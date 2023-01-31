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14 знаменитостей, которые несколько раз меняли имидж, и их обаяние вспыхивало с новой силой

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Мы привыкли, что звезды могут менять имидж хоть по несколько раз в неделю: кастинги, концерты, роли, клипы и другие рабочие штуки обязывают постоянно меняться. Но некоторые знаменитости меняются так обстоятельно и заметно за всю свою карьеру, что каждый новый образ надолго откладывается в памяти фанатов.

Зендея в 2013, 2014, 2022 годах

Isabella Esme / Broadimage / EAST NEWS, Adam Orchon / Sipa USA seasonal de / East News, Invision / Invision / East News

Джуд Лоу в 2010, 2022 и 2022 годах

AFP / EAST NEWS, Invision / Invision / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Дакота Джонсон в 2011, 2014, 2021 годах

Ann Porter / Broadimage / EAST NEWS, Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS, Invision / Invision / East News

Скарлетт Йоханссон в 2001, 2011, 2019 годах

Courtesy Everett Collection / East News, ADMEDIA / SIPA / EAST NEWS, Invision / Invision / East News

Ванесса Паради в 1998, 2011, 2022 годах

EAST NEWS, Orban Thierry / ABACA / EAST NEWS, Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Тимоти Шаламе в 2014, 2019, 2022 годах

Adhemar Sburlati / Broadimage / EAST NEWS, Invision / Invision / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Милли Бобби Браун в 2017, 2019, 2022 годах

AFP / EAST NEWS, Invision / Invision / East News, TOLGA AKMEN / AFP / East News

Эль Фэннинг в 2010, 2017, 2022 годах

Abaca / EAST NEWS, AFP / EAST NEWS, Invision / Associated Press / East News

Дженна Ортега в 2017, 2018, 2023 годах

NPA / The Grosby Group / EAST NEWS, Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS, Elizabeth Goodenough / Everett Collection

Вайнона Райдер в 2009, 2017, 2022 годах

Dee Cercone / Everett Collection / EAST NEWS, Jordan Strauss / Invision / AP / East News, Invision / Invision / East News

Эмилия Кларк в 2011, 2018, 2020 годах

Ollivier / MF / ABACA / EAST NEWS, AFP / EAST NEWS, Invision / Invision / East News

Дженнифер Лоуренс в 2011, 2012, 2015 годах

Chris Joseph / Capital Pictures / EAST NEWS, AP / East News, 0000554 / Reporter / East News

Энн Хэтэуэй в 2013, 2013 и 2022 годах

PLV / SIPA / SIPA / EAST NEWS, Marechal Aurore / ABACA / EAST NEWS, Charles Sykes / Invision / East News

Аня Тейлор-Джой в 2015, 2018, 2023 годах

Evan Agostini / Invision / AP / East News, Vianney Le Caer / Invision / AP / East News, Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Перевоплощение какой знаменитости, которая не попала в эту статью, впечатлило вас очень сильно?

Фото на превью NPA / The Grosby Group / EAST NEWS, NPA / The Grosby Group / EAST NEWS, Elizabeth Goodenough / Everett Collection
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AdMe/Фотографы/14 знаменитостей, которые несколько раз меняли имидж, и их обаяние вспыхивало с новой силой
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