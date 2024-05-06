17 звезд, которые однажды рубанули себе челку, а нам теперь хочется взять паузу и отдышаться

Знаменитости
1 час назад

Есть такое клише: женщины после расставания или больших перемен в жизни идут в парикмахерскую и делают себе новую стрижку. И подобное не раз обыгрывалось в фильмах и сериалах. Ну а те, кто не готов полностью менять свою прическу, иногда стригут только челку. Ведь и она тоже способна неслабо изменить внешность. И увидеть это можно на примере звезд.

Елена Подкаминская

EAST NEWS, East News

Екатерина Климова

Tarakanov Vadim / East News, East News

Настасья Самбурская

AA / ABACA / Abaca / East News

Ляйсан Утяшева

Кристина Асмус

Дарья Мороз

Натали

Анастасия Стоцкая

East News

Аглая Тарасова

Александра Бортич

Согдиана

Агата Муцениеце

Анна Седокова

Юлия Снигирь

Ольга Погодина

Lomohov Anatoly / East News, East News

Елена Борщева

AA / ABACA / EAST NEWS, Lomohov Anatoly / East News

Марина Александрова

AA / ABACA / Abaca / East News, EAST NEWS

Челка может здорово преобразить внешность, правда? И это вы еще не видели, как меняются обычные женщины, стоит им заскочить на часок-другой в парикмахерскую.

Фото на превью AA / ABACA / EAST NEWS, Lomohov Anatoly / East News, Tarakanov Vadim / East News, East News

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