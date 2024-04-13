14 знаменитостей, которые рискнули перевоплотиться в народных любимцев. Но, увы, справились не все

Сыграть всемирно известную личность — задача не из легких. Ведь важно не только создать визуально похожий образ, но и через мельчайшие детали передать всю глубину характера персонажа. Одним актерам это удается частично, другие кое-как справляются с поставленной задачей и заставляют зрителей негодовать, но для для некоторых актеров нет ничего невозможного. Они вживаются в свою роль и становятся настолько похожими на своего персонажа, что заставляют наши сердца буквально трепетать от восторга.

Наталья Орейро — Эва Перон

© Santa Evita / Buena Vista International and co-producers , EAST NEWS EAST NEWS

В 2022 году на экраны вышел драматический мини-сериал «Святая Эвита», который рассказывает о непростой судьбе первой леди Аргентины Эвы Перон. Главную роль в нем исполнила Наталья Орейро. Несмотря на то, что эта актриса прославилась благодаря ролям в мелодрамах и комедиях, ей идеально удалось вжиться в образ своей героини. Многие из тех, кто уже посмотрел сериал, считают актрису лучшим из всех возможных кандидатов на роль народной любимицы Эвиты.

Руководители проекта отметили, что игра Орейро уже на кинопробах была просто блестящей. А после выхода сериал был очень высоко оценен критиками.

Мадонна — Эва Перон

© Evita / Hollywood Pictures and co-produsers , East News East News

А вот игра Мадонны в фильме «Эвита» 1996 года получила неоднозначную оценку критиков.

Для того, чтобы органично вписаться в роль, певица провела огромную работу. Отправилась в Буэнос-Айрес, чтобы ближе познакомиться с атмосферой, в которой выросла Эвита и общалась с людьми, которые лично знали Перон. Однако этого, видимо, было недостаточно: некоторые критики посчитали, что игре певицы не хватило изящества и глубины, чтобы передать всю полноту образа ее героини.

Фэй Данауэй — Джоан Кроуфорд

Чтобы перевоплотиться в Джоан Кроуфорд в фильме «Дорогая мамочка» (1981), Фэй Данауэй пришлось пройти «воду, огонь и медные трубы». Актриса должна была ежедневно просыпаться в 4 утра, чтобы визажисты и парикмахеры успели подготовить ее к съемкам. На все это уходило около 3 часов. Кроме того, в одной из сцен Данауэй пришлось кричать до хрипоты, что чуть не лишило ее голоса. После окончания съемок актриса была уверена, что получит «Оскар» за свои труды. И когда этого не произошло, она впала в ярость. Настолько, что после этого запретила журналистам даже упоминать о ее участии в этом фильме.

Джейсон Скотт Ли — Брюс Ли

Когда возникла идея снять фильм о жизни легендарного Брюса Ли, первым претендентом на главную роль был его сын Брэндон. Но актер сообщил, что не заинтересован в проекте, и в итоге роль мастера боевых искусств в фильме «Дракон: История Брюса Ли» (1993) досталась Джейсону Скотту Ли — однофамильцу легендарного бойца. У актера был хороший танцевальный опыт, и создатели фильма надеялись, что это поможет ему при съемках. В итоге актер отлично справился с задачей.

Летиция Каста — Брижит Бардо

В фильме «Генсбур. Любовь хулигана» (2010) зрители знакомятся с жизнью Сержа Генсбура — известного французского музыканта и поэта. В этой картине Летиция Каста воссоздала образ его музы Брижит Бардо, которая оказала на творчество артиста большое влияние. Фильм получил несколько престижных наград «Сезар», а также был отмечен на других кинофестивалях. Эта роль стала одной из самых ярких в карьере Летиции.

Одри Тоту — Коко Шанель

Несмотря на то, что об основательнице модного дома Chanel была снята не одна кинолента, самым узнаваемым воплощением модельера на экране стала Одри Тоту (фильм 2009 года «Коко до Шанель»).

За свою игру актриса была номинирована на премию «Сезар», а фильм получил неплохие отзывы кинокритиков. Хотя некоторые посчитали его «красиво оформленным, сделанным со вкусом и сдержанным, но довольно скучным».

Ширли Маклейн — Коко Шанель

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Если Одри Тоту показала на экране молодую Коко, то Ширли Маклейн довелось сыграть зрелую версию известного модельера в телефильме 2008 года «Коко Шанель». За эту роль актриса была номинирована на множество кинонаград. В том числе на «Золотой глобус», премию «Эмми» и премию Гильдии киноактеров.

Курт Рассел — Элвис Пресли

Скарлетт Йоханссон — Джанет Ли

Скарлетт Йоханссон — актриса, в копилке которой не один десяток успешных ролей в кино. Но вот фильм «Хичкок» (2012) сложно назвать для ее удачным. Задачей Йоханссон было перевоплотиться в легендарную актрису старого Голливуда Джанет Ли. Несмотря на серьезный подход к роли, характер Джанет актрисе передать не удалось. Сам фильм также не получил высокой оценки публики.

Бейонсе — Дайана Росс

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Несмотря на то, что до фильма «Девушки мечты» (2006) Бейонсе доводилось сниматься в кино, именно эту работу она считает первой в своей актерской карьере. В фильме ей довелось сыграть культовую певицу Дайану Росс, которую называли артисткой века. Чтобы Бейонсе смогла сыграть Дайану в юном возрасте, ей пришлось сильно похудеть и приложить немало других усилий. Но это того стоило: за свою игру певица была номинирована на несколько престижных наград, а ее актерское мастерство было высоко оценено критиками.

Бен Аффлек — Джордж Ривз

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Фильм «Смерть Супермена», выпущенный в 2006 году, рассказывает о Джордже Ривзе, первом актере, сыгравшем супергероя в кино. Бен Аффлек, который исполнил главную роль в этом фильме, сумел убедительно передать манеры звезды старого Голливуда. В результате фильм нашел отклик у зрителей, а Аффлек за свою роль получил несколько номинаций и наград.

Анджела Бассетт — Тина Тернер

Тину Тернер считают королевой рок-н-ролла и одной из величайших исполнительниц всех времен, поэтому неудивительно, что ее жизнь и карьера стали основой для фильма. Биографический фильм «На что способна любовь» (1993) был создан с участием Тернер, которая потребовала, чтобы в фильме было как можно больше правды. Она также помогла выбрать исполнительницу для своей роли и остановилась на Анджеле Бассетт, произнеся: «Она идеальна!». Хотя на роль также претендовали Джанет Джексон, Уитни Хьюстон и Хэлли Берри.

Наоми Уоттс — Принцесса Диана

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В фильме 2013 года «Диана», который рассказывает о последних годах жизни народной любимицы, роль принцессы досталась Наоми Уоттс. К сожалению, актрисе не удалось достаточно убедительно сыграть Диану. Некоторые посчитали ее попытку сыграть Диану убогой, а фильм получил исключительно негативные отзывы и даже был назван «сказочно ужасным фильмом» из-за недостоверности персонажей и поверхностности сюжета.

Элизабет Дебики — Принцесса Диана

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