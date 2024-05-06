17 звезд, которые однажды рубанули себе челку, а нам теперь хочется взять паузу и отдышаться

Есть такое клише: женщины после расставания или больших перемен в жизни идут в парикмахерскую и делают себе новую стрижку. И подобное не раз обыгрывалось в фильмах и сериалах. Ну а те, кто не готов полностью менять свою прическу, иногда стригут только челку. Ведь и она тоже способна неслабо изменить внешность. И увидеть это можно на примере звезд.