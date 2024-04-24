10 культовых персонажей, которых сыграли актеры разных поколений. Пропасть между ними даже с Марса видно

Некоторые сюжеты не имеют срока годности. Их рассказывали много лет назад, рассказывают сегодня и спустя несколько столетий, вероятно, все еще будут повторять, в том числе и киношники. Таким образом каждое поколение имеет возможность взглянуть на вечные темы сквозь призму своего времени и с помощью любимых актеров.

1. Ромео и Джульетта, «Ромео и Джульетта»

Эта история справедливо считается одним из главных любовных произведений человечества. На сегодняшний день существует более 100 кино- и театральных адаптаций этой трагедии. Одной из самых популярных кинокартин можно смело назвать фильм «Ромео + Джульетта» с Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс в главных ролях. Несмотря на отличия от оригинала, картина получила хорошие отзывы критиков и зрителей. А игра главных актеров многих просто покорила. Почти 20 лет спустя готовится новая театральная постановка. На этот раз в главных ролях будут Том Холланд и Франческа Амьюда-Риверс. Премьера запланирована только на май, но многие зрители уже настроены скептически.

2. Вилли Вонка, «Чарли и шоколадная фабрика»

«Чарли и шоколадная фабрика» — это детский роман Роальда Даля. Он вышел в 1964 году, а уже через несколько лет мир увидел первую экранизацию произведения. Роль Вонки исполнил Джин Уайлдер. По мнению создателей, он был идеален. С этим согласны и зрители. Чего нельзя сказать об адаптации Тима Бертона с Джонни Деппом. Несмотря на высокий рейтинг картины, многие критики разнесли игру Деппа в пух и прах, назвав именно его слабым звеном картины. Зрители были солидарны. По их мнению, Депп был слишком странным и почему-то похожим на Майкла Джексона. Спустя более чем полвека с момента первой экранизации вышел еще один фильм о владельце шоколадной фабрики — с Тимоти Шаламе в главной роли. На этот раз нам показали предысторию Вонки. По мнению некоторых критиков, Шаламе в этой роли слишком милый. И это проблема, потому что Вилли — не самый приятный человек. По сути, в герое Тимоти Шаламе нет абсолютно ничего от оригинального Вонки.

3. Алекс Форрест, «Роковое влечение»

В картине 1987-го года главную женскую роль исполнила Гленн Клоуз. Даже спустя почти 40 лет многие помнят этот фильм именно благодаря ее персонажу — жестокой и мстительной Алекс Форрест. Интересно, что изначально режиссер не хотел брать актрису на роль. Однако после первых же проб был покорен ее талантом. И дальнейшая номинация на «Оскар» лишь подтверждает то, что он не ошибся с выбором. В 2023 году вышла новая адаптация этой истории в формате сериала. На этот раз роль антогонистки исполнила Лиззи Каплан. Ее Алекс пришлась по душе не всем зрителям. Многие назвали ее пустой и скучной, а сам сериал — «хуже холодной пиццы».

4. Агата Транчбулл, «Матильда»

В оригинальном фильме «Матильда» роль главной злодейки Агаты Транчбулл исполнила Пэм Феррис. По мнению многих зрителей, актриса буквально превзошла себя и смогла мастерски продемонстрировать чистое зло. Некоторые назвали ее живым воплощением героини из книги. В 2022-м вышла новая адаптация истории с Эммой Томпсон в роли Агаты Транчбулл. Несмотря на предвзятое отношение к ребутам, многие по достоинству оценили перезапуск «Матильды». Немаловажную роль в этом сыграла и Томпсон. Некоторые посчитали, что ее игра в фильме заслуживает отдельной награды.

5. Эркюль Пуаро, цикл произведений Агаты Кристи

Пуаро, причем не хуже Суше, был Питер Устинов. Впервые он примерил на себя роль знаменитого сыщика в 1978 году. Обычно, когда речь заходит о лучших Пуаро кинематографа, Питер уверенно попадает в ТОП-5. Однако самым каноничного Пуаро, по мнению многих зрителей, является Дэвид Суше. Для большинства фанатов детективов Агаты Кристи именно он является идеальным воплощением «бельгийца в котелке». И не просто так. Сыщик в исполнении Суше не только отлично сыгран, но и довольно близок к оригиналу. Чего нельзя сказать о героя Кеннета Браны. Он имеет мало общего с персонажем книг. Однако в данном случае это, возможно, даже плюс. Брана раскрывает своего персонажа не только как детектива, но и как человека, со своим чувствами и переживаниями. И это нововведение определенно добавляет персонажу глубины. Хотя для фанатов книг получилось, конечно, вообще мимо кассы.

6. Эрик Дрэйвен, «Ворон»

Готовы поспорить, что Брэндон Ли в фильме «Ворон» был мечтой многих девочек и женщин. И дело не только в физической привлекательности: парень был талантливым актером. Некоторые критики даже говорили, что он во многом превзошел своего отца Брюса. Если бы не трагическая случайность, картина стала бы колоссальным прорывом для Ли-младшего. Совсем недавно стало известно о завершении работы над новым ремейком «Ворона» (их уже было несколько). На этот раз главную роль исполнил Билл Скарсгард. Несмотря на скепсис фанатов, многие считают, что у фильма есть все шансы на успех. Во многом именно благодаря Скарсгарду: его предыдущие проекты позволяют думать, что и в этот раз актер проявит себя.

7. Ева Эрнст, «Ведьмы»

Вероятно, персонаж Анжелики Хьюстон в фильме «Ведьмы» — один из главных страхов не только детей, но и многих взрослых. Актриса буквально затмила всех в этой картине. По мнению некоторых зрителей, культовая сцена с ней в конференц-зале — в принципе одна из лучших во всем кинематографе. Спустя 30 лет вышла еще одна экранизация этой истории. На этот раз в главной роли была Энн Хэтэуэй. Многие зрители не оценили этот выбор и разгромили игру актрисы в пух и прах. Не удалось избежать и сравнений с Анжеликой Хьюстон. И львиная доля комментариев была не в пользу Энн.

8. Пингвин, «Бэтмен»

Пингвин в исполнении Дэнни ДеВито — один из самых крутых злодеев во вселенной Бэтмена. В этом плане он лучше и красочнее даже более популярного Джокера. Несмотря на то, что Пингвин — это человек, человеческого в персонаже ДеВито осталось мало, он буквально похож на птицу. Жуткий грим и мимика актера сделали его образ устрашающим. Пингвин из фильма 2022 года — это совсем другая история. Под тонной грима практически невозможно узнать красавчика Колина Фаррелла. Однако, в отличие от того же ДеВито, его персонаж хотя бы похож на человека. И это не помешало актеру отлично исполнить свою роль. Кроме того, Пингвин в его исполнении обзавелся одноименным спин-оффом.

9. Фейд-Раута Харконнен, «Дюна»

Возможно мало кто знает, но в фильме «Дюна» 1984 играл Стинг. Он исполнил роль племянника Владимира Харконена — того самого, который должен был стать его преемником. У Стинга было всего 10 минут экранного времени, но его успели назвать посмешищем. А все из-за «летающих трусов». В одном из кадров певец появляется в нелепом белье, похожем на крылья. Позднее некоторые издания шутили, что такая мелочь убила фильм стоимостью $ 40 млн. А вот Остин Батлер из свежего фильма Денни Вильнева публике понравился. Критики высоко оценили игру молодого актера. Они отметили, что он обладает зашкаливающей харизмой и превосходно играет не только лицом, но и телом. Похожую оценку Батлеру дал и сам режиссер. По словам Вильнева, как только включалась камера, Остин превращался в психа.

10. Джордж Бэнкс и Билли Эррера, «Отец невесты»

Мало кто знает, но фильм «Отец невесты» 1991 года — не оригинальный проект, а ремейк одноименной картины 1950 года. Однако популярность завоевала именно версия со Стивом Мартином в главной роли. По мнению многих критиков, успех фильма — это именно его заслуга. В 2022-м вышла еще одна адаптация этой истории, а роль отца, которому предстоит пережить свадьбу дочери, досталась Энди Гарсиа. По мнению критиков, он отлично справился. А сам фильм стал не просто копиркой старой истории, а новым ее прочтением.