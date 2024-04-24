Ну правильно, какой век, такие и Ромео с Джульеттой. Будет даже забавно на это посмотреть.
10 культовых персонажей, которых сыграли актеры разных поколений. Пропасть между ними даже с Марса видно
Некоторые сюжеты не имеют срока годности. Их рассказывали много лет назад, рассказывают сегодня и спустя несколько столетий, вероятно, все еще будут повторять, в том числе и киношники. Таким образом каждое поколение имеет возможность взглянуть на вечные темы сквозь призму своего времени и с помощью любимых актеров.
1. Ромео и Джульетта, «Ромео и Джульетта»
Эта история справедливо считается одним из главных любовных произведений человечества. На сегодняшний день существует более 100 кино- и театральных адаптаций этой трагедии.
Одной из самых популярных кинокартин можно смело назвать фильм «Ромео + Джульетта» с Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс в главных ролях. Несмотря на отличия от оригинала, картина получила хорошие отзывы критиков и зрителей. А игра главных актеров многих просто покорила.
Почти 20 лет спустя готовится новая театральная постановка. На этот раз в главных ролях будут Том Холланд и Франческа Амьюда-Риверс. Премьера запланирована только на май, но многие зрители уже настроены скептически.
2. Вилли Вонка, «Чарли и шоколадная фабрика»
У него выражение не меняется от фильма к фильму - ощущение что перед началом съемок обделался и так снимался.
Ну Вы поняли про кого я. Самый переоцененный актер, да даже Стюарт в роли Беллы и то лучше играла.
«Чарли и шоколадная фабрика» — это детский роман Роальда Даля. Он вышел в 1964 году, а уже через несколько лет мир увидел первую экранизацию произведения. Роль Вонки исполнил Джин Уайлдер. По мнению создателей, он был идеален. С этим согласны и зрители.
Чего нельзя сказать об адаптации Тима Бертона с Джонни Деппом. Несмотря на высокий рейтинг картины, многие критики разнесли игру Деппа в пух и прах, назвав именно его слабым звеном картины. Зрители были солидарны. По их мнению, Депп был слишком странным и почему-то похожим на Майкла Джексона.
Спустя более чем полвека с момента первой экранизации вышел еще один фильм о владельце шоколадной фабрики — с Тимоти Шаламе в главной роли. На этот раз нам показали предысторию Вонки. По мнению некоторых критиков, Шаламе в этой роли слишком милый. И это проблема, потому что Вилли — не самый приятный человек. По сути, в герое Тимоти Шаламе нет абсолютно ничего от оригинального Вонки.
3. Алекс Форрест, «Роковое влечение»
Господи, я фильм посмотрела, думала не закончится, вся в напряжении, на сериале я б точно померла
В картине 1987-го года главную женскую роль исполнила Гленн Клоуз. Даже спустя почти 40 лет многие помнят этот фильм именно благодаря ее персонажу — жестокой и мстительной Алекс Форрест. Интересно, что изначально режиссер не хотел брать актрису на роль. Однако после первых же проб был покорен ее талантом. И дальнейшая номинация на «Оскар» лишь подтверждает то, что он не ошибся с выбором.
В 2023 году вышла новая адаптация этой истории в формате сериала. На этот раз роль антогонистки исполнила Лиззи Каплан. Ее Алекс пришлась по душе не всем зрителям. Многие назвали ее пустой и скучной, а сам сериал — «хуже холодной пиццы».
4. Агата Транчбулл, «Матильда»
когда наступил тот момент: Томпсон из девушки с личиком в обрамление кудряшек начала играть злобных старух?
В оригинальном фильме «Матильда» роль главной злодейки Агаты Транчбулл исполнила Пэм Феррис. По мнению многих зрителей, актриса буквально превзошла себя и смогла мастерски продемонстрировать чистое зло. Некоторые назвали ее живым воплощением героини из книги.
В 2022-м вышла новая адаптация истории с Эммой Томпсон в роли Агаты Транчбулл. Несмотря на предвзятое отношение к ребутам, многие по достоинству оценили перезапуск «Матильды». Немаловажную роль в этом сыграла и Томпсон. Некоторые посчитали, что ее игра в фильме заслуживает отдельной награды.
5. Эркюль Пуаро, цикл произведений Агаты Кристи
Вот уж кто переоценен, так это Брана. Как начал Златопуста Локонса играть, так не может остановиться.
Пуаро, причем не хуже Суше, был Питер Устинов. Впервые он примерил на себя роль знаменитого сыщика в 1978 году. Обычно, когда речь заходит о лучших Пуаро кинематографа, Питер уверенно попадает в ТОП-5.
Однако самым каноничного Пуаро, по мнению многих зрителей, является Дэвид Суше. Для большинства фанатов детективов Агаты Кристи именно он является идеальным воплощением «бельгийца в котелке». И не просто так. Сыщик в исполнении Суше не только отлично сыгран, но и довольно близок к оригиналу.
Чего нельзя сказать о героя Кеннета Браны. Он имеет мало общего с персонажем книг. Однако в данном случае это, возможно, даже плюс. Брана раскрывает своего персонажа не только как детектива, но и как человека, со своим чувствами и переживаниями. И это нововведение определенно добавляет персонажу глубины. Хотя для фанатов книг получилось, конечно, вообще мимо кассы.
6. Эрик Дрэйвен, «Ворон»
Фу блин, что это за... Фильмы для взрослых?? Не надо нам классику пародиями портить.
Готовы поспорить, что Брэндон Ли в фильме «Ворон» был мечтой многих девочек и женщин. И дело не только в физической привлекательности: парень был талантливым актером. Некоторые критики даже говорили, что он во многом превзошел своего отца Брюса. Если бы не трагическая случайность, картина стала бы колоссальным прорывом для Ли-младшего.
Совсем недавно стало известно о завершении работы над новым ремейком «Ворона» (их уже было несколько). На этот раз главную роль исполнил Билл Скарсгард. Несмотря на скепсис фанатов, многие считают, что у фильма есть все шансы на успех. Во многом именно благодаря Скарсгарду: его предыдущие проекты позволяют думать, что и в этот раз актер проявит себя.
7. Ева Эрнст, «Ведьмы»
Вероятно, персонаж Анжелики Хьюстон в фильме «Ведьмы» — один из главных страхов не только детей, но и многих взрослых. Актриса буквально затмила всех в этой картине. По мнению некоторых зрителей, культовая сцена с ней в конференц-зале — в принципе одна из лучших во всем кинематографе.
Спустя 30 лет вышла еще одна экранизация этой истории. На этот раз в главной роли была Энн Хэтэуэй. Многие зрители не оценили этот выбор и разгромили игру актрисы в пух и прах. Не удалось избежать и сравнений с Анжеликой Хьюстон. И львиная доля комментариев была не в пользу Энн.
8. Пингвин, «Бэтмен»
Денни лучший из Пингвинов! Настолько омерзительного персонажа ни сыграет никто лучше!
Пингвин в исполнении Дэнни ДеВито — один из самых крутых злодеев во вселенной Бэтмена. В этом плане он лучше и красочнее даже более популярного Джокера. Несмотря на то, что Пингвин — это человек, человеческого в персонаже ДеВито осталось мало, он буквально похож на птицу. Жуткий грим и мимика актера сделали его образ устрашающим.
Пингвин из фильма 2022 года — это совсем другая история. Под тонной грима практически невозможно узнать красавчика Колина Фаррелла. Однако, в отличие от того же ДеВито, его персонаж хотя бы похож на человека. И это не помешало актеру отлично исполнить свою роль. Кроме того, Пингвин в его исполнении обзавелся одноименным спин-оффом.
9. Фейд-Раута Харконнен, «Дюна»
Возможно мало кто знает, но в фильме «Дюна» 1984 играл Стинг. Он исполнил роль племянника Владимира Харконена — того самого, который должен был стать его преемником. У Стинга было всего 10 минут экранного времени, но его успели назвать посмешищем. А все из-за «летающих трусов». В одном из кадров певец появляется в нелепом белье, похожем на крылья. Позднее некоторые издания шутили, что такая мелочь убила фильм стоимостью $ 40 млн.
А вот Остин Батлер из свежего фильма Денни Вильнева публике понравился. Критики высоко оценили игру молодого актера. Они отметили, что он обладает зашкаливающей харизмой и превосходно играет не только лицом, но и телом. Похожую оценку Батлеру дал и сам режиссер. По словам Вильнева, как только включалась камера, Остин превращался в психа.
10. Джордж Бэнкс и Билли Эррера, «Отец невесты»
Мартин был так органичен. Одна из лучших его ролей. Круче только в "отпетых мошенниках".
Мало кто знает, но фильм «Отец невесты» 1991 года — не оригинальный проект, а ремейк одноименной картины 1950 года. Однако популярность завоевала именно версия со Стивом Мартином в главной роли. По мнению многих критиков, успех фильма — это именно его заслуга.
В 2022-м вышла еще одна адаптация этой истории, а роль отца, которому предстоит пережить свадьбу дочери, досталась Энди Гарсиа. По мнению критиков, он отлично справился. А сам фильм стал не просто копиркой старой истории, а новым ее прочтением.
Перевоплощаться в культовых персонажей трудно, а в реальных людей — еще сложнее. Не все актеры справляются с этой задачей на 100%.
Комментарии
Автoр Алeксандра, раз Вы уж так впeчатлены, что рaзные актeры по-разному сыгрaли рoли, да так впeчатлены, что Вам в игре "прoпасть между ними даже с Мaрса видно", не пoдскажете, ну, рaз это тaкая нeожиданность, что пo-разному, а обычно как у Вaс бываeт? Смoтрите фильмы и рaзные актeры играют идeнтично, что и не oтличишь, то ли фильм 80х смoтришь, то ли 00х, дa? Вeдь дa?