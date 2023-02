10 актеров, которые в 2023 году наконец-то вернутся к своим культовым ролям

Крис Прэтт — Звездный Лорд

Тимоти Шаламе — Пол Атрейдес

Идрис Эльба — Джон Лютер

Ченнинг Тейтум — Супер-Майк

Дензел Вашингтон — Роберт Макколл

Дайан Китон — Диана

Джейсон Момоа — Аквамен

Киану Ривз — Джон Уик

Джейсон Стейтем — Джонас Тейлор

Харрисон Форд — Индиана Джонс

,

,

Фото на превью Indiana Jones and the Temple of Doom / Paramount Pictures and co-producers