15 человек, которым дали одно простое задание, но они не справились

Вот бывает так, просишь человека что-то сделать или даже заказываешь услугу — а в итоге получается нечто несусветное. То еду доставят в непотребном виде, то рабочие не понимают задания и делают что-то не так. Именно такими фото и поделились герои нашей статьи.

Хорошие рабочие, можно другим рекомендовать

«Нанял парня, чтобы он покопал мне немного. Но он подошел слишком близко к ручью»

«И вот так все колонны выглядят»

Должно быть написано «Выход»

«Душ без стеклянной панели, карниз заканчивается после душа, и получается, что потом везде куча воды»

«Этот флакон не может стоять сам по себе, но если его оставить в горизонтальном положении, протечет»

«Номер, который я забронировал в Бельгии»

«Сходила на педикюр»

Да, это суши-поезд

«Часы моего студента»

«И как мне пользоваться этой розеткой?»

Задание провалено

«Не клеить на эту поверхность скотч!»

Круто. И как же ей пользоваться?

Какая удобная остановка

Еще одни прекрасные часы

«Два часа тащился, чтобы увидеть этот лавовый поток. Попросил незнакомца меня сфоткать. И вот что получил в итоге»