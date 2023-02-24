10 актеров, которые в 2023 году наконец-то вернутся к своим культовым ролям

2023 год — настоящая сокровищница для любителей продолжений культовых фильмов. Киану Ривз наконец-то вернется к роли Джона Уика, Ченнинг Тейтум порадует новыми зажигательными танцами в 3-й части ленты «Супер-Майк», да еще и Харрисон Форд снялся во франшизе «Индиана Джонс» спустя целых 15 лет. Мы решили еще покопаться в анонсах и выяснили, что довольно много актеров в этом году появятся на экранах в любимых зрителями амплуа.

Крис Прэтт — Звездный Лорд

Выход долгожданной 3-й части «Стражей Галактики» запланирован на май, и мы наконец-то снова увидим Криса Прэтта в роли очаровательного лидера команды супергероев. В этой ленте Стражи приспосабливаются к жизни в Забвении, однако вскоре над енотом Ракетой нависает угроза. Питеру Квиллу предстоит сплотить команду для спасения друга. Любопытно, что еще в апреле 2017 года режиссер Джеймс Ганн упоминал, что 3-й частью хочет завершить историю существующих Стражей и в 4-й уже сделать акцент на новых героях. Так что стоит запастись салфетками перед просмотром, так как есть вероятность, что далеко не все члены команды продолжат свое существование.

Тимоти Шаламе — Пол Атрейдес

Выход эпического научно-фантастического фильма «Дюна: Часть вторая» запланирован на ноябрь 2023 года, а в главных ролях мы увидим все тех же Ребекку Фергюсон, Зендею и, конечно же, Тимоти Шаламе. Более того, на этот раз к звездному составу также присоединятся Остин Батлер, Флоренс Пью и Кристофер Уокен. Согласно официальному синопсису, во 2-й части Пол Атрейдес продолжит свое путешествие, объединившись с Чани и людьми из племени фременов, и задастся целью отомстить подлым заговорщикам, причинившим его семье столько боли. Кроме того, он столкнется со сложным выбором между любовью всей своей жизни и спасением целой вселенной.

Идрис Эльба — Джон Лютер

Прошло 4 года с момента окончания популярного психологического сериала «Лютер». Многие зрители уже и не рассчитывали снова лицезреть Идриса Эльбу в роли гениального детектива Джона Лютера. Однако вот уже в марте 2023 года мир увидит полнометражное продолжение истории. В 2-часовом фильме «Лютер: Павшее солнце» главный герой, будучи не в силах терпеть выходки серийного преступника, орудующего в Лондоне, решает сбежать из тюрьмы, чтобы восстановить справедливость во что бы то ни стало.

Ченнинг Тейтум — Супер-Майк

Еще в ноябре 2021 года стало известно о том, что франшиза «Супер-Майк» пополнится еще одним фильмом, и вот наконец-то в феврале этого года вышла 3-я часть. В картине «Супер-Майк: Последний танец» Ченнинг Тейтум вновь возвращается к своей звездной роли талантливого танцовщика Майка Лейна. Теперь герой переживает непростые времена и в надежде исправить положение отправляется в Лондон, чтобы выполнить просьбу некой состоятельной женщины. Однако у нее, конечно же, обнаруживаются скрытые мотивы. Еще одна приятная для зрителей новость заключается в том, что вторая главная роль в ленте досталась Сальме Хайек.

Дензел Вашингтон — Роберт Макколл

В 3-й части «Великого уравнителя», выход которой запланирован на сентябрь 2023 года, Дензел Вашингтон снова исполнит роль Роберта Макколла, который изящно и с выдумкой сбивает спесь с плохих парней. Что касается сюжета, это пока тайна, покрытая мраком. Со слов режиссера Антуана Фукуа известно лишь, что фильм сосредоточится на прошлом героя.

Дайан Китон — Диана

В очаровательной романтической комедии «Книжный клуб» 2018 года сюжет крутился вокруг четырех подруг, которые вот уже 40 лет посещают книжный клуб и ведут крайне умеренный образ жизни, но затем решают кардинально все изменить. В сиквеле, выход которого планируется в мае 2023 года, к ролям закадычных подруг вернутся, к счастью, те же звезды, в том числе Дайан Китон, исполняющая центральную роль Дианы. На этот раз героини отправляются в Италию, чтобы развеяться. Но в какой-то момент все идет не по плану, на поверхность всплывают нежелательные секреты, и их расслабляющий отдых превращается в захватывающее дух приключение.

Джейсон Момоа — Аквамен

Пока еще точно не известно, о чем будет повествовать сиквел «Аквамен и потерянное царство», однако можно быть уверенными в том, что главную роль исполнит все тот же неподражаемый Джейсон Момоа. В общих же чертах, согласно намекам журналистов, сюжет будет крутиться вокруг отношений Аквамена с его братом, королем Ормом, которые вынуждены объединиться, чтобы победить общего врага в лице пирата Черная Манта. Выход фильма запланирован на декабрь 2023 года.

Киану Ривз — Джон Уик

Выход 4-й части захватывающего блокбастера «Джон Уик» должен состояться в марте 2023 года. Согласно синопсису, сюжет фильма станет логическим продолжением событий 3-й части, в которой герой Киану Ривза был объявлен персоной нон грата и противостоял самым опасным противникам со всего мира. Здесь он по-прежнему находится на мушке, и ему предстоит пройти через многое, чтобы пробить себе путь к свободе. К слову, режиссер фильма Чад Стахелски намекнул, что эта часть франшизы может быть последней. И хоть пока судить об этом сложновато, учитывая стабильно высокие кассовые сборы, пропускать это мощное зрелище точно не стоит.

Джейсон Стейтем — Джонас Тейлор

Летом 2018 года фильм «Мег: Монстр глубины» стал настоящим хитом и обеспечил приличные кассовые сборы. Поэтому выход в свет 2-й части являлся лишь вопросом времени. И вот спустя 5 лет мы наконец увидим сиквел «Мег-2: Впадина» с Джейсоном Стейтемом в главной роли в августе 2023 года. Сценарий создан по мотивам книги «Впадина» Стивена Альтена, которая является продолжением романа «Мег». И хотя сюжет ленты пока не раскрывается, можно предположить, что на этот раз палеобиолог Джонас Тейлор помимо мегалодона столкнется с другим, возможно, более опасным доисторическим монстром.

Харрисон Форд — Индиана Джонс