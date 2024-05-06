17 звезд, которые однажды рубанули себе челку, а нам теперь хочется взять паузу и отдышаться

15 звезд, которые значительно выше или ниже своих коллег, чем мы думали. Но понять это можно только по их общим снимкам
Фотографы
3 месяца назад
Есть такое клише: женщины после расставания или больших перемен в жизни идут в парикмахерскую и делают себе новую стрижку. И подобное не раз обыгрывалось в фильмах и сериалах. Ну а те, кто не готов полностью менять свою прическу, иногда стригут только челку. Ведь и она тоже способна неслабо изменить внешность. И увидеть это можно на примере звезд.
Челка может здорово преобразить внешность, правда? И это вы еще не видели, как меняются обычные женщины, стоит им заскочить на часок-другой в парикмахерскую.