9 жемчужин гардероба наших мам и бабушек, которые вновь на пике моды
Мода отражает состояние общества на текущий момент, но ее тенденции могут вернуться к нам спустя многие годы. Конечно, новый дизайн — это не чистая копия, почти всегда добавляется что-то новое, актуальное. Однако вещь из маминого шкафа может стать самым модным предметом нашего гардероба сегодня.
Косынки
Сегодня продолжается мода на винтажные вещи, такие как косынки и платки. Легкий и элегантный аксессуар украшал головы как голливудских кинодив и гламурных аристократок, так и скромных работниц. Косынки и платки не только дополняли образ, но и выполняли функцию защиты волос от солнца и пыли.
При этом не обязательно повязывать косынку только так, как делали это во времена наших мам и бабушек. Существует множество способов их ношения.
Клеши
Брюки-клеш были на пике моды в 70х годах. Сразу на ум приходят певцы диско и кинозвезды, но наверняка в каждой семье найдется тот, кто в те времена тоже носил эти штаны, причем как мужчины, так и женщины. Сегодня клеш выбирают такие звезды, как Дженнифер Лопес, Эмили Ратаковски и Кендалл Дженнер. И неспроста, ведь считается, что расклешенные брюки визуально удлиняют ноги.
Цветные колготки
Не так давно модель Кендалл Дженнер ввела в моду колготки, которые носят без юбок. Но еще за несколько десятилетий до этого героиня комедии «Кавказская пленница» Нина появилась перед телезрителями в весьма похожем образе. Только колготки были ярко-фиолетового цвета.
Сегодня цветные колготки снова на пике моды. Глядя на мировых знаменитостей, можно быть уверенным, что не существует запрета на выбор цветовой гаммы: красные, розовые, сиреневые и даже в цветочек.
Джинсы с высокой талией
В начале 2000-х джинсы с высокой посадкой посчитали пережитком прошлого. Молодежь стала называть их мамсами или мамиными джинсами, а предпочтение отдали брюкам с заниженной талией.
Сегодня, когда ностальгия по 80-м особенна сильна, джинсы с высокой талией особенно популярны у звезд. Кстати, такой фасон наиболее эффектно подчеркивает талию.
Тельняшки
Полосатая рубашка была частью повседневного гардероба в 1920-х годах. Многие дизайнеры того времени включали полоски в свои коллекции, в том числе и знаменитая Коко Шанель. А в середине прошлого века этот фасон сделался культовым благодаря таким кинодивам, как Одри Хепберн и Брижит Бардо. Даже элегантная Элизабет Тейлор не раз появлялась на экране в тельняшке.
Сегодня популярные бренды вновь обратились к морским мотивам, вернув полосатые рубашки, футболки и свитера в повседневную жизнь.
Худи
И хотя термин «худи» появился в конце прошлого века, сам полувер с капюшоном возник в 1930-х годах. Их носили работники складов. В 1970-х худи стал популярным благодаря поп-культуре, особенно после того, как в ней появился Рокки — герой Сильвестра Сталлоне в одноименном фильме.
А в кинокартине «Курьер» 1986 года в худи появляется персонаж по имени Катя Кузнецова — представительница золотой молодежи тех лет. В наши дни худи носят не только подростки, но и зрелые женщины, например, красавица-певица Селин Дион.
Водолазки
Водолазки придумали еще в XV веке, и, кажется, с тех пор они не выходили из моды. По крайней мере, самые известные знаменитости прошлого века периодически появлялись в этом обтягивающем свитере с воротом. Наверняка в фотоархивах каждой семьи можно увидеть элегантных родственников в водолазках.
А еще их носили такие популярные музыканты 60-х годов, как солисты группы The Beatles. Сегодня водолазки выбирают как популярные звезды, так и члены королевских семей. Поистине удобная и универсальная вещь.
Платья с цветочным принтом
Первые изображения цветов на платья использовали еще в Древнем Египте. Но по-настоящему цветочный орнамент появился на тканях в XII веке в Китае. Позже эти ткани итальянские купцы перевезли в Европу.
Было время, когда платья с изображением цветов ассоциировались исключительно с весной и летом. Достаточно вспомнить старые фильмы, в которых девушки в ярких нарядах с пышными юбками прогуливались по благоухающему парку. Сегодня платья с цветочным принтом могут стать идеальным выбором для любого времени года. Причем они могут быть любого кроя: как строгие из плотной ткани, так и легкие, воздушные.
Джинсовые куртки
Многие помнят, как в конце прошлого века в моду ворвались плотные джинсовые куртки. В то время одежда сочетала в себе комфорт повседневности и уличной раскрепощенности, что отлично вписывается в сегодняшнюю моду. В такой куртке можно пойти как на прогулку с друзьями, так и отправиться в длительное путешествие.
И хотя сегодня этот предмет гардероба претерпел изменения, так как современные дизайнеры с богатой фантазией меняют формы курток, все же добрая старая классика из маминого шкафа выглядит ничуть не хуже.
В наших любимых фильмах можно отыскать немало идей для нового образа. К примеру, брюки капри, в которых так элегантно смотрелись героини фильмов 60-х годов. И меховая шапка — неотъемлемая вещица в гардеробе модниц поколения наших мам, которую в наши дни можно увидеть даже на Кейт Миддлтон.