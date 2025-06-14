Батарея na потолке - креативненько, ничего не скажешь. Если прорвёт - кипятком всю квартиру зальёт.
15 человек, которым дали одно простое задание, но они не справились
Фотоподборки
2 часа назад
Вот бывает так, просишь человека что-то сделать или даже заказываешь услугу — а в итоге получается нечто несусветное. То еду доставят в непотребном виде, то рабочие не понимают задания и делают что-то не так. Именно такими фото и поделились герои нашей статьи.
Хорошие рабочие, можно другим рекомендовать
«Нанял парня, чтобы он покопал мне немного. Но он подошел слишком близко к ручью»
«И вот так все колонны выглядят»
Просто раньше этот трафарет использовался н.а стеклянных дверях, соответственно окрашен с одной стороны. Вот рабочий и решил, что и н.а бетоне так надо.
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Должно быть написано «Выход»
«Душ без стеклянной панели, карниз заканчивается после душа, и получается, что потом везде куча воды»
«Этот флакон не может стоять сам по себе, но если его оставить в горизонтальном положении, протечет»
«Номер, который я забронировал в Бельгии»
Нуу, все необходимое есть, по крайней мере. Интимные моменты сближают с соседями
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«Сходила на педикюр»
Да, это суши-поезд
«Часы моего студента»
«И как мне пользоваться этой розеткой?»
Задание провалено
«Не клеить на эту поверхность скотч!»
Круто. И как же ей пользоваться?
Какая удобная остановка
Еще одни прекрасные часы
У меня часы лучше. Правда, ещё не повесила, гвоздик некогда забить. От 12 до 5 - зеркальные плашки.
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«Два часа тащился, чтобы увидеть этот лавовый поток. Попросил незнакомца меня сфоткать. И вот что получил в итоге»
А вот еще подборочка случаев, когда ожидание и реальность разошлись как в море корабли.
Фото на превью DayDfoto / Reddit
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