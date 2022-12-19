Гид по зимней обуви: что годится для холодов, а в чем не стоит щеголять по снегу

В холодное время года хочется не то что одеваться максимально тепло, а вообще завернуться в одеяло и никуда не выходить. Но работу, походы в магазин и на разные встречи, равно как и социальную жизнь, никто не отменял. И, конечно же, желание выглядеть стильно и при этом чувствовать себя комфортно есть у каждой девушки. А зимой главное что? Чтобы ноги были в тепле. Поэтому мы рассмотрели несколько видов обуви, которая подходит для ношения в морозы.

Угги

На самом деле угги изначально были придуманы как специальная обувь для того, чтобы серфингисты грели ноги. Их можно было носить только на песчаном пляже или в помещении. Например, сами австралийцы, где и распространен серфинг, носят их как тапочки. Сейчас многие производители в мире стали делать угги. Но на уггах все время появляются следы от уличной соли, а ноги промокают. Такой вид обуви не стоит носить в снег, а лучше отдать предпочтение вариантам из овчины, похожим на угги. Они полностью водонепроницаемы и сделаны из замши, которая выдержит суровые зимние погодные условия.

Ботинки в стиле Timberland

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Такая обувь изготовлена из водонепроницаемого материала и к тому же утеплена, поэтому ноги останутся в сухости. Изначально эти ботинки всегда считались исключительно мужскими и делали их для людей, которые работали на фабриках или стройках. Но сегодня производители создают различные варианты специально в рамках женской коллекции. Есть много разных способов носить их: будь то в паре с легкими платьями или с джинсами скинни осенью и зимой. Также такой вид обуви отлично смотрится в сочетании с легинсами и зимним пальто в холодные месяцы.

Ботильоны

PacificCoastNews / EAST NEWS

Ботильоны делают с разной высотой голенища и каблука. Также существует и множество разновидностей этой обуви, например, классические, на шпильке, на платформе. Популярными сейчас являются ботильоны в ковбойском стиле и челси на плоской подошве. И это одни из лучших вариантов, которые можно носить с платьями, джинсами и юбками. Лучше всего ботильоны смотрятся с джинсами. Эксперты рекомендуют слегка подворачивать джинсы или выбирать укороченные модели, чтобы показать больше обуви.

everett225 / Depositphotos.com

Чтобы сочетать ботильоны с платьями, стоит учесть несколько нюансов. Фасон платья, тип ботильонов и ваш рост будут определяющими факторами при составлении наряда. Платья миди длиной чуть выше голени лучше всего смотрятся с облегающими ботильонами на высоком каблуке. А вот модели платьев длиной до икр лучше не носить с ботильонами, так как это может визуально укоротить ноги. К короткому же платью идеально подходят черные или лакированные ботильоны с острым носком и изящным каблуком.



Сапоги до колена

everett225 / Depositphotos.com

Сапоги до колена завоевали популярность среди женщин в 2019 году, но сейчас они актуальны как никогда. На самом деле такой тип обуви можно носить с осени по весну и стилизовать под любой случай. Легинсы — отличный вариант, если вы не уверены, что надеть с ботинками до колен. Их можно сочетать с различными стилями таких ботинок и нарядами, чтобы они подходили для офиса или вечернего выхода. А если вы хотите поэкспериментировать, то можно выбрать популярное в последние пару сезонов сочетание — сапоги до колен с шортами и длинным пальто.

PacificCoastNews / EAST NEWS

В холода лучшим вариантом будет надеть сапоги до колен с пышным платьем макси или длинным платьем-свитером. Завершить образ можно яркой курткой или пальто, а дополнить шарфом.

Но здесь важно следить за тем, чтобы длинное платье или платье длиной три четверти было достаточно просторным, чтобы верх сапог не выпирал из-под него. В противном случае они придадут платью неприглядный объем. Чтобы избежать такого, лучше отдать предпочтение более облегающим моделям обуви.

Сапоги выше колена

ENTERPRISE1701 / Depositphotos.com

Они чрезвычайно привлекательны и настолько универсальны, что способы их носки буквально не могут себя исчерпать. Независимо от того, выбираете ли вы кожу или замшу, плоскую подошву или массивный каблук, эта эффектная обувь стоит места в вашем гардеробе. Для более контрастного образа можно сочетать светлые сапоги с черным нарядом. Также можно надеть их с более коротким платьем или юбкой, чтобы немного обнажить кожу. А для создания более пикантного образа стоит просто надеть капроновые колготки с рисунком.

Ботинки-носочки

Голенище, имитирующее носок, облегает икры как вторая кожа, что делает обувь оптимальным выбором для длительной ходьбы. Главная задача при составлении образа с этим фасоном обуви состоит в том, чтобы выбрать одежду, доходящую примерно до середины икры, чтобы ботинки не были прикрыты. Черные ботинки-носочки — надежный выбор для тех, кто хочет визуально создать стройный силуэт. Лучше всего сочетать их с шерстяными брюками 7/8, узкими джинсами или джинсами прямого кроя длиной выше лодыжки. Для верха возможно несколько вариантов в зависимости от температуры за окном. Зимой можно сочетать такие ботинки с кожаной курткой и платьем в цветочек для создания рок-шика, если, конечно, вы зимуете в южных регионах, или с длинным пальто для более классического образа.

Ковбойские сапоги

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Ковбойские сапоги — это классическая зимняя обувь, и бывают они самых разных дизайнов и стилей. Они могут быть изготовлены из замши, телячьей кожи или даже овчины. Такой тип обуви предназначен для ношения с шерстяными носками. Ботинки с низким каблуком и закругленным носком будут более удобными и практичными для ходьбы по снегу и льду, чем с высоким каблуком и заостренным носком. Также при выборе пары стоит убедиться, что она должным образом утеплена. Лучше всего выбрать ботинки с подкладкой из овчины или другого типа утеплителя. Это поможет сохранить ноги в тепле и сухости в холодную погоду. Сочетать их можно практически с чем угодно — с узкими джинсами или легинсами и пальто для создания классического наряда, с платьем или юбкой для более женственного образа.

Боты

Боты — это утепленные ботинки, которые отлично подходят для прогулок по снегу. Они водонепроницаемые и теплые. В некоторых моделях даже указан температурный режим, который показывает, до скольки градусов ниже нуля можно в них ходить. Зимние ботинки имеют отличное сцепление с дорогой, предотвращающее скольжение на льду и снегу. У некоторых даже есть шипы на подошве, которые помогут в экстремальных условиях.

Большинство городских фасонов имеют длину по щиколотку, но многие достигают высоты на несколько сантиметров ниже колен. Вы можете легко сочетать эти ботинки с узкими джинсами и дополнить образ пальто или джемпером. Другой вариант — надеть легинсы. Если у вас джинсы свободного покроя, не заправляйте их. Наденьте джинсы и ботинки, а затем закатайте джинсы один раз. Не стоит забывать, что большие манжеты могут визуально укорачивать ноги.