, так и легкие, воздушные.

Джинсовые куртки

© Overboard / Metro-Goldwyn-Mayer and co-producers , Jana Call me J / ABACA / Abaca / East News Jana Call me J / ABACA / Abaca / East News

Многие помнят, как в конце прошлого века в моду ворвались плотные джинсовые куртки. В то время одежда сочетала в себе комфорт повседневности и уличной раскрепощенности, что отлично вписывается в сегодняшнюю моду. В такой куртке можно пойти как на прогулку с друзьями, так и отправиться в длительное путешествие. И хотя сегодня этот предмет гардероба претерпел изменения, так как современные дизайнеры с богатой фантазией меняют формы курток, все же добрая старая классика из маминого шкафа выглядит ничуть не хуже.