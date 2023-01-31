14 знаменитостей, которые несколько раз меняли имидж, и их обаяние вспыхивало с новой силой
Мы привыкли, что звезды могут менять имидж хоть по несколько раз в неделю: кастинги, концерты, роли, клипы и другие рабочие штуки обязывают постоянно меняться. Но некоторые знаменитости меняются так обстоятельно и заметно за всю свою карьеру, что каждый новый образ надолго откладывается в памяти фанатов.
Зендея в 2013, 2014, 2022 годах
Джуд Лоу в 2010, 2022 и 2022 годах
Дакота Джонсон в 2011, 2014, 2021 годах
Скарлетт Йоханссон в 2001, 2011, 2019 годах
Ванесса Паради в 1998, 2011, 2022 годах
Тимоти Шаламе в 2014, 2019, 2022 годах
Милли Бобби Браун в 2017, 2019, 2022 годах
Эль Фэннинг в 2010, 2017, 2022 годах
Дженна Ортега в 2017, 2018, 2023 годах
Вайнона Райдер в 2009, 2017, 2022 годах
Эмилия Кларк в 2011, 2018, 2020 годах
Дженнифер Лоуренс в 2011, 2012, 2015 годах
Энн Хэтэуэй в 2013, 2013 и 2022 годах
Аня Тейлор-Джой в 2015, 2018, 2023 годах
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Фото на превью NPA / The Grosby Group / EAST NEWS, NPA / The Grosby Group / EAST NEWS, Elizabeth Goodenough / Everett Collection
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