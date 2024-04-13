В этом фильме есть сцена, гда Брюс должен победить какое-то проклятье / дракона (не помню уже, давно было), и если не победит, то проклятье перейдет на его сына. И вот в фильме он его победил, но когда я фильм смотрела, то уже знала, что его сын, Брендон, погиб совсем молодым при довольно странных обстоятельствах. Это было жутковато.
Потом я обнаружила, что фильм вышел после смерти Брендона, и решила, что создатели добавили эту сцену позже, цинично решив подзаработать.
Но вот сейчас почитала, пишут, что сцена была в сценарии с самого начала, и фильм уже был весь отснят и на поздних этапах постпродакшена, когда Брендон погиб. И опять жутенько.
14 знаменитостей, которые рискнули перевоплотиться в народных любимцев. Но, увы, справились не все
Сыграть всемирно известную личность — задача не из легких. Ведь важно не только создать визуально похожий образ, но и через мельчайшие детали передать всю глубину характера персонажа. Одним актерам это удается частично, другие кое-как справляются с поставленной задачей и заставляют зрителей негодовать, но для для некоторых актеров нет ничего невозможного. Они вживаются в свою роль и становятся настолько похожими на своего персонажа, что заставляют наши сердца буквально трепетать от восторга.
Наталья Орейро — Эва Перон
В 2022 году на экраны вышел драматический мини-сериал «Святая Эвита», который рассказывает о непростой судьбе первой леди Аргентины Эвы Перон. Главную роль в нем исполнила Наталья Орейро. Несмотря на то, что эта актриса прославилась благодаря ролям в мелодрамах и комедиях, ей идеально удалось вжиться в образ своей героини. Многие из тех, кто уже посмотрел сериал, считают актрису лучшим из всех возможных кандидатов на роль народной любимицы Эвиты.
Руководители проекта отметили, что игра Орейро уже на кинопробах была просто блестящей. А после выхода сериал был очень высоко оценен критиками.
Мадонна — Эва Перон
А вот игра Мадонны в фильме «Эвита» 1996 года получила неоднозначную оценку критиков.
Для того, чтобы органично вписаться в роль, певица провела огромную работу. Отправилась в Буэнос-Айрес, чтобы ближе познакомиться с атмосферой, в которой выросла Эвита и общалась с людьми, которые лично знали Перон. Однако этого, видимо, было недостаточно: некоторые критики посчитали, что игре певицы не хватило изящества и глубины, чтобы передать всю полноту образа ее героини.
Фэй Данауэй — Джоан Кроуфорд
Чтобы перевоплотиться в Джоан Кроуфорд в фильме «Дорогая мамочка» (1981), Фэй Данауэй пришлось пройти «воду, огонь и медные трубы». Актриса должна была ежедневно просыпаться в 4 утра, чтобы визажисты и парикмахеры успели подготовить ее к съемкам. На все это уходило около 3 часов. Кроме того, в одной из сцен Данауэй пришлось кричать до хрипоты, что чуть не лишило ее голоса.
После окончания съемок актриса была уверена, что получит «Оскар» за свои труды. И когда этого не произошло, она впала в ярость. Настолько, что после этого запретила журналистам даже упоминать о ее участии в этом фильме.
Джейсон Скотт Ли — Брюс Ли
В этом фильме есть сцена, гда Брюс должен победить какое-то проклятье / дракона (не помню уже, давно было), и если не победит, то проклятье перейдет на его сына. И вот в фильме он его победил, но когда я фильм смотрела, то уже знала, что его сын, Брендон, погиб совсем молодым при довольно странных обстоятельствах. Это было жутковато.
Когда возникла идея снять фильм о жизни легендарного Брюса Ли, первым претендентом на главную роль был его сын Брэндон. Но актер сообщил, что не заинтересован в проекте, и в итоге роль мастера боевых искусств в фильме «Дракон: История Брюса Ли» (1993) досталась Джейсону Скотту Ли — однофамильцу легендарного бойца.
У актера был хороший танцевальный опыт, и создатели фильма надеялись, что это поможет ему при съемках. В итоге актер отлично справился с задачей.
Летиция Каста — Брижит Бардо
В фильме «Генсбур. Любовь хулигана» (2010) зрители знакомятся с жизнью Сержа Генсбура — известного французского музыканта и поэта. В этой картине Летиция Каста воссоздала образ его музы Брижит Бардо, которая оказала на творчество артиста большое влияние. Фильм получил несколько престижных наград «Сезар», а также был отмечен на других кинофестивалях. Эта роль стала одной из самых ярких в карьере Летиции.
Одри Тоту — Коко Шанель
Несмотря на то, что об основательнице модного дома Chanel была снята не одна кинолента, самым узнаваемым воплощением модельера на экране стала Одри Тоту (фильм 2009 года «Коко до Шанель»).
За свою игру актриса была номинирована на премию «Сезар», а фильм получил неплохие отзывы кинокритиков. Хотя некоторые посчитали его «красиво оформленным, сделанным со вкусом и сдержанным, но довольно скучным».
Ширли Маклейн — Коко Шанель
Если Одри Тоту показала на экране молодую Коко, то Ширли Маклейн довелось сыграть зрелую версию известного модельера в телефильме 2008 года «Коко Шанель». За эту роль актриса была номинирована на множество кинонаград. В том числе на «Золотой глобус», премию «Эмми» и премию Гильдии киноактеров.
Курт Рассел — Элвис Пресли
фраза "мужчины были знакомы в реальной жизни" звучит странно, учитывая, что Расселу лет 10 было, когда они в том фильме снимались )
Курту Расселу довелось побывать в образе легендарного короля рок-н-ролла несколько раз. Впервые он перевоплотился в Элвиса в 1979 году в киноленте «Элвис». В фильме «Форрест Гамп» (1994) он «стал голосом» молодого Пресли, а в картине «3 000 миль до Грейсленда» (2001) актер сыграл его двойника.
Примечательно, что мужчины были знакомы в реальной жизни: они встречались на съемочной площадке фильма «Это случилось на Всемирной ярмарке» (1963).
Скарлетт Йоханссон — Джанет Ли
Скарлетт Йоханссон — актриса, в копилке которой не один десяток успешных ролей в кино. Но вот фильм «Хичкок» (2012) сложно назвать для ее удачным. Задачей Йоханссон было перевоплотиться в легендарную актрису старого Голливуда Джанет Ли. Несмотря на серьезный подход к роли, характер Джанет актрисе передать не удалось. Сам фильм также не получил высокой оценки публики.
Бейонсе — Дайана Росс
Несмотря на то, что до фильма «Девушки мечты» (2006) Бейонсе доводилось сниматься в кино, именно эту работу она считает первой в своей актерской карьере. В фильме ей довелось сыграть культовую певицу Дайану Росс, которую называли артисткой века.
Чтобы Бейонсе смогла сыграть Дайану в юном возрасте, ей пришлось сильно похудеть и приложить немало других усилий. Но это того стоило: за свою игру певица была номинирована на несколько престижных наград, а ее актерское мастерство было высоко оценено критиками.
Бен Аффлек — Джордж Ривз
Фильм «Смерть Супермена», выпущенный в 2006 году, рассказывает о Джордже Ривзе, первом актере, сыгравшем супергероя в кино. Бен Аффлек, который исполнил главную роль в этом фильме, сумел убедительно передать манеры звезды старого Голливуда. В результате фильм нашел отклик у зрителей, а Аффлек за свою роль получил несколько номинаций и наград.
Анджела Бассетт — Тина Тернер
Тину Тернер считают королевой рок-н-ролла и одной из величайших исполнительниц всех времен, поэтому неудивительно, что ее жизнь и карьера стали основой для фильма. Биографический фильм «На что способна любовь» (1993) был создан с участием Тернер, которая потребовала, чтобы в фильме было как можно больше правды. Она также помогла выбрать исполнительницу для своей роли и остановилась на Анджеле Бассетт, произнеся: «Она идеальна!». Хотя на роль также претендовали Джанет Джексон, Уитни Хьюстон и Хэлли Берри.
Наоми Уоттс — Принцесса Диана
В фильме 2013 года «Диана», который рассказывает о последних годах жизни народной любимицы, роль принцессы досталась Наоми Уоттс. К сожалению, актрисе не удалось достаточно убедительно сыграть Диану. Некоторые посчитали ее попытку сыграть Диану убогой, а фильм получил исключительно негативные отзывы и даже был назван «сказочно ужасным фильмом» из-за недостоверности персонажей и поверхностности сюжета.
Элизабет Дебики — Принцесса Диана
Элизабет Дебики в сериале «Корона» (2016-2023) сумела передать все тонкие грани личности британской принцессы и полюбиться как зрителям, так и критикам. Благодаря этой роли она была номинирована и получила множество кинонаград, в том числе «Золотой глобус» и Critics Choice Awards.
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Комментарии
Фэй Данауэй была откровенно некрасивой для этой роли. Точнее , страшной. И вовсе незачем ей было так злиться;)))
Байопики мне нравятся попытками воссоздать атмосферу и антураж периода, но отвращают морализаторством с современной тз и проталкивание повесточки. Просто расскажите историю, выводы каждый сделает сам. Ну и подтасовки фактов и перестановка событий и причин/следствий
Юрий Озеров в эпопее "Освобождение" снял двух актёров, одного из которых на эту роль утвердил тогда ещё живой оригинал. И не прогадал: Маршала Победы Георгия Жукова Михаил Ульянов играл ещё в нескольких фильмах.
Как и ГДРовский актёр, игравший самого главного бандита ХХ века - Гитлер в исполнении Фрица Дица получился "тем самым" - омерзительным бесноватым фюрером.
Задолго до этого, в самом начале эпохи звукового кино, в СССР вышел фильм, который сделал подлинно народным героем и без того легендарного полководца: Борис Бабочкин так убедительно сыграл Василия Ивановича Чапаева, что в его подлинности не сомневались даже бывшие сослуживцы комдива.
1937 год, 20-летие Великой Октябрьской социалистической революции. На экраны выходит фильм "Ленин в Октябре", где Вожля Пролетариата сыграл Борис Щукин. Абсолютно точно сыграл, даже старые большевики отмечали полное сходство - и внешний вид, и манеру разговора, и жесты.
Сталина в разные годы в разных фильмах играли многие актёры. Наверное, лучше всего это удалось Алексею Дикому - за роль в "Сталинградской битве" он получил Сталинскую премию. Вполне заслуженно!
Самая лучшая Диана в фильме "Спенсер", защитная осанка, выражение лица, жесты,не особенно похожая внешне, актриса показала суть, правда, там весь фильм сплошная "ода ванной комнате"