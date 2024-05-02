Мы сравнили, как выглядели 10 любимых книжных героев в старых экранизациях и как выглядят сейчас

Можно бесконечно спорить о том, какие экранизации любимых книг лучше — старые или новые. В новых, конечно, графика круче и совершенно другой бюджет задействован, зато старые душевнее. Мы решили сравнить, как выглядят полюбившиеся герои книжек в старом кино и в том, что сняли недавно или снимают прямо сейчас.

«Волшебник Изумрудного города»: 1994 и 2025 гг.

Девочку Элли, чей домик, как мы помним, приземлился на злую волшебницу Гингему, в экранизации 1994 года сыграла маленькая Катя Михайловская. В новом же фильме, который снимается сейчас, а на экраны выйдет в следующем году, эта роль досталась Екатерине Червовой.

Отважного Железного Дровосека в 1994 году сыграл Евгений Герасимов. Современная версия этого персонажа выглядит более реалистичной и жутковатой. А воплотил нового Дровосека на экране Юрий Колокольников.

В старой экранизации Страшила имел более человеческий облик: персонажа воплотил актер Вячеслав Невинный. В трейлере же нового фильма Страшила представлен так же, как и в книжке: в виде пугала с нарисованным улыбчивым лицом. Голос ему подарил Евгений Чумак.

Вы узнаете эту красавицу слева? Конечно же, это знаменитая панночка Наталья Варлей, и в «Волшебнике...» 1994 года она снова играет мистического персонажа — злую волшебницу Бастинду. В новой же экранизации роль могущественной колдуньи досталась Светлане Ходченковой.

«Чук и Гек»: 1953 и 2022 гг.

Старый фильм, снятый по рассказу Аркадия Гайдара, многие знают и любят. В 1953 году братьев сыграли Юрий Чучунов и Андрей Чиликин. Современная киноадаптация несколько расходится с сюжетом рассказа, а главные роли в ней исполнили Андрей Андреев и Юрий Степанов.

«Гостья из будущего» (1985) и «Сто лет тому вперед» (2024)

Наверное, все мальчишки страны были влюблены в Алису Селезневу, которую в 1985 году сыграла обаятельная Наталия Гусева. Интересно, а нынешние подростки, посмотрев экранизацию 2024 года, влюбятся в современную Алису — Дарью Верещагину?

Знакомого всем Колю Герасимова в 1985 году сыграл Алексей Фомкин. Что же касается Коли из современного фильма, то нам кажется, что девичьи сердца в опасности: вы только посмотрите, какой Марк Эйдельштейн симпатяга.

В «Гостье из будущего» отцу главной героини было выделено не так много экранного времени. Сыграл профессора Селезнева Юрий Григорьев. А вот в новой экранизации отец Алисы стал более значимой фигурой, и сыграл его Константин Хабенский.

Одного из самых обаятельных персонажей старой экранизации, робота Вертера (в 1985 году эту роль сыграл Евгений Герасимов), в 2024 году заменили на робота, созданного с помощью компьютерной графики. Голос для героя создали с помощью нейросетей, взяв за основу голос Федора Бондарчука. Кстати, в первоначальной задумке Вертер и должен был выглядеть как робот-машина, но затем его «очеловечили»: так, во-первых, было проще, а во-вторых, предполагалось, что человекоподобный робот вызовет больше симпатии у зрителей (так и вышло).

В старом фильме космический пират Весельчак У был более комичным. За создание этого образа отвечал талантливый актер Вячеслав Невинный. В современной же адаптации негодяй получился не только харизматичным, но еще и довольно суровым. Эту роль сыграл Александр Петров.