14 знаменитостей, которые несколько раз меняли имидж, и их обаяние вспыхивало с новой силой

Мы привыкли, что звезды могут менять имидж хоть по несколько раз в неделю: кастинги, концерты, роли, клипы и другие рабочие штуки обязывают постоянно меняться. Но некоторые знаменитости меняются так обстоятельно и заметно за всю свою карьеру, что каждый новый образ надолго откладывается в памяти фанатов.